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Động thái lúc nửa đêm của Diệp Lâm Anh

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Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bắt đầu nhận được sự chú ý từ cuối năm 2024.

Vừa qua, chuyện tình cảm giữa Chị đẹp Diệp Lâm Anh và tình trẻ Phạm Kiên tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Trên trang cá nhân, cô hạnh phúc chia sẻ món quà nhận được từ nửa kia trong dịp sinh nhật chính là khu vườn với 6.836 bông hồng.

Giữa đêm ngày 27/8, Diệp Lâm Anh đăng tải loạt hình ảnh check-in trong một không gian ngập tràn hoa hồng. Cô cho biết khu vườn được chăm sóc trong vòng 5 ngày nhưng vẫn khá "có gắng gỏi", đồng thời tiếc nuối vì những bông hoa khó có thể giữ được lâu.

Cô chia sẻ: "Nốt đêm nay nữa là tạm biệt vườn hồng. Chăm khu vườn xinh tươi được trọn vẹn 5 ngày cũng rất cố gắng rồi. Mấy em hoa cắm xốp mà phơi nắng thì rất khó để giữ được lâu. Kỷ niệm đẹp ta để lại ở trong tim, ở trong tâm trí và lưu giữ qua những thước phim". Loạt bức hình này cho thấy Diệp Lâm Anh rất trân trọng món quà từ Phạm Kiên và đang hạnh phúc trong tình yêu.

Diệp Lâm Anh chia sẻ hình ảnh chụp bên vườn hồng được Phạm Kiên bí mật chuẩn bị. Ảnh: FBNV

Cô cho biết đã cố gắng chăm sóc khu vườn có 6.836 bông hồng trong suốt 5 ngày qua. Ảnh: FBNV

Đây là món quà được anh chuẩn bị vào dịp sinh nhật 37 tuổi của Diệp Lâm Anh. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bắt đầu nhận được sự chú ý từ cuối năm 2024, khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi, sự kiện và có những tương tác khá thân thiết. Đến Valentine 14/2, Phạm Kiên từng đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của Diệp Lâm Anh trong một chuyến đi. Động thái này nhanh chóng khiến dân tình đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Sau đó, cặp đôi tiếp tục để lộ nhiều khoảnh khắc đồng hành cùng nhau.

Đến năm 2025, Diệp Lâm Anh từng xác nhận đang tìm hiểu một người. Cô cho biết bạn trai hiện tại không phải hình mẫu mà cô từng nghĩ mình sẽ yêu, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên và an toàn. Sau những biến cố trong chuyện tình cảm, đây cũng là điều cô trân trọng hơn cả.

Kể từ đó, hint của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên xuất hiện ngày càng dày đặc. Phạm Kiên nhiều lần đăng ảnh đồng hành cùng nữ nghệ sĩ trong những chuyến đi, còn Diệp Lâm Anh cũng dần thoải mái hơn khi xuất hiện chung khung hình với bạn trai. Từ những khoảnh khắc đời thường đến cách cả hai tương tác tự nhiên, mối quan hệ này dần đi theo hướng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", dù cả hai chưa quá thường xuyên lên tiếng công khai về chuyện tình cảm.

Sau thời gian giữ kín chuyện riêng tư, Diệp Lâm Anh hiện tại đã dần cởi mở hơn khi chia sẻ về bạn trai. Ảnh: FBNV

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Anh đến từ Yên Bái, hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước đó, Phạm Kiên từng theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2022, anh giành ngôi quán quân The Next Gentleman, từ đó được chú ý trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

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