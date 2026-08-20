4 đạo diễn tay ngang gây sốt phòng vé: Người chạm mốc 2.000 tỷ, người hụt hơi

Những năm gần đây, phòng vé Việt ghi nhận sự bùng nổ của nhiều đạo diễn tay ngang. Trấn Thành, Lý Hải, Huỳnh Lập và Thu Trang là những cái tên đáng chú ý khi lần lượt tạo dấu ấn bằng các tác phẩm ăn khách, thậm chí có phim lọt nhóm doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Trấn Thành

Trước khi làm đạo diễn, anh đã nổi tiếng với vai trò MC, diễn viên và nghệ sĩ hài. Cơ hội tiếp xúc thường xuyên với khán giả giúp Trấn Thành có lợi thế nhất định trong việc nắm bắt thị hiếu khi chuyển sang sản xuất, đạo diễn điện ảnh.

Năm 2021, Bố già trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh của Trấn Thành. Bộ phim do anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng thực hiện nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn tại phòng vé.

Trấn Thành hiện là đạo diễn có tổng doanh thu phòng vé cao nhất.

Sau đó, Trấn Thành liên tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn trong Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Các tác phẩm này đều lần lượt tạo những cột mốc doanh thu ấn tượng.

Đặc biệt, Mai đạt 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Bộ tứ báo thủ cũng thu khoảng 332 tỷ đồng. Đầu năm 2026, Trấn Thành tiếp tục ra mắt Thỏ ơi!!. Phim nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau hơn hai ngày chiếu và sau đó vượt 400 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 2/2026, doanh thu của 5 bộ phim gắn với tên tuổi Trấn Thành đã vượt 2.100 tỷ đồng, gồm B ố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi!!.

Con số này đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Điểm chung trong các phim của anh là khai thác những câu chuyện rất đời thường - gia đình, tình yêu, khoảng cách thế hệ, những tổn thương và mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Đây cũng là công thức giúp phim của Trấn Thành tiếp cận lượng lớn khán giả.

Lý Hải

Nếu Trấn Thành xây dựng thành công qua nhiều bộ phim riêng lẻ, Lý Hải lại chọn cách tạo ra một thương hiệu điện ảnh dài hơi.

Trước khi trở thành đạo diễn, Lý Hải là ca sĩ nổi tiếng. Sau đó anh chuyển hướng sang sản xuất phim, ra mắt Lật mặt vào năm 2015.

Từ thành công của phần đầu tiên, thương hiệu Lật mặt liên tục được mở rộng. Mỗi phần có câu chuyện, nhân vật và bối cảnh khác nhau nhưng vẫn duy trì những yếu tố quen thuộc như hành động, hài hước, tình cảm gia đình và những màn rượt đuổi.

Lý Hải tạo dấu ấn với thương hiệu “Lật mặt”, đưa nhiều phần phim vượt mốc trăm tỷ tại phòng vé.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đạt khoảng 300 tỷ đồng. Đến Lật mặt 7: Một điều ước, Lý Hải tiếp tục lập kỷ lục riêng khi phim thu gần 500 tỷ đồng.

Năm 2025, Lật mặt 8: Vòng tay nắng tiếp tục ra mắt. Phim kết thúc hành trình chiếu rạp với khoảng 232 tỷ đồng, lọt Top 10 phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó, dù thành tích thấp hơn đáng kể so với phần 7. Theo thống kê được công bố đầu năm 2026, 8 phần Lật mặt đã mang về tổng doanh thu khoảng 1.490 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý ở Lý Hải là anh không cần dựa vào một ngôi sao phòng vé cố định. Thay vào đó, thương hiệu Lật mặt trở thành yếu tố kéo khán giả đến rạp.

Từ một ca sĩ chuyển sang làm phim, Lý Hải đã xây dựng được một thương hiệu điện ảnh có sức sống kéo dài hơn một thập niên.

Huỳnh Lập

Huỳnh Lập là trường hợp đặc biệt bởi trước khi làm phim điện ảnh, anh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hài, sân khấu và web-drama. Năm 2025, Huỳnh Lập lần đầu đạo diễn phim điện ảnh với Nhà gia tiên. Tác phẩm có Phương Mỹ Chi đóng chính nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé.

Kết thúc hành trình chiếu rạp, Nhà gia tiên đạt khoảng 242,5 tỷ đồng, lọt nhóm phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó. Thành công của tác phẩm đưa Huỳnh Lập vào danh sách những nghệ sĩ có màn chào sân đạo diễn điện ảnh “rực rỡ”.

Huỳnh Lập gây chú ý với “Nhà gia tiên” và tiếp tục thử sức với dự án mới sau thành công của phim đầu tay.

Nhưng thành công lớn cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn cho tác phẩm tiếp theo. Năm 2026, Huỳnh Lập trở lại với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Bộ phim khai thác câu chuyện gia đình, sự khác biệt giữa các thế hệ và những tình cảm thường bị bỏ quên trong cuộc sống hiện đại.

Trước ngày chính thức khởi chiếu, tác phẩm đã có các suất chiếu sớm từ 14/8. Đến ngày 15/8, phim thu gần 11 tỷ đồng và đứng đầu phòng vé trong ngày.

Đến thời điểm này, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, thu hơn 54 tỷ đồng. Phim có khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày.

Huỳnh Lập cũng đặt mục tiêu khá rõ ràng: anh muốn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ít nhất cũng đạt mức doanh thu của Nhà gia tiên , tức hơn 240 tỷ đồng.

Thu Trang

Thu Trang có hành trình đặc biệt khi trải qua hai thái cực chỉ trong hai bộ phim đầu tiên trên ghế đạo diễn. Cô vốn được biết đến với vai trò diễn viên hài, sau đó mở rộng sang lĩnh vực sản xuất phim trước khi trực tiếp đạo diễn.

Năm 2025, Nụ hôn bạc tỷ trở thành màn chào sân đầy ấn tượng của Thu Trang. Phim ra rạp dịp Tết, ban đầu phải vất vả cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Tuy nhiên, tác phẩm càng chiếu càng tăng sức hút. Có thời điểm Nụ hôn bạc tỷ vượt phim của Trấn Thành về doanh thu trong ngày.

Sau thời gian dài trụ rạp, Nụ hôn bạc tỷ đạt gần 212 tỷ đồng.

Thu Trang từng tạo cú nổ với “Nụ hôn bạc tỷ” nhưng sau đó hụt hơi khi “Ai thương ai mến” chỉ đạt hơn 28 tỷ đồng.

Thành công này khiến dự án tiếp theo của Thu Trang được kỳ vọng khá lớn. Nhưng Ai thương ai mến lại không thể lặp lại thành tích đó. Ra rạp đầu năm 2026, bộ phim nhanh chóng hụt hơi trước cuộc cạnh tranh phòng vé. Sau khoảng một tháng, tác phẩm rời rạp với doanh thu chỉ hơn 28 tỷ đồng.

Thu Trang sau đó thẳng thắn nhìn nhận kết quả và nhận trách nhiệm với vai trò đạo diễn. Cô cho biết bản thân buồn vì phim chưa đạt kỳ vọng doanh thu nhưng xem đây là cơ hội để nhìn lại những điểm còn thiếu và trưởng thành hơn trong nghề.

Trường hợp của Thu Trang cho thấy có một bộ phim trăm tỷ không đồng nghĩa với việc đạo diễn đã rút ra công thức thành công lâu dài. Phòng vé luôn là cuộc chơi mới với từng tác phẩm, bất kể người đứng sau máy quay đã có tên tuổi đến đâu.