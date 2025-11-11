Xuân Son nói gì?

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam vào chiều 11/11 tại Việt Trì (Phú Thọ). Đây cũng là ngày đầu trong giai đoạn chuẩn bị cho màn so tài gặp Lào thuộc lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chia sẻ đầu buổi tập Xuân Son cập nhật về thể trạng của bản thân:

“Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Tôi đã chờ thời điểm này nhiều tháng qua, kể từ khi gặp chấn thương tại chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Luôn là cảm giác như vậy. Tôi rất hãnh diện mỗi khi được chơi cho ĐT Việt Nam.

Cho đến hiện tại, tôi có thể chơi trọn vẹn cả trận đấu. Mọi người có thể yên tâm là không có bất cứ rủi ro hay nguy hiểm nào với tôi cả. Tôi tự tin là mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn từ Ban huấn luyện, với 100% thể trạng hiện tại. Tôi đã tập luyện với khối lượng và cường độ cao từ Nam Định. Bất cứ khoảnh khắc nào, thời điểm nào, giai đoạn nào hay kể cả là trọn vẹn trận đấu, tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi chỉ chờ hiệu lệnh từ HLV Kim Sang Sik thôi".

Xuân Son trong buổi tập của tuyển Việt Nam

Tiền đạo sinh năm 1997 cũng hé lộ cuộc trò chuyện với HLV Kim Sang-sik.

“HLV Kim Sang Sik gặp và nói với tôi: Chào mừng cậu quay lại. Tôi rất vui vì điều ấy".

Xuân Son xúc động nói thêm:

"Tôi cũng cảm động khi được thấy lại những gương mặt quen thuộc từ các đồng đội. Vợ con, bố mẹ cũng hãnh diện khi tôi lại được cống hiến cho ĐT Việt Nam. Mỗi trận đấu, mỗi hành trình đều thật sự xúc động khi tôi được chơi cho ĐT Việt Nam. Thật khó diễn tả điều ấy”.

Một năm qua Xuân Son đã phải lên bàn mổ và dành rất nhiều thời gian để hồi phục chấn thương. Dẫu vậy, tiền đạo này luôn nhận được sự yêu mến, đồng hành từ người hâm mộ. Điều này cũng khiến Xuân Son rất trân trọng.

“Sau tất cả, tôi muốn nói cảm ơn nhiều với mọi người. Thực sự trong tâm can, tôi cảm ơn đất nước Việt Nam. Tôi muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho bóng đá quốc gia này”.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện chiều ngày 11/11



