Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ: "Tôi từng có tới 13 khối u ở cổ"

Park So Dam sinh năm 1991 và bắt đầu diễn xuất từ năm 2013. Dù có nhiều năm hoạt động, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến với Ký sinh trùng năm 2019.

Bộ phim đưa tên tuổi Park So Dam vượt khỏi biên giới Hàn Quốc và góp phần đưa cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh xứ kim chi. Ký sinh trùng cũng là tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành được sự công nhận tại Oscar và nằm trong số ít những bộ phim từng đồng thời đoạt Cành cọ vàng lẫn Oscar cho Phim truyện hay nhất.

Mới đây, trong chương trình The Song That Helped Me Get Through Today - Playlist 109 phát sóng ngày 18/8 trên MBC, nữ diễn viên lần đầu chia sẻ tương đối cởi mở về hành trình phát hiện ung thư tuyến giáp, ca phẫu thuật và những tháng ngày hồi phục.

Dấu hiệu bất thường dễ bị bỏ qua

Những bất thường đầu tiên xuất hiện khi Park So Dam quay Bóng ma. Lịch trình vốn quen với cường độ cao nhưng lần này khiến cô liên tục mệt mỏi, khó lấy lại thể lực dù phải thực hiện nhiều cảnh hành động. Nữ diễn viên thậm chí cảm thấy có lỗi với các đàn anh vì cho rằng mình chưa hoàn thành tốt công việc.

Ban đầu, Park So Dam chỉ nghĩ bản thân đang bị quá tải. Trong những năm tuổi 20, cô từng làm việc với cường độ dày đặc, có năm cùng lúc tham gia hai vở kịch, hai phim truyền hình và hai phim điện ảnh. Vì vậy, cô tưởng bản thân chỉ bị kiệt sức.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sức khỏe lại cho thấy Park So Dam có tới 13 khối u ở vùng cổ và ung thư đã lan tới các hạch bạch huyết. Cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú.

Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo kết quả vẫn được nữ diễn viên nhớ rõ. Khi ấy, mẹ cô có mặt bên cạnh nhưng Park So Dam không đủ bình tĩnh để nhìn sang mẹ.

Sau đó, cô đi ăn cùng cha và kể cho ông nghe về tình trạng của mình. Theo lời nữ diễn viên, cha cô đã rời khỏi bàn ăn sau khi nghe tin và cô tin rằng ông đã khóc.

Đương đầu với căn bệnh và nỗ lực phục hồi

Điều khiến Park So Dam đặc biệt lo sợ không chỉ là căn bệnh mà còn là nguy cơ mất đi khả năng diễn xuất bằng giọng nói. Khối u lớn nhất nằm gần dây thần kinh liên quan đến việc tạo ra âm thanh cao. Bác sĩ cảnh báo nếu tế bào ung thư xâm lấn khu vực này, giọng nói của cô có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với một diễn viên, đó là viễn cảnh đáng sợ. Park So Dam buộc phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật và bỏ lỡ kế hoạch quảng bá bộ phim. Đây cũng là lần đầu cô trải qua gây mê toàn thân. Trước ca mổ, bác sĩ còn cảnh báo cô có thể phải sử dụng ống thông mũi để ăn trong khoảng một tháng, trong khi thời gian hồi phục chưa thể xác định chính xác.

Đối diện với nhiều khả năng bất định, Park So Dam thậm chí bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật mang đến cho cô một tin đáng mừng khi bệnh chưa lan ra ngoài các hạch bạch huyết và cô không cần hóa trị.

Ca phẫu thuật kết thúc không có nghĩa hành trình hồi phục cũng khép lại. Park So Dam cần thêm nhiều tháng để cơ thể trở lại trạng thái bình thường.

Sau mổ, giọng nói của cô thay đổi rõ rệt, thậm chí nữ diễn viên mô tả nó giống giọng trẻ con. Thể lực cũng suy giảm đáng kể. Một quãng đường đi bộ khoảng 15 phút từ nhà tới hồ Seokchon từng là việc không quá khó khăn nhưng khi đó cũng khiến cô hụt hơi.

Park So Dam lựa chọn đi bộ quanh hồ như một phần trong quá trình lấy lại sức khỏe. Đó cũng là nơi cô nhiều lần bật khóc. Những người bạn thân thậm chí trêu rằng dường như cả hồ Seokchon đã chứng kiến quá nhiều nước mắt của cô.

Phải mất khoảng sáu tháng sau ca phẫu thuật, giọng nói của Park So Dam mới hoàn toàn hồi phục.

Thay đổi cách nhìn cuộc sống

Quãng thời gian đối mặt với bệnh tật cũng khiến Park So Dam thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Thay vì liên tục đặt công việc lên trước, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cảm xúc và những trải nghiệm dành cho chính mình.

Một trong những thay đổi rõ nét là việc nữ diễn viên thực hiện chuyến du lịch châu Âu một mình kéo dài 34 ngày. Cô tự lái xe tại Iceland và trải nghiệm khoảnh khắc ngắm cực quang.

Cô thừa nhận phải mất một thời gian dài mới có thể bình tĩnh kể lại câu chuyện bệnh tật. Có những thời điểm chỉ cần nhớ lại, cô vẫn không thể ngừng khóc. Việc chia sẻ công khai vì thế cũng được xem như một dấu hiệu cho thấy Park So Dam đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất.

Cô đăng ký tập pilates để cải thiện thể lực và duy trì vóc dáng. Gần một năm luyện tập giúp sự linh hoạt cũng như thể trạng của nữ diễn viên cải thiện đáng kể. Điều đáng chú ý là cô vẫn làm việc trong quá trình hồi phục và từng bước trở lại màn ảnh.

(Tổng hợp)