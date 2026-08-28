“Lê Giang Patrik và vợ”, “Lê Giang Patrik và con trai”… lọt tìm kiếm phổ biến: Sự thật là gì?

Sau màn công khai mối quan hệ trên SVĐ Mỹ Đình gây bùng nổ MXH, thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là những thông tin xoay quanh gia đình và cuộc sống đời thường.

Cùng với những lời chúc phúc dành cho nam thủ môn, hàng loạt từ khóa liên quan đến Lê Giang Patrik cũng đang lọt top tìm kiếm phổ biến. Đáng chú ý, có những cụm từ khiến nhiều người giật mình như “Lê Giang Patrik và vợ”, “Lê Giang Patrik và con trai”, "Lê Giang Patrik có vợ chưa",...

Lê Giang Patrik (Ảnh: FBNV)

Nhiều tìm kiếm liên quan đến Lê Giang Patrik (Ảnh chụp màn hình)

Một trong những lý do khiến trạng thái hôn nhân của Lê Giang Patrik lọt tìm kiếm được cho là xuất phát từ loạt hình ảnh nam thủ môn thường xuyên chia sẻ khi ở Slovakia. Trên trang cá nhân, Patrik nhiều lần đăng khoảnh khắc chơi đùa, dành thời gian bên một bé trai. Anh cũng dành cho cậu bé những lời nhắn rất tình cảm, thậm chí gọi nhóc tỳ là “my little champion” - “nhà vô địch nhỏ bé của tôi”.

Thực tế, cậu bé này không phải con trai của Lê Giang Patrik. Cậu bé có tên là Liam, là con trai của Lê Giang Emil - anh trai của Patrik, đồng nghĩa với việc Liam là cháu trai của nam thủ môn. Đặc biệt hơn, Patrik chính là cha đỡ đầu của Liam, thông tin được chính anh tiết lộ trên trang cá nhân.

Trong dịp Liam đón sinh nhật 3 tuổi vào tháng 4 vừa qua, Lê Giang Patrik đăng lời chúc ngọt ngào dành cho cậu bé: “Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi, Liam yêu quý của chú! Chúc con một cuộc đời ngập tràn tình yêu, niềm vui và thật nhiều khoảnh khắc nhỏ bé, đẹp đẽ. Mong rằng con sẽ luôn được bao quanh bởi những người yêu thương và ủng hộ con.

Chú rất tự hào khi được làm cha đỡ đầu của con và được đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Hãy luôn mỉm cười, luôn dám ước mơ và đừng bao giờ đánh mất ánh sáng đẹp đẽ trong con nhé. Chú yêu con, nhà vô địch nhỏ bé. Chúc mừng sinh nhật con!”.

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vừa qua, gia đình Lê Giang Emil cũng đưa con trai đến SVĐ cổ vũ Lê Giang Patrik và tuyển Việt Nam.

Lê Giang Patrik và cháu trai (Ảnh: IGNV)

Về phần mình, Lê Giang Patrik không cập nhật tình trạng mối quan hệ trên tài khoản MXH. Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube Giấc Mơ Vô Địch vào tháng 8/2024, Lê Giang Patrik cho biết thời điểm đó anh vẫn độc thân.

Khi được hỏi về mẫu bạn gái lý tưởng, thủ môn sinh năm 1992 cho biết quan điểm của mình đã thay đổi nhiều theo thời gian: “Khi còn trẻ thì tôi cũng quan tâm tới vẻ bề ngoài, kiểu như cô ấy trông như thế nào. Nhưng giờ trưởng thành hơn, tôi quan tâm đến tính cách của cô ấy hơn. Với tôi, điều quan trọng là giá trị mà cô ấy và tôi mang tới cho nhau. Tôi không chỉ cần một người bạn gái hay là một người vợ, mà tôi cần một người bạn đời để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình”.

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Slovakia. Bố của anh là ông Lê Giang Nam, du học ở Slovakia và sau đó kết hôn với bà Katarína. Lê Giang Patrik từng khoác áo các đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Năm 2023, anh chàng trở về Việt Nam thi đấu.

Sở hữu chiều cao 1,88m cùng khả năng phản xạ được đánh giá cao, Patrik nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật tại V.League. Đầu năm 2026, anh chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik đã có màn thể hiện xuất sắc, nhiều trận giữ sạch lưới cho ĐT Việt Nam đồng thời có những pha cản phá bóng được ví như “người nhện”. Kết thúc giải đấu, Lê Giang Patrik giành danh hiệu cá nhân Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

(Tổng hợp)