Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã có buổi gặp mặt danh hài Thúy Nga ở Mỹ sau khi lo liệu xong tang lễ cho mẹ anh.



Thúy Nga chia sẻ: "Hôm nay tôi rủ Quang Lê tới đây ăn nhưng Quang Lê không ăn uống được gì cả vì có nhiều điều tâm sự muốn nói".

Quang Lê

Quang Lê nói lý do không tham dự tiệc sinh nhật Thúy Nga: "Thực ra tôi rất muốn thăm Thúy Nga ngày hôm đó nhưng tôi không làm được.

Nếu tôi làm thế thì hình ảnh của tôi sai với công chúng, rằng mẹ tôi mới nằm xuống vài ngày mà tôi lại đi dự sinh nhật người khác thì không hay.

Dù trong lòng tôi rất thương Thúy Nga, nhớ Thúy Nga, muốn đến chúc mừng sinh nhật Thúy Nga nhưng chắc Thúy Nga hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Thúy Nga không gọi tôi đến tiệc sinh nhật là tôi biết Thúy Nga hiểu tôi.

Tiệc sinh nhật Thúy Nga ở ngay kế nhà tôi mà tôi phải ở nhà cho tâm tịnh, không được đi vì đại tang của mẹ tôi nên tôi phải như vậy. Ai đã trải qua cảnh mất mẹ thì sẽ hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ.

Tôi mới đi mở cửa mả cho mẹ xong. Phần mộ mẹ tôi rất đẹp.

Anh ruột tôi là Nguyên Lê lên khu mộ đó còn hỏi còn miếng đất mộ nào không để mua. Tại anh ấy thấy khu đồi mộ đẹp quá nên muốn mua thêm để sau này nằm gần cha mẹ. Lo xong đám tang thì anh Nguyên Lê cũng bay về nhà ở tiểu bang khác rồi".

Tiếp đó, Quang Lê tâm sự về mẹ: "Ngày mẹ tôi bị đột quỵ, tôi đi đâu cũng buồn, làm gì cũng buồn, khóc hết nước mắt. Ngày ba tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi chạy tới ôm ba tôi khóc quá trời, nhưng má tôi ngăn lại, bảo con đừng khóc không ba con đi không được, không được để nước mắt chảy lên người ba. Đau lắm.

Biết là không nên khóc lóc quá nhiều trong tang lễ không người quá cố không ra đi được, nhưng tôi không làm được điều đó. Đau lắm!

Đợt này tôi gầy hẳn đi, không còn bụng nữa dù trước đây tôi đầy một bụng. Ba mẹ tôi đợt này vừa thờ ở chùa vừa thờ ở nhà của anh Nguyên Lê. Anh Nguyên Lê bay về tiểu bang khác rồi nên tôi ở đây sẽ phải lui tới nhà anh ấy ở thường xuyên hơn để còn lo hương khói cho mẹ. Không chỉ tôi mà còn anh Nguyên Lê, rồi Thông Lê cũng luân phiên nhau qua lại nhà hương khói cho mẹ".