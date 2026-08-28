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Công việc của Tuấn Hưng ở Mỹ

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Công việc của Tuấn Hưng ở Mỹ

Quyết định đưa con sang Mỹ học tập của Tuấn Hưng khiến dân tình chú ý.

Thời gian qua, Tuấn Hưng có nhiều chuyến lưu diễn tại Mỹ. Chuyến đi này cũng mở ra một kế hoạch mới của nam ca sĩ và gia đình trong thời gian tới. Theo đó, Tuấn Hưng sẽ đưa 3 con sang xứ sở cờ hoa để học tập và trải nghiệm môi trường giáo dục mới. Quyết định này không chỉ gắn với công việc của nam ca sĩ mà còn là cơ hội để các con làm quen với cuộc sống tại Mỹ, rèn luyện sự chủ động và tính tự lập.

Được biết, nam ca sĩ ký hợp đồng làm việc dài hạn với công ty giải trí của bầu show Thomas Tâm - ông xã ca sĩ Hồng Ngọc. Đáng chú ý, trong thỏa thuận này, 3 con của nam ca sĩ còn được hỗ trợ 100% học phí khi sang Mỹ học tập.

Công việc của Tuấn Hưng ở Mỹ- Ảnh 1.

Tuấn Hưng mong muốn các con sẽ làm quen với môi trường sống và học tập mới

Trước đó, qua những chuyến lưu diễn mùa hè có gia đình đi cùng, nam ca sĩ nhận thấy các con tiến bộ khá nhanh về tiếng Anh và thích nghi tốt với cuộc sống tại đây. Thế nên, sau khi ổn định được công việc, vợ chồng Tuấn Hưng mong muốn đưa các con sang Mỹ với mục tiêu là để các bé trải nghiệm môi trường giáo dục mới, đồng thời rèn luyện tính tự lập.

Đặc biệt, khi bước vào môi trường mới, 3 nhóc tỳ dần chủ động hơn trong sinh hoạt. Nếu trước đây có sự hỗ trợ của người giúp việc và người thân tại Việt Nam, thì khi sang Mỹ, các bé biết tự chăm sóc bản thân, làm việc nhà và phụ giúp bố mẹ nhiều hơn. Trước khi chính thức nhập học, cả nhà có chuyến du xuân dài ngày, kết hợp tham quan, vui chơi và khám phá cuộc sống ở xứ sở cờ hoa. Đây cũng là khoảng thời gian để 3 nhóc tỳ dần thích nghi với nhịp sống mới trước khi bước vào năm học.

Việc thay đổi không gian sống không chỉ giúp Tuấn Hưng thuận tiện hơn trong việc phát triển sự nghiệp tại Mỹ mà còn tạo điều kiện để gia đình nhỏ luôn được đồng hành bên nhau, thay vì phải đối mặt với khoảng cách địa lý.

Công việc của Tuấn Hưng ở Mỹ- Ảnh 2.

Trong hợp đồng làm việc tại Mỹ có thêm phúc lợi cho các con, thế nên vợ chồng Tuấn Hưng đã quyết định để 3 nhóc tỳ trải nghiệm môi trường giáo dục mới

Tuấn Hưng và Hương Baby được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Sau 12 năm gắn bó, cặp đôi hiện có 3 người con và vẫn giữ được cuộc sống gia đình êm ấm.

Sau khi lập gia đình, Tuấn Hưng dành nhiều thời gian cho vợ con và cuộc sống bình yên hơn. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2025, Tuấn Hưng từng thừa nhận nếu không có vợ, "con ngựa hoang dại" như anh sẽ chưa thể dừng lại được.

Trong năm 2026, song song với các hoạt động trong nước thì nam ca sĩ có nhiều chuyến lưu diễn tại Mỹ. Tuấn Hưng tham gia các chương trình, sân khấu dành cho khán giả Việt và có dịp hội ngộ nhiều đồng nghiệp trong những đêm diễn. Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đi diễn, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp trong thời gian ở Mỹ.

Công việc của Tuấn Hưng ở Mỹ- Ảnh 3.

Tuấn Hưng vừa đi diễn ở Mỹ, vừa có thời gian bên cạnh gia đình

 Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Tuấn Hưng

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