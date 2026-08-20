Quần thể du lịch Quốc tế rộng 480ha ngay tại miền Bắc được chọn để tổ chức sự kiện "chưa từng có" ở Việt Nam

Một quần thể du lịch quốc tế rộng khoảng 480 ha bên biển Đồ Sơn, Hải Phòng vừa trở thành nơi hội tụ của 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sân khấu ngoài trời với âm nhạc, thời trang, hệ thống phun nước và pháo hoa tạo nên những hình ảnh đặc biệt trong khuôn khổ Miss World lần thứ 73.

Cụ thể tối 18/8, quảng trường biển Dragon Beach thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng trở thành sân khấu của Vietnam Beauty Fashion Fest XVI (VBFF XVI), một hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam.

Ảnh BTC

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện đồng thời của 111 thí sinh Miss World trên sân khấu bên biển. Các người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng tham gia những màn trình diễn thời trang và nghệ thuật được dàn dựng riêng cho chương trình.

Đây cũng là lý do sự kiện được chú ý như một màn hội tụ đặc biệt, hiếm thấy về số lượng đại diện sắc đẹp quốc tế cùng xuất hiện tại một điểm đến ở Việt Nam.

111 người đẹp cùng xuất hiện, hai tiếng "Việt Nam" vang lên giữa sân khấu

Ngày 19/8, ca sĩ Phương Vy chia sẻ video ghi lại phần biểu diễn của cô tại VBFF XVI. Nữ ca sĩ viết: “Hôm qua mọi người có xem bài We Are Vietnam Vy hát trong Miss World không? Lên nhạc và các hoa hậu bước ra là nổi da gà luôn”.

Phương Vy đảm nhận màn kết của chương trình với bản mashup We Are Vietnam - We Are the World. Theo tài liệu chương trình, ý tưởng kết hợp hai ca khúc đến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam, với mạch cảm xúc đi từ niềm tự hào về Việt Nam tới tinh thần kết nối toàn cầu.

Khi giai điệu We Are Vietnam vang lên, 111 thí sinh lần lượt trở lại sân khấu. Đặc biệt, hai tiếng “Việt Nam” được đặt tại điểm cao trào, giữa đội hình những người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh BTC

Sân khấu được dàn dựng với hình ảnh những hành tinh, mỗi khối cầu mang màu sắc riêng, tượng trưng cho những nền văn hóa và cá tính khác nhau. Tới màn kết, những hình ảnh này cùng được quy tụ trong một đội hình.

Cao trào tiếp tục được đẩy lên với hệ thống phun nước theo vòng tròn cùng màn pháo hoa kéo dài khoảng 2 phút. Âm nhạc, ánh sáng, nước, pháo hoa và đội hình 111 thí sinh cùng xuất hiện trong một khuôn hình bên biển Đồ Sơn.

Tham gia màn kết còn có Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Lương Thùy Linh, Nam vương Thế giới Danny Mejía và Phạm Tuấn Ngọc.

Trước đó, Ari Quế Anh thể hiện The Only You, trong khi diva Mỹ Linh mang đến Gió và lá cây. Ba tiết mục được sắp xếp thành những lớp cảm xúc khác nhau, từ trẻ trung, giàu tính trình diễn đến khoảng lắng và cuối cùng là màn cao trào của Phương Vy cùng toàn bộ thí sinh.

Ảnh BTC

Quần thể khoảng 480 ha bên biển Đồ Sơn được chọn làm địa điểm tổ chức

Địa điểm diễn ra chương trình cũng gây chú ý bởi quy mô.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng có tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 480,179 ha, nằm tại khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng. Khu vực này có phía Nam và phía Tây giáp Biển Đông. Tính chất quy hoạch gồm các loại hình nghỉ dưỡng, hội nghị - hội thảo, thể dục thể thao và vui chơi giải trí.

Thông tin giới thiệu của Dragon Ocean cũng xác định quần thể có quy mô khoảng 480 ha, với nhiều hạng mục phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Chính không gian ven biển trở thành một phần đáng kể trong cách dàn dựng VBFF XVI. Thay vì chỉ làm phông nền, cảnh quan Đồ Sơn được kết hợp trực tiếp với sân khấu, ánh sáng, hệ thống phun nước và pháo hoa.

Với 111 thí sinh, công tác điều phối cũng đặt ra bài toán không nhỏ. Theo tài liệu chương trình, ban tổ chức phải chia các người đẹp thành nhiều nhóm, hướng dẫn vị trí xuất phát, hướng di chuyển và thời điểm bước ra sân khấu. Các thí sinh có kỹ năng, ngôn ngữ và kinh nghiệm trình diễn khác nhau, trong khi toàn bộ đội hình cần vận hành theo cùng một kịch bản.

Ảnh BTC

Khi 111 thí sinh cùng trở thành những người giới thiệu hình ảnh Việt Nam

Không chỉ có âm nhạc, 111 thí sinh còn trình diễn 5 bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam. Những câu chuyện về áo yếm, ký ức, mặt biển, ánh hoàng hôn và bầu trời sao được đưa lên sàn diễn trước dàn người đẹp quốc tế.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, việc để hai tiếng “Việt Nam” vang lên giữa đội hình Miss World cũng mang dụng ý quảng bá rõ ràng. Các thí sinh không chỉ tới Việt Nam để tham gia cuộc thi mà còn trực tiếp mặc thiết kế Việt, trải nghiệm cảnh quan, văn hóa và chia sẻ những hình ảnh trong hành trình của mình.

Với 111 người đẹp đến từ nhiều nơi trên thế giới, mỗi hình ảnh được đăng tải có thể tiếp tục đi tới những nhóm công chúng khác nhau thông qua trang cá nhân của các thí sinh cũng như các nền tảng liên quan đến Miss World.

Ảnh BTC

Bởi vậy, màn kết bên biển Đồ Sơn không chỉ khép lại một đêm thời trang. Hình ảnh 111 đại diện quốc tế cùng xuất hiện khi hai tiếng “Việt Nam” vang lên, phía sau là pháo hoa sáng trên sân khấu ven biển đã cô đọng ba yếu tố mà chương trình hướng tới: thời trang Việt Nam, cảnh quan điểm đến và sự gặp gỡ giữa nhiều nền văn hóa.