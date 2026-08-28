Tình trạng căn hộ 80 tỷ của Ngân 98 hiện tại

Ngày 13/10/2025, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Đến ngày 23/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố Ngân 98 và Lương Bằng Quang về tội "Đưa hối lộ". Lương Bằng Quang cùng ngày bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Mới đây, một tài khoản TikTok hé lộ hình ảnh bên trong căn hộ được cho là nơi ở của Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian bên trong vẫn còn khá nhiều đồ đạc, vật dụng cá nhân. Một số món được để rải rác, chưa được sắp xếp gọn gàng, thậm chí là nhiều bụi.

Căn hộ của Ngân 98 - Lương Bằng Quang hiện tại vẫn nhiều đồ đạc ngổn ngang. Nguồn: kieuloan2825

Người này cho biết các vật dụng để bừa bộn, thậm chí nhiều bụi. Nguồn: kieuloan2825

Vừa qua, em gái Ngân 98 cho biết cô gia đình đến nay vẫn chưa chuyển vào sinh sống bởi các khoản chi phí duy trì căn hộ đã phát sinh trong nhiều tháng. Cụ thể, em gái Ngân 98 cho biết: "Mọi người hỏi sao tôi không về nhà chị Ngân ở. Giờ tôi muốn vào ở phải đóng gần cả trăm triệu mới ở được. Đó là tiền điện, tiền nước, tiền quản lý, tiền xe... tiền tùm lum. Tôi nhớ mỗi tháng chắc cũng gần 10 triệu đó, mà từ tháng 10/2025 đến giờ".

Theo chia sẻ trên, các khoản phí gồm điện, nước, phí quản lý, gửi xe... được cho là đã tích lũy lên gần 100 triệu đồng, tính từ tháng 10/2025. Hiện một người bạn của Lương Bằng Quang đang hỗ trợ thanh toán một phần chi phí nhằm duy trì nguồn điện cho căn hộ.

Trong khi đó, người giúp việc của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn ở lại để trông nom nhà cửa. Bố mẹ Ngân 98 tiếp tục sinh sống tại quê, còn em gái cô thuê chỗ ở riêng do chưa đủ điều kiện chi trả các khoản phí phát sinh để chuyển vào penthouse.

Em gái Ngân 98 cho biết cô gia đình đến nay vẫn chưa chuyển vào sinh sống bởi các khoản chi phí duy trì căn hộ đã phát sinh trong nhiều tháng. Ảnh: FBNV

Căn hộ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang có diện tích khoảng 300m², nằm trên tầng 34 của một chung cư cao cấp tại Quận 2, TP.HCM (nay là phường Cát Lái). Năm 2023, trong một lần chia sẻ, Ngân 98 từng cho biết: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2". Đến năm 2024, sau khi hoàn thiện nội thất và dọn vào ở, nữ DJ tiết lộ giá trị căn penthouse vào khoảng 80 tỷ đồng.

Ngân 98 từng tiết lộ căn hộ chung cư cao cấp có giá khoảng 80 tỷ. Ảnh: FBNV

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", những thông tin liên quan đến Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 được xác định là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu, đồng thời có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ZuBu Shop. Cơ quan chức năng cho biết doanh thu từ hệ thống kinh doanh này trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, theo thông tin được công bố, Ngân 98 có những lời khai liên quan đến vai trò của bản thân và Lương Bằng Quang trong hoạt động kinh doanh. Nữ DJ khai mình trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, trong khi hoạt động của ZuBu Shop do Lương Bằng Quang phụ trách thông qua một người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh.

Ngân 98 cũng khai bản thân không trực tiếp nắm rõ một số hoạt động tại cửa hàng như trưng bày sản phẩm, giao hàng hay nhận tiền chuyển khoản. Các nội dung trên hiện là thông tin từ quá trình điều tra và lời khai được cơ quan chức năng công bố.