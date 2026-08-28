Đội tuyển Việt Nam được thưởng tổng bao nhiêu tiền khi vô địch ASEAN Cup 2026?

Bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa 2-2 nghẹt thở trước Thái Lan ở lượt về (thắng chung cuộc 4-2), đội tuyển Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế thống trị bóng đá khu vực mà còn nhận cơn mưa tiền thưởng kỷ lục lên tới ít nhất 29,3 tỉ đồng.

Tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á (Ảnh: MD)

Màn trình diễn bản lĩnh để bảo vệ thành công ngai vàng Đông Nam Á không chỉ mang lại niềm tự hào vô bờ bến cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà, mà còn đem về cho toàn đội khoản tiền thưởng "khủng" kỷ lục từ các cơ quan quản lý, các tổ chức bóng đá quốc tế cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về vang lên, các khoản thưởng dồn dập được công bố nhằm ghi nhận chiến công xuất sắc của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, hành trình ấn tượng tiến vào trận chung kết đã giúp toàn đội tích lũy 12,3 tỉ đồng tiền thưởng từ VFF và các cá nhân, doanh nghiệp. Ngay sau khi chiếc cúp vô địch chính thức ở lại Việt Nam, Thường trực Báo chấp hành VFF đã quyết định thưởng nóng thêm 4 tỉ đồng. Cùng lúc, Ngân hàng Agribank cũng công bố mức thưởng 2 tỉ đồng dành cho tập thể xuất sắc của HLV Kim Sang-sik.

ĐT Việt Nam nhận thưởng ngay sau đêm giành vô địch (Ảnh: VFF)

Bên cạnh các khoản thưởng xã hội hóa, từ mặt trận quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao tặng khoản tiền thưởng trị giá 300.000 USD (tương đương khoảng 7,8 tỉ đồng) cho nhà tân vô địch. Ngoài ra, theo Nghị định của Chính phủ về chế độ thưởng cho VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu khu vực, 25 cầu thủ Việt Nam nhận mức thưởng 40 triệu đồng/người (tổng 1 tỉ đồng), cùng quỹ thưởng 200 triệu đồng dành cho các HLV nội trực tiếp huấn luyện và đào tạo. Như vậy, Tính đến thời điểm hiện tại, tổng quỹ thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam đã đạt mốc hơn 27 tỉ đồng.

Thắng lợi tại ASEAN Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là minh chứng cho định hướng chiến lược đúng đắn của VFF trong việc phá bỏ những "vòng lặp chu kỳ" của bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam thường mất đúng 10 năm mới có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch Đông Nam Á (lần đầu tiên vào năm 2008 và lần thứ hai vào năm 2018).

Chia sẻ đầy xúc động sau chiến thắng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhắc lại cột mốc mang tính bước ngoặt và mục tiêu lớn mà ông từng đặt ra cho toàn đội:

"Ở ASEAN Cup năm 2024, tôi từng nói với đội tuyển rằng tôi muốn chúng ta vô địch mà không cần phải chờ đợi trọn vẹn chu kỳ 10 năm và các bạn đã làm được điều đó. Đến giải đấu lần này, tôi tiếp tục đặt mục tiêu đội tuyển phải bảo vệ thành công ngôi vương, tạo nên cú đúp vô địch liên tiếp như những gì Thái Lan hay Singapore từng làm được trong lịch sử. Tôi thực sự tự hào khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh này".

Chiến thắng năm 2026 giúp đội tuyển Việt Nam chính thức nâng tổng số lần đăng quang giải vô địch Đông Nam Á lên con số 4, chính thức cân bằng kỷ lục với đội tuyển Singapore và tiếp tục áp sát vị thế của Thái Lan. Quan trọng hơn, lối chơi gắn kết, bản lĩnh kiên cường cùng sự tỏa sáng của các nhân tố như thủ thành Lê Giang Patrik hay các chân sút hàng đầu Đình Bắc, Xuân Son đã khẳng định vị thế số 1 vững chắc của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực.