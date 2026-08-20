Thanh niên SN 2002 sở hữu 30 căn nhà, mua căn đầu tiên khi chỉ có 398 triệu tiền vốn

Ở tuổi 24, Lawrence Guerguis đã sở hữu 30 bất động sản tại khu vực Trung Tây nước Mỹ và có thể kiếm khối tiền từ việc cho thuê nhà. Đáng nói, hành trình đầu tư BĐS của Gen Z này bắt đầu từ khi cậu còn là sinh viên, với số vốn vỏn vẹn 16.000 USD (khoảng 398 triệu đồng) từ việc bán một chiếc ô tô cũ.

Guerguis hiện sống tại Orange County, California (Mỹ)

Ban đầu, Guerguis từng nghĩ mình sẽ theo đuổi ngành ngân hàng đầu tư và đặt mục tiêu làm việc tại phố Wall. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện tình cờ với một nhân viên ngân hàng đầu tư đã khiến Guerguis thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Khi được hỏi về công việc, người này thừa nhận dù kiếm được nhiều tiền nhưng gần như không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Anh nói chỉ có khoảng 2 tuần trong cả năm để thực sự nghỉ ngơi.

Nghe được điều ấy khiến Guerguis nhận ra mình không muốn đánh đổi toàn bộ thời gian và cuộc sống để chạy theo thu nhập. Ngay ngày hôm sau, Guerguis tới gặp cố vấn học tập và đăng ký thêm chuyên ngành bất động sản.

Lawrence Guerguis

Cơ hội đầu tiên đến vào năm thứ 3 đại học, Guerguis khi đó đang sử dụng một chiếc ô tô cũ được người thân cho lại. Nhận thấy bản thân không thực sự cần ô tô khi là sinh viên, Guerguis quyết định bán nó và thu về 16.000 USD (khoảng 398 triệu đồng). Cha cậu còn tưởng con trai sẽ dùng số tiền này để mua một chiếc ô tô khác. Nhưng Guerguis lại có kế hoạch khác.

Gen Z này bắt đầu tìm kiếm bất động sản có giá phù hợp. Vì 16.000 USD (khoảng 398 triệu đồng) không đủ để mua nhà tại San Diego hay Orange County (Mỹ), Guerguis chuyển hướng sang các bang thuộc khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Cuối cùng, cậu tìm thấy một căn nhà tại Illinois. Chỉ 15.000 USD (khoảng 374 triệu đồng) trong số tiền bán xe đủ để làm khoản đặt cọc, còn 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng) còn lại được dùng để trang trải vài tháng trả khoản vay thế chấp. Ở tuổi 21, Guerguis biết đây là một quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, anh cho rằng nếu thất bại thì cùng lắm mình chỉ mắc một khoản nợ vẫn trong khả năng chi trả. Và quan trọng nhất là lúc đó, Guerguis thấy mình còn đủ trẻ để sửa sai, làm lại cuộc đời ngay cả khi mắc nợ.

Do không có thu nhập ổn định, Guerguis không thể sử dụng khoản vay thế chấp thông thường. Thay vào đó, anh sử dụng khoản vay DSCR - khoản vay đánh giá khả năng trả nợ dựa chủ yếu vào dòng tiền mà chính bất động sản có thể tạo ra.

Với căn nhà đầu tiên, khoản thanh toán khoản vay của Guerguis chỉ khoảng 400 USD/tháng (khoảng 10 triệu đồng), trong khi mức tiền thuê tham chiếu của căn nhà rơi vào khoảng 1.300 USD/tháng (khoảng 32,4 triệu đồng). Điều đó tạo ra khoảng cách khá lớn giữa chi phí vay và dòng tiền cho thuê.

Guerguis sau đó tìm được người thuê thông qua chương trình Section 8. Người thuê đầu tiên trả tiền đúng hạn và thương vụ bắt đầu tạo ra dòng tiền cho anh. Chính lúc đó, Guerguis nhận ra mình đã tìm được hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bất động sản.

Sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 5/2024, thay vì ở lại California, Guerguis chuyển tới Ohio để tiếp tục mua và quản lý bất động sản. Trong khoảng hơn 1 năm đầu, Guerguis gần như tự mình làm mọi việc: Tự sơn nhà, lát sàn, thay thảm và sửa chữa các căn nhà mua được. Có những việc trước đó Guerguis hoàn toàn không biết cách làm và phải mở YouTube trên điện thoại để học.

Ảnh minh họa

Từ một người gần như không có kinh nghiệm xây dựng - thi công công trình nahf ở, Guerguis dần học được cách xử lý hệ thống đường ống, sửa chữa và cải tạo nhà. Anh cũng tự tìm người thuê, kiểm tra hồ sơ, dẫn khách đi xem nhà và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đến khi danh mục vượt qua 30 bất động sản, Guerguis bắt đầu mở công ty quản lý tài sản riêng. Những công việc như sửa chữa, dẫn khách xem nhà và một phần quá trình tìm người thuê được giao cho nhân viên, trong khi anh vẫn giám sát hoạt động và tiếp tục sở hữu các bất động sản.

Hiện Guerguis đã trở lại California từ tháng 6 và không còn phải trực tiếp có mặt tại từng căn nhà. Công việc của anh chủ yếu được xử lý thông qua các cuộc điện thoại và email. Điều đặc biệt trong câu chuyện của Guerguis là Gen Z này không bắt đầu hành trình đầu tư BĐS bằng một khoản thừa kế lớn hay mức thu nhập cao.

Từ căn nhà đầu tiên tại Illinois, Guerguis tiếp tục mở rộng danh mục bằng cách mua thêm bất động sản tại khu vực Trung Tây. Đến tuổi 24, anh đã sở hữu hơn 30 căn nhà và biến công việc cho thuê bất động sản thành nguồn thu nhập chính.

Với Guerguis, việc trở thành chủ nhà cho thuê không chỉ là câu chuyện kiếm tiền. Anh cho rằng trách nhiệm và sự bận rộn đi kèm với công việc này thú vị hơn hẳn việc đi làm văn phòng. Từ một sinh viên từng khao khát được làm việc tại phố Wall, Guerguis cuối cùng lại chọn con đường đầu tư bất động sản để hướng tới mục tiêu tự do tài chính và có một cuộc sống cân bằng, thay vì phải gồng gánh áp lực của một dân công sở với mức thu nhập chỉ vừa đủ sống.

(Nguồn: BI)