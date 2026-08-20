Bỏ quên đôi giày trên vỉa hè, khách Tây được cô nhặt ve chai dùng “mạng lưới quan hệ” tìm lại trong 40 phút

Mỗi du khách nước ngoài khi đến Việt Nam có thể mang về một câu chuyện rất khác. Có người nhớ mãi những món ăn đường phố, người ấn tượng với nhịp sống náo nhiệt, cũng có người lại bất ngờ bởi sự nhiệt tình của những người xa lạ.

Với Joe Broady, một du khách người Anh, chuyến đi TP.HCM lần này có lẽ sẽ được nhớ đến bởi một “nhiệm vụ giải cứu” có một không hai: tìm lại đôi giày bị bỏ quên bên vỉa hè nhờ sự giúp đỡ của một cô nhặt ve chai.

Theo chia sẻ của Joe, sự cố xảy ra khi anh đang quay một đoạn “fit check” trong một con hẻm ở TP.HCM. Vì vừa mua một đôi Vans mới nên anh lấy đôi giày mới ra đi thử và vô tình để quên đôi giày cũ của mình mới mua được vài tuần, trong chiếc hộp Vans.

Sự cố xảy ra khi vị khách nước ngoài đang quay một đoạn “fit check” trong một con hẻm ở TP.HCM

Đến khi nhớ ra và quay lại, đôi giày đã “bốc hơi”. Đang loay hoay không biết phải tìm từ đâu thì Joe bắt gặp một cô nhặt ve chai đi ngang qua. Hai người gần như không có ngôn ngữ chung. Joe nói tiếng Anh, còn cô chỉ biết tiếng Việt. Thế nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn hiểu rằng chàng trai này đang cần tìm một đôi giày bị bỏ quên.

Và từ khoảnh khắc ấy, một “nhiệm vụ tìm giày” chính thức bắt đầu.

Đang loay hoay không biết phải tìm từ đâu thì Joe bắt gặp một cô nhặt ve chai đi ngang qua.

Cô ra hiệu cho Joe đi theo, vừa đẩy chiếc xe chất đầy bìa carton vừa liên tục lấy điện thoại gọi cho những người quen trong khu vực. Joe thì cố gắng sử dụng ChatGPT để dịch và giải thích tình huống. Nhưng theo lời kể của anh, mỗi lần đưa điện thoại cho cô xem, cô lại bật cười rồi xua tay, như thể muốn nói: “Tôi không nói tiếng Anh đâu, nhưng tôi hiểu chuyện rồi!”.

Joe mô tả toàn bộ quá trình là một “mớ hỗn loạn” vì hai bên gần như chẳng hiểu nhau đang nói gì. Thậm chí có lúc tình hình trở nên căng thẳng khi một cô nhặt ve chai khác nghĩ rằng mình đang bị nghi lấy đôi giày. Trong khi đó, thực chất tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

Thế nhưng, cô vẫn không bỏ cuộc. Sau hàng loạt cuộc gọi cho những “đồng nghiệp” trong khu vực, mọi người bắt đầu cùng nhau tìm kiếm. Joe được cô dẫn qua nhiều con hẻm, từ người này hỏi người kia, cho đến khi đôi giày thực sự được tìm thấy.

Sau khoảng 40 phút, chàng trai người Anh không giấu nổi sự vui mừng. Anh thốt lên trong video: “Chúng tôi đã tìm thấy chúng! Ôi trời ơi! Người Việt Nam thật sự tuyệt vời. Người châu Á nói chung cũng vậy, không chỉ riêng người Việt Nam. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra ở quê nhà của tôi.”

Cảm kích trước sự nhiệt tình của cô, Joe cố gửi tiền cảm ơn. Anh cho biết mình thậm chí đã đưa tiền nhưng cô nhất quyết từ chối.

“Tôi đã cố đưa tiền cho cô ấy, tôi thực sự đã đưa, nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy không muốn nhận bất kỳ khoản tiền nào. Cô ấy vừa dành nửa tiếng qua để giúp tôi. Việt Nam, đúng là một đất nước tuyệt vời! Wow!”.

Joe được cô dẫn qua nhiều con hẻm, từ người này hỏi người kia, cho đến khi đôi giày thực sự được tìm thấy.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không ít người Việt vừa bật cười trước màn “điều tra phá án” đầy bất đắc dĩ, vừa dành lời khen cho sự nhiệt tình của cô nhặt ve chai.

Nhiều người còn hài hước cho rằng Joe quá may mắn khi đã “tìm đúng người”, bởi cô không chỉ quen thuộc từng con ngõ mà dường như còn sở hữu cả một “mạng lưới quan hệ” rộng khắp trong khu vực:

“Cưng đừng có lo, đây là địa bàn của chị!”

“Tìm trúng trùm khu vực rồi, anh bạn may mắn phết.”

“Khúc cô lấy điện thoại ra gọi cho mấy cô khác rồi các cô hội tụ về một điểm hài quá.”

“Tâm cô đã tốt mà biết cô ở biệt thự nữa, chắc ứa nước mắt luôn.”

“Mạng lưới quan hệ của cô này thật sự rất rộng”.

Vị khách Anh dành lời khen cho sự thân thiện, nhiệt tình của người Việt Nam nói chung và cô ve chai nói riêng

Một đôi giày bị bỏ quên có thể chẳng phải chuyện quá lớn, nhưng cách câu chuyện kết thúc lại khiến Joe có thêm một kỷ niệm đặc biệt về Việt Nam. Không cần nói chung một ngôn ngữ, cô nhặt ve chai vẫn hiểu người trước mặt đang cần giúp đỡ và sẵn sàng dành gần một giờ để tìm cho bằng được.

Có lẽ, đó cũng là một trong những điều khiến những trải nghiệm ở Việt Nam trở nên đáng nhớ: đôi khi thứ du khách mang về không chỉ là ảnh đẹp hay những món ăn ngon, mà còn là câu chuyện về một người xa lạ đã nhiệt tình giúp mình mà chẳng mong nhận lại bất cứ điều gì.

Nguồn: Joe Brady