10 quy tắc người trưởng thành nâng cấp cuộc sống mà không cần kiếm nhiều tiền hơn

Bước vào tuổi 30, nhiều người bắt đầu nghĩ về chuyện “nâng cấp cuộc sống”: một căn nhà đẹp hơn, những chuyến du lịch xịn hơn, quần áo tốt hơn hay những bữa ăn ở nhà hàng đắt tiền hơn. Nhưng chất lượng sống không phải lúc nào cũng đi cùng mức thu nhập. Đôi khi, cuộc sống dễ chịu hơn chỉ nhờ biết cách sử dụng tốt hơn số tiền, thời gian và năng lượng mình đang có.

Dưới đây là 10 quy tắc nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn trong đời sống hàng ngày của một người trưởng thành.

1. Đừng nâng mức sống chỉ vì vừa được tăng lương

Một trong những cái bẫy phổ biến khi thu nhập tăng là chi tiêu cũng lập tức tăng theo. Lương cao hơn một chút, căn hộ phải đẹp hơn, điện thoại phải mới hơn, những buổi ăn uống cũng bắt đầu “nâng level”.

Nhưng nếu mỗi lần thu nhập tăng, mức chi tiêu cũng tăng tương ứng thì vài năm sau, bạn vẫn có thể rơi vào cảm giác “kiếm được bao nhiêu cũng không đủ”.

Một cách nâng cấp cuộc sống thông minh hơn là giữ lại một phần mức sống cũ và dùng phần thu nhập tăng thêm để mua sự an tâm: quỹ dự phòng, khoản tiết kiệm dài hạn hoặc những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa.

2. Đừng chỉ tính giá tiền, hãy tính cả thời gian

Một món đồ rẻ hơn vài chục nghìn nhưng phải đi xa để mua, một căn nhà rẻ hơn nhưng mất thêm một tiếng mỗi ngày để đi làm, hay một dịch vụ giá thấp nhưng khiến bạn mất rất nhiều thời gian xử lý đều có một loại “chi phí” khác.

Khi trưởng thành, thời gian trở thành một nguồn lực hữu hạn không kém tiền bạc.

Vì thế, đôi khi trả thêm tiền cho một dịch vụ giao hàng, một chuyến taxi trong ngày quá mệt hay một căn nhà gần nơi làm việc không phải là tiêu hoang. Đó có thể là cách mua lại thời gian cho chính mình.

3. Đầu tư vào những thứ bạn sử dụng mỗi ngày

Không phải món đồ đắt tiền nào cũng đáng mua, nhưng những thứ bạn sử dụng hàng ngày lại rất đáng được cân nhắc.

Một chiếc đệm ngủ tốt, đôi giày đi làm thoải mái, chiếc ghế làm việc phù hợp, một chiếc tai nghe tốt nếu thường xuyên di chuyển hay những dụng cụ bếp khiến việc nấu ăn dễ dàng hơn đều có thể cải thiện chất lượng sống rõ rệt.

Thay vì mua thật nhiều thứ, hãy thử nâng cấp những thứ xuất hiện trong cuộc sống của bạn mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

4. Đừng biến ngày nghỉ thành ngày “trả nợ” việc nhà

Một tuần làm việc đã đủ mệt, nhưng không ít người bước vào cuối tuần với một danh sách khác: giặt quần áo, dọn nhà, đi siêu thị, xử lý giấy tờ, mua đồ, gặp người này người kia...

Đến tối Chủ nhật, hai ngày nghỉ gần như biến mất.

Nếu có khả năng, hãy chia nhỏ việc nhà trong tuần hoặc trả tiền cho những dịch vụ phù hợp để giảm bớt những việc tốn thời gian. Nếu không có điều kiện thuê người, nguyên tắc vẫn có thể áp dụng ở mức đơn giản hơn: đừng để mọi việc dồn vào một ngày.

Một ngày nghỉ đúng nghĩa cũng là một dạng nâng cấp cuộc sống.

5. Học cách mua sự tiện lợi ở đúng chỗ

Người trưởng thành không nhất thiết phải tiết kiệm bằng cách tự làm tất cả mọi thứ.

Có những việc tự làm giúp tiết kiệm tiền và đem lại niềm vui. Nhưng cũng có những việc chỉ khiến bạn mất vài tiếng đồng hồ để tiết kiệm một khoản không đáng kể.

