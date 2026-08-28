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Đình Bắc, Quang Hải chỉ được nghỉ 1 ngày sau AFF Cup, đối mặt lịch trình khắc nghiệt

| | Lifestyle

Đình Bắc, Quang Hải chỉ được nghỉ 1 ngày sau AFF Cup, đối mặt lịch trình khắc nghiệt

Thể lực của nhóm cầu thủ vừa dự AFF Cup là một vấn đề không hề nhỏ.

Theo tiết lộ từ HLV Mano Polking, nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN vừa vô địch AFF Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam chỉ được nghỉ 1 ngày. Những Quang Hải, Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Đoàn Văn Hậu và Lê Phạm Thành Long sẽ tập trung trở lại cùng CLB CAHN từ ngày 28/8.

Đình Bắc chỉ nghỉ 1 ngày sau chức vô địch AFF Cup 2026

Nguyên