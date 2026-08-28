Rót hơn 9.936 tỷ đồng 'lên đời' sân bay quốc tế 86 năm tuổi ở Việt Nam

ACV công bố triển khai các dự án mở rộng Cảng HKQT Đà Nẵng

Ngày 27/8/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố triển khai Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay – giai đoạn 1 tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

Dự án Cải tạo và mở rộng Nhà ga hành khách T1 có tổng mức đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng, với mục tiêu nâng công suất khai thác lên 14 triệu hành khách mỗi năm, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 10 triệu khách nội địa và 4 triệu khách quốc tế. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 8/2027. Theo kế hoạch, phần mở rộng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029, trong khi toàn bộ hạng mục cải tạo nhà ga hiện hữu sẽ hoàn tất vào tháng 8/2029.

Song song với hạ tầng nhà ga, Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 cũng đang được hoàn thiện các thủ tục để triển khai, dự kiến bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C, góp phần đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng.

Trong khuôn khổ chương trình, ACV đã công bố và trao giải phương án kiến trúc Nhà ga T1 mở rộng cho Công ty TNHH Tư vấn CPG (CPG Consultants Pte Ltd). Phương án được đánh giá cao về công năng, an toàn, khai thác, kiến trúc hiện đại, thân thiện với hành khách và hài hòa với định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, ACV và thành phố Đà Nẵng khai trương Dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City, kết nối dữ liệu từ hệ thống AODB của Cảng HKQT Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu thông tin chuyến bay.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng có tuổi đời 86 năm

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện nằm trong hệ thống 22 sân bay do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý, đầu tư và khai thác. Được hình thành từ năm 1940 với chức năng ban đầu phục vụ hoạt động quân sự, sân bay sau năm 1975 chuyển sang mô hình khai thác lưỡng dụng và trải qua nhiều giai đoạn đầu tư, mở rộng để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

Một trong những lợi thế nổi bật của sân bay Đà Nẵng là vị trí chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 3 km. Với quy mô khai thác thuộc nhóm lớn của cả nước, cảng hàng không này giữ vai trò cửa ngõ quan trọng trong kết nối Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung với các điểm đến khác.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục được xác định là một trong những cảng hàng không quốc tế trọng điểm trong mạng lưới hàng không quốc gia.

Với vị trí chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt trong việc kết nối nhanh du khách với khu vực đô thị, hệ thống lưu trú, dịch vụ và các điểm tham quan. Khoảng cách ngắn giữa sân bay và trung tâm giúp rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao mức độ thuận tiện cho khách du lịch và góp phần tăng sức cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng.

Ở góc độ phát triển du lịch, sân bay không chỉ là nơi tiếp nhận hành khách mà còn đóng vai trò như cửa ngõ đưa dòng khách đến với toàn khu vực miền Trung. Khi năng lực khai thác được nâng lên thông qua việc mở rộng Nhà ga T1 và sân đỗ máy bay, Đà Nẵng sẽ có thêm điều kiện để đáp ứng lượng hành khách lớn hơn, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với các thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Hạ tầng hàng không được cải thiện cũng tạo tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực dịch vụ gắn với du lịch như lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và tổ chức sự kiện. Khả năng tiếp cận thuận tiện bằng đường hàng không là một trong những yếu tố quan trọng giúp điểm đến thu hút khách, kéo dài chuỗi dịch vụ và gia tăng mức độ khai thác các sản phẩm du lịch.

Trong dài hạn, việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu vận tải ngày càng tăng mà còn góp phần củng cố vị thế của thành phố trong mạng lưới du lịch khu vực. Một sân bay có năng lực khai thác tốt, kết nối thuận lợi và nằm gần trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ theo hướng quy mô lớn hơn.