Mua đồ đã sơ chế, sử dụng dịch vụ giao hàng khi quá bận, thuê người vệ sinh định kỳ nếu phù hợp với ngân sách hay chọn những sản phẩm giúp giảm thời gian làm việc nhà đều có thể xem là mua sự tiện lợi.

Điều quan trọng không phải là “có nên tiêu tiền hay không”, mà là khoản tiền đó có thực sự mua lại được thời gian và năng lượng cho bạn hay không.

6. Đừng nhận mọi lời mời chỉ vì bạn có thể đi

Một cuộc sống được nâng cấp không nhất thiết phải có thật nhiều cuộc gặp gỡ.

Sau tuổi 30, việc nhìn lịch trước khi nhận lời đi đâu đó không phải dấu hiệu của sự khó tính. Bạn bắt đầu hiểu rằng một buổi tối đi chơi không chỉ tốn tiền ăn uống, di chuyển mà còn tốn năng lượng và thời gian hồi phục.

Không muốn đi thì từ chối. Mệt thì về sớm. Không phải cuộc vui nào cũng cần có mặt.

Biết chọn cuộc vui phù hợp với mình cũng là một cách bảo vệ chất lượng sống.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

7. Tạo những khoảng trống trong lịch thay vì lấp đầy mọi thời gian rảnh

Khi còn trẻ, một cuối tuần không có kế hoạch đôi khi khiến người ta thấy buồn chán. Nhưng càng trưởng thành, một ngày không có lịch lại có thể trở thành thứ xa xỉ.

Không cần phải biến mọi khoảng thời gian trống thành một hoạt động “có ích”. Có thể chỉ là ngủ thêm, nấu một bữa ăn, đọc vài trang sách, đi bộ hoặc ngồi yên ở nhà.

Một cuộc sống tốt không phải lúc nào cũng là cuộc sống bận rộn.

8. Ưu tiên những mối quan hệ khiến bạn thấy dễ chịu

Một trong những cách nâng cấp cuộc sống ít tốn tiền nhất là thay đổi cách mình dành thời gian cho người khác.

Bạn không nhất thiết phải duy trì mọi mối quan hệ chỉ vì đã quen nhau lâu. Cũng không cần tham gia mọi cuộc trò chuyện, mọi nhóm chat hay mọi drama.

Hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người khiến bạn được là chính mình, có thể nói chuyện thoải mái và không phải liên tục chứng minh điều gì.

Chất lượng các mối quan hệ đôi khi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhiều hơn những món đồ bạn sở hữu.

9. Thiết kế lại những “điểm khó chịu” lặp đi lặp lại

Có những chuyện nhỏ đến mức bạn nghĩ mình có thể chịu được: chiếc bàn làm việc hơi thấp, căn phòng hơi bừa, đường đi làm quá xa, chiếc túi hơi nặng, bữa sáng lúc nào cũng vội...

Nhưng nếu một điều khiến bạn khó chịu 200 ngày mỗi năm, nó không còn là chuyện nhỏ.

Hãy giải quyết những điểm khó chịu xuất hiện lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Đổi cách sắp xếp phòng, thay một món đồ thường xuyên sử dụng, chuẩn bị đồ từ tối hôm trước hay tìm một cách di chuyển thuận tiện hơn.

Nâng cấp cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là bớt đi những thứ khiến mình khó chịu mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

10. Đừng mua một phiên bản cuộc sống mà bạn không có thời gian tận hưởng

Một căn nhà lớn nhưng ngày nào cũng đi làm đến tối. Một tủ quần áo đầy nhưng hiếm khi có dịp mặc. Một chiếc xe đẹp nhưng cuối tuần chỉ nằm trong gara. Những chuyến du lịch được lên kế hoạch liên tục nhưng sau mỗi chuyến lại cần vài ngày để hồi phục.

Nâng cấp cuộc sống không có nghĩa là sở hữu nhiều hơn. Một lựa chọn chỉ thực sự là “nâng cấp” khi nó khiến cuộc sống của bạn tốt hơn.

Sau cùng, người trưởng thành có lẽ không cần một cuộc sống đắt tiền hơn. Điều họ cần là một cuộc sống vừa vặn hơn với thời gian, năng lượng, sở thích và những điều thực sự quan trọng với mình.

Bởi đôi khi, nâng cấp chất lượng sống không bắt đầu từ câu hỏi “Mình kiếm thêm được bao nhiêu?”, mà từ câu hỏi đơn giản hơn: “Với những gì mình đang có, mình có thể sống dễ chịu hơn thế nào?”.