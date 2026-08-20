Nam ca sĩ từng là gương mặt đồng hành cùng Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nay thành "tổng tài" bỏ túi loạt thành tích đáng nể

Hơn 10 năm chờ thời và màn “đổi vận” ngoạn mục

Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại thành phố Huế. Chính thức theo đuổi con đường âm nhạc vào năm 2011 nhưng mãi đến năm 2016, anh mới bắt đầu được khán giả chú ý nhờ video mash-up 30 ca khúc nổi tiếng nhất nhạc Việt.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Quang Hùng đến vào 4 năm sau đó khi ra mắt ca khúc "Dễ đến dễ đi". Đoạn điệp khúc chưa đầy 20 giây của bài hát đã phủ sóng TikTok tại Thái Lan giúp Quang Hùng thu hút lượng fan quốc tế đáng kể. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tên tuổi của anh vẫn khá khiêm tốn. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi nam ca sĩ tham gia Anh trai "Say Hi" năm 2024.

Ảnh: FBNV

Tại chương trình, Quang Hùng gây chú ý không chỉ bởi ngoại hình và phong cách gần gũi mà còn nhờ khả năng sáng tác, phối khí và trình diễn. Nhiều ca khúc anh tham gia như Tình đầu quá chén, Trói em lại, Catch Me If You Can... nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng số.

Sau Anh Trai ‘Say Hi’, Quang Hùng có màn bắt tay với Xanh SM - thương hiệu taxi điện thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong trong chiến dịch "Chất Việt Vươn Xa, Xanh Đi Muôn Ngả" và MV "Ngày Trong Xanh". Đây là sản phẩm mở đầu cho chiến dịch “Chất Việt vươn xa - Xanh đi muôn ngả”, được Xanh SM triển khai nhân dịp Mùa Lễ Hội cuối năm.

Sự hợp tác này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Không chỉ on top #3 Trending Music trên YouTube sau 3 ngày ra mắt, Ngày Trong Xanh còn “on top” trên khắp phố phường, truyền tải thông điệp sống xanh, giao thông xanh, tình yêu môi trường và lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Không dừng ở một sản phẩm quảng bá, Xanh SM sau đó tiếp tục tổ chức chương trình “Bạn của Muzik - Bạn của Xanh” dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ Quang Hùng MasterD. Chương trình thu hút hơn 3.000 Muzik tham gia và quyên góp được 137,234 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện. Những con số này phần nào cho thấy quy mô và sự gắn kết của fandom Quang Hùng sau bước ngoặt Anh trai “Say Hi”.

Năm 2025: Phủ sóng từ MXH đến các sân khấu lớn

Sức hút của Quang Hùng MasterD trong năm 2025 được thể hiện rõ qua những chỉ số trên mạng xã hội. Theo Socialite, nam ca sĩ đứng Top 1 trong danh sách 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội Việt Nam năm 2025, với 14.987.456 lượt thảo luận, vượt qua cả Sơn Tùng M-TP và HIEUTHUHAI.

Không chỉ tạo độ thảo luận trên mạng, Quang Hùng còn liên tục xuất hiện tại những sân khấu lớn. Anh góp mặt trong hai đêm Sketch A Rose in Saigon cùng Hà Anh Tuấn tại The Global City. Tại Làn Sóng Xanh 2025, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn khi vượt qua những cái tên bước ra từ Anh trai "Say Hi" như HIEUTHUHAI, Rhyder hay Captain Boy để giành giải Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất.

Ảnh: Làn Sóng Xanh

Cuối năm 2025, Quang Hùng phát hành album phòng thu đầu tay BLOOMEVER – một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Album đánh dấu bước chuyển từ những sản phẩm đơn lẻ sang một dự án âm nhạc dài hơi, qua đó cho thấy màu sắc và định hướng riêng ngày càng rõ nét của Quang Hùng.

Cùng thời điểm, anh dẫn đầu cuộc bình chọn Đại sứ Quảng cáo được yêu thích nhất tại Vạn Xuân Awards 2025. Chưa hết, sức hút thương hiệu của Quang Hùng cũng được thể hiện qua việc anh giành vị trí dẫn đầu cuộc bình chọn Đại sứ Quảng cáo được yêu thích nhất tại Vạn Xuân Awards 2025.

Như vậy, chỉ trong 1 năm, Quang Hùng MasterD đã lần lượt có mặt ở nhiều “mặt trận”: âm nhạc, concert, mạng xã hội và quảng cáo. Cùng với đó, hình ảnh nghệ sĩ không scandal cũng giúp nam ca sĩ duy trì nhịp thảo luận ổn định, trở thành ca sĩ hot nhất Việt Nam năm 2025.

Năm 2026: Lập chuỗi 'ngôi vương' ở Tinh hà say hi

Bước sang năm 2026, Quang Hùng MasterD tiếp tục duy trì sức hút và cho thấy phong độ ngày càng ổn định. Tại Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức vào tháng 6, nam ca sĩ là một trong những cái tên được khán giả chờ đợi nhất. Anh mang đến loạt ca khúc quen thuộc, tiếp tục duy trì hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng làm chủ sân khấu và kết nối với lượng lớn người hâm mộ.

Không dừng lại ở đó, trong năm nay, Quang Hùng còn tạo nên một “chuỗi ngôi vương” tại Tinh hà say hi. Ba tiết mục anh tham gia gồm 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên và Secret lần lượt có thời điểm vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng thịnh hành trên YouTube. Đáng chú ý, 3 ca khúc mang những màu sắc khác nhau, từ ballad, âm hưởng truyền thống đến giai điệu trẻ trung pha chất bolero, cho thấy khả năng biến hóa ngày càng đa dạng của nam ca sĩ.

Ảnh: FBNV

Chưa hết, dấu ấn của Quang Hùng tại Tinh hà say hi không chỉ nằm ở vị trí trên các bảng xếp hạng. Ngay từ 50 Cuộc Gọi Nhỡ, anh đã tham gia sâu vào quá trình sản xuất âm nhạc, đảm nhận vai trò sáng tác và sản xuất cùng các thành viên khác. Điều này cho thấy Quang Hùng đang dần được nhìn nhận không chỉ ở vị trí người trình diễn, mà còn là một nghệ sĩ có khả năng tạo ra và định hình sản phẩm của mình.

Từ một ca sĩ từng mất nhiều năm tìm kiếm vị trí tại thị trường trong nước, Quang Hùng MasterD hiện sở hữu một hệ sinh thái thành tích khá toàn diện: sản phẩm có sức lan tỏa, fandom mạnh, vị trí cao trên các bảng xếp hạng thảo luận, giải thưởng, những sân khấu quy mô lớn và sự đồng hành của nhiều thương hiệu.

Nếu trước đây cái tên Quang Hùng MasterD thường gắn với câu chuyện “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”, thì hiện tại, danh xưng “tổng tài” đã trở thành một phần hình ảnh quen thuộc của nam ca sĩ. Quan trọng hơn, phía sau vẻ ngoài của một “tổng tài” là một nghệ sĩ đang từng bước xây dựng vị trí riêng và sức ảnh hưởng trong thế hệ mới của V-pop.

(Tổng hợp)