Sao Thái Lan trải lòng, thừa nhận “rất thất vọng” vì đã ghi bàn nhưng vẫn thua tuyển Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, tiền đạo Yosakorn Burapha đã bày tỏ cảm xúc khi anh và các đồng đội bỏ lỡ chức vô địch AFF Cup 2026.

“Thật đáng tiếc. Chúng tôi đã dẫn trước và có cơ hội lội ngược dòng, nhưng chúng tôi đã không thể. Mọi người đã cố gắng hết sức, và chúng tôi rất thất vọng.

Khi đang dẫn trước, tôi tin tưởng vào đội rằng chúng tôi có thể lật ngược tình thế, nhưng chúng tôi đã không thể. Tuy nhiên, không sao cả, mọi người đã cố gắng hết sức. Chúng ta sẽ tiếp tục và cải thiện bản thân” - Yosakorn Burapha trải lòng.

Gác lại nỗi buồn, Yosakorn Burapha cũng chứng tỏ sự chuyên nghiệp bằng cách chúc mừng tuyển Việt Nam, đồng thời bày tỏ quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn sau giải AFF Cup.

“Tôi không nghĩ nhiều về việc Việt Nam vô địch. Chúng tôi sẽ trở về và cải thiện, chúc mừng họ, nhưng lần sau chúng tôi sẽ tốt hơn và giành chức vô địch lần sau."

Yosakorn Burapha thừa nhận rất thất vọng sau trận chung kết lượt về.

Yosakorn Burapha chính là cầu thủ đã đánh bại Lê Giang, ghi bàn mở tỷ số ở trận chung kết lượt về. Tuy nhiên, cuối cùng tuyển Thái Lan vẫn không thể lội ngược dòng do mắc khá nhiều sai lầm.

Ở AFF Cup 2026, Yosakorn Burapha chính là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Anh đã ghi 3 bàn thắng sau 7 trận đấu tại giải.

Theo Thairath, tuyển Thái Lan đã trở về nước từ chiều qua (27/8). Dự kiến, họ sẽ có một số buổi họp để xem xét lại màn trình diễn của mình ở AFF Cup, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cho giải đấu tiếp theo, FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia dịp FIFA Days tháng 9. Đây cũng là giải đấu mà “Voi chiến” nằm chung bảng với tuyển Việt Nam.

Hiên lịch thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 cũng đã được chốt. Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán nhau vào ngày 29/9. Truyền thông xứ Chùa Vàng cũng hy vọng rằng ở giải này, “Voi chiến” có thể triệu tập được lực lượng mạnh nhất, khi đây là giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA.

Tiểu Lâm Mộc