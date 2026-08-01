Đúng 7 ngày nữa, chính thức khai trương chuyến tàu nối liền 2 di sản thế giới tại Việt Nam, giảm giá đặc biệt 15% - 50% cho hành trình 190km độc đáo đến hết 2026

Sắp khai trương tàu di sản Huế – Phong Nha

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam, sáng 28/8 tới đây, tại ga Đồng Hới (Quảng Trị), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chính thức khai trương tuyến tàu du lịch "Cố đô Huế – Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới". Đây sẽ là hành trình đặc biệt kết nối hai di sản UNESCO nổi tiếng của miền Trung trong chuyến đi khoảng 190km.

Theo ông Lương Xuân Thường, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Hới – Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (đơn vị trực tiếp quản lý tàu di sản), lễ khai trương sẽ diễn ra vào sáng 28/8 tại ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ngay sau lễ khai trương, chuyến tàu đầu tiên sẽ xuất phát từ Đồng Hới lúc 7h50 và đến Huế lúc 11h06.

Từ ngày 29/8, đôi tàu HQ1/HQ2 sẽ chính thức vận hành hai chiều với lịch trình cố định hằng ngày. Ở chiều đi, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7h15, đến ga Thọ Lộc (cửa ngõ vào Phong Nha – Kẻ Bàng) lúc 11h55. Chiều ngược lại, tàu HQ1 khởi hành từ ga Thọ Lộc lúc 13h15 và trở về ga Huế lúc 17h25. Toàn bộ hành trình kéo dài hơn 4 tiếng, với các điểm dừng đón trả tại 5 ga: Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc.

Ảnh minh họa

Tuyến tàu này được định vị là sản phẩm du lịch đường sắt liên vùng đầu tiên tại Việt Nam kết nối trực tiếp hai di sản thế giới: Quần thể Di tích Cố đô Huế (Di sản Văn hóa thế giới, UNESCO công nhận năm 1993) và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Di sản Thiên nhiên thế giới, UNESCO công nhận năm 2003). Trên hành trình 190km, du khách không chỉ di chuyển giữa hai điểm đến di sản mà còn được trải nghiệm một "chuỗi điểm nhấn" được thiết kế công phu tại mỗi ga dừng:

Ga Huế : "Điểm đến di sản văn hóa" – nơi hội tụ hệ thống di tích, lễ hội, nghệ thuật cung đình và ẩm thực đặc trưng của cố đô.

: "Điểm đến di sản văn hóa" – nơi hội tụ hệ thống di tích, lễ hội, nghệ thuật cung đình và ẩm thực đặc trưng của cố đô. Ga Đông Hà : "Điểm đến hòa bình" – gắn với ký ức lịch sử và khát vọng hòa bình.

: "Điểm đến hòa bình" – gắn với ký ức lịch sử và khát vọng hòa bình. Ga Mỹ Trạch : "Ký ức và danh nhân" – điểm dừng mang ý nghĩa tri ân và tưởng niệm.

: "Ký ức và danh nhân" – điểm dừng mang ý nghĩa tri ân và tưởng niệm. Ga Đồng Hới : "Cửa ngõ du lịch biển" – kết nối với các bãi biển đẹp và hệ sinh thái ven bờ.

: "Cửa ngõ du lịch biển" – kết nối với các bãi biển đẹp và hệ sinh thái ven bờ. Ga Thọ Lộc : "Cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới" – điểm trung chuyển thuận lợi để du khách tiếp tục khám phá "vương quốc hang động" Phong Nha – Kẻ Bàng.

Trải nghiệm "khách sạn di động" trên hành trình 190km

Điểm khác biệt lớn nhất của tuyến tàu di sản Huế – Phong Nha nằm ở thiết kế và dịch vụ đi kèm. Đoàn tàu gồm 8 toa, phục vụ hơn 300 hành khách, được đầu tư theo hướng "khách sạn di động" với các phân khu chức năng riêng biệt:

Thiết kế nội thất bên trong toa tàu. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

5 toa ghế xoay : Thiết kế ghế có khả năng xoay 360 độ, giúp du khách dễ dàng điều chỉnh hướng ngồi để thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường sắt – một trải nghiệm chưa từng có trên các tuyến tàu du lịch trước đây tại Việt Nam.

5 toa ghế xoay giúp hành khách thuận tiện ngắm cảnh dọc hành trình. Ảnh: VNR

1 toa VIP sang trọng : Với 24 chỗ ngồi, dành cho khách hàng cao cấp, doanh nhân và những ai muốn trải nghiệm không gian riêng tư, tiện nghi.

1 toa cộng đồng : Không gian mở để hành khách giao lưu, kết nối, tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc và chia sẻ trải nghiệm trong suốt hành trình.

1 toa dịch vụ giải trí và ẩm thực : Mang đến các trải nghiệm độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên đường sắt Việt Nam, bao gồm dịch vụ ăn uống, giải trí và giới thiệu văn hóa địa phương.

Tàu di sản Huế - Phong Nha sẽ có dịch vụ ẩm thực, giải trí phục vụ hành khách. Ảnh. Đường sắt Việt Nam

Ngoài ra, dọc tuyến đường sắt cũng sẽ được đầu tư cảnh quan với các "cung đường hoa", góp phần nâng tầm trải nghiệm ngắm cảnh ngay từ trên tàu. Các nhà ga cũng được định hướng trở thành điểm check-in, kết hợp giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, tạo thêm điểm nhấn cho chuyến đi.

Nhân sự kiện khai trương, ngành đường sắt triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có. Tuần lễ khai trương (28/8 – 5/9/2026): Giảm 50% cho tất cả các hạng vé. Giá vé trải nghiệm dao động từ 210.000 – 380.000 đồng cho chặng toàn trình Huế – Phong Nha (ga Thọ Lộc).

Giai đoạn 6/9 – 31/12/2026: Áp dụng giảm 15% giá vé. Hành khách đặt vé khứ hồi trong giai đoạn này sẽ được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Sau khi kết thúc tuần lễ khai trương, giá vé (đã giảm 15%) dao động từ 151.000 – 360.000 đồng đối với hạng ghế ngồi mềm, và từ 274.000 – 646.000 đồng đối với ghế VIP.

Sự kiện khai trương tuyến tàu di sản Huế – Phong Nha không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành mô hình du lịch đường sắt liên vùng tại Việt Nam. Với những ai yêu thích trải nghiệm du lịch chậm, muốn tận hưởng cảnh quan và văn hóa dọc theo hành trình, tuyến tàu di sản Huế – Phong Nha hứa hẹn sẽ là một lựa chọn độc đáo, kết hợp giữa di chuyển và trải nghiệm trong một hành trình "kỳ quan – di sản" đúng nghĩa.