Bên trong căn nhà ấm áp Hoàng Hên và bạn gái đang sinh sống, nơi anh tận hưởng ngày đầu tiên sau chức vô địch cùng ĐT Việt Nam

Tối 26/8, Đỗ Hoàng Hên vừa trải qua một trong những đêm đáng nhớ nhất kể từ khi đến Việt Nam. Trên sân Mỹ Đình, tiền vệ mang áo số 10 cùng các đồng đội hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 và lần đầu tiên trong lịch sử giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Hoàng Hên có một dấu ấn đặc biệt trong trận đấu. Phút 63, cú dứt điểm của anh dội cột rồi bật vào người thủ môn Chatchai Budprom đi vào lưới, giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1. Ở trận lượt đi, chính Hoàng Hên cũng kiến tạo để Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Sau những giọt nước mắt xúc động trên sân Mỹ Đình, những màn ăn mừng cùng đồng đội và khoảnh khắc hạnh phúc bên Lais, ngày đầu tiên của nhà vô địch lại trở về với nhịp sống rất đời thường.

Ngày đầu tiên sau khi trở thành nhà vô địch Asean Cup 2026, Hoàng Hên thức giấc trong căn nhà nơi anh và bạn gái Lais Machado đang sinh sống ở Hà Nội. Không còn áo đấu, huy chương hay ánh đèn sân vận động, cầu thủ người Brazil mặc một chiếc áo phông đen, ngồi bên bàn ăn và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư sau một hành trình dài.

Buổi sáng đầu tiên khi Hoàng Hên trở thành nhà vô địch Asean Cup 2026 (Ảnh: Lais)

Không gian trong nhà cũng được hé lộ rõ hơn. Ngay khu vực cửa ra vào là cầu thang dẫn lên tầng trên, bên cạnh có một chậu cây xanh lớn. Một quả bóng đá nhỏ nằm dưới khu vực cầu thang như một chi tiết rất đúng với "chủ nhà" - dù đây thực tế là căn hộ Hoàng Hên đang thuê.

Phía trong là khu vực bàn ăn với cách bày biện khá chỉn chu. Hoàng Hên ngồi trước bàn ăn có đĩa, dao dĩa, nước uống cùng nhiều món ăn. Phía sau là mảng cửa sổ lớn với thiết kế khung gỗ, tạo nên một góc sinh hoạt khá ấm áp và riêng tư.

Hiện tại, Hoàng Hên và bạn gái đang sống trong một căn duplex thuê tại Hà Nội. Vào mỗi dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Hoàng Hên còn tự trang trí nhà bằng hoa đào và treo chữ "Phúc", bên cạnh những kỷ vật và dấu ấn trong hành trình hơn 5 năm sống, thi đấu tại Việt Nam.

Hoàng Hên và bạn gái đón Tết ở Việt Nam năm ngoái (Ảnh: FBNV)

Căn duplex không đơn thuần là nơi ở của một cầu thủ ngoại quốc đến Việt Nam. Nó gắn với một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời Hoàng Hên: từ một cầu thủ Brazil đến Việt Nam thi đấu, anh dần xây dựng cuộc sống ổn định tại Hà Nội, nhập quốc tịch Việt Nam và cuối cùng được khoác áo ĐT Quốc gia.

Hoàng Hên từng nói cuộc sống của anh giờ đây không thể tách rời Việt Nam. Sau hơn 5 năm sinh sống và thi đấu tại đây, anh không còn coi Việt Nam đơn thuần là nơi phát triển sự nghiệp mà là một phần trong cuộc sống và tương lai của mình

Trong hành trình ấy, Lais Machado cũng là người đồng hành đặc biệt của anh. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2023 và hiện cùng sinh sống tại Hà Nội. Lais thường xuyên xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu của Hoàng Hên, đặc biệt là tại ASEAN Cup 2026. Tối 26/8, cô cũng có mặt tại Mỹ Đình, sau đó xuống sân chung vui cùng bạn trai khi ĐT Việt Nam chính thức nâng cúp.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Không chỉ đồng hành ở sân bóng, Lais còn góp phần khá lớn vào đời sống sinh hoạt của Hoàng Hên. Tiền vệ sinh năm 1994 duy trì chế độ ăn chay hơn 6 năm. Anh từng chia sẻ rằng Lais không phải người ăn chay và cũng không giỏi nấu ăn, nhưng cô vẫn học hỏi và chuẩn bị những khẩu phần phù hợp cho bạn trai.

Đây cũng là lý do những hình ảnh Hoàng Hên ngồi bên bàn ăn trong căn nhà riêng trở nên đáng chú ý hơn. Đằng sau một tuyển thủ vừa trải qua trận chung kết căng thẳng là một cuộc sống khá giản dị: trở về nhà, dùng bữa và ở bên người đồng hành thân thiết.

Từ sân Mỹ Đình với hơn 40.000 khán giả phủ kín sắc đỏ đến căn duplex yên tĩnh ở Hà Nội, hành trình của Hoàng Hên trong 24 giờ qua có một sự đối lập khá thú vị. Một bên là tiếng hò reo, chiếc cúp và những khoảnh khắc được hàng triệu người theo dõi; một bên là bàn ăn, cầu thang, chậu cây và những sinh hoạt rất bình thường của một người vừa hoàn thành một cột mốc lớn trong sự nghiệp.

Đáng nói, chức vô địch lần này còn có ý nghĩa đặc biệt với Hoàng Hên bởi đây mới là giải đấu lớn đầu tiên anh khoác áo ĐT Việt Nam sau khi hoàn tất quá trình nhập tịch. Anh đã chờ đợi cơ hội này trong nhiều năm và sau trận chung kết đã bật khóc khi nói về cảm xúc được góp sức cho đội tuyển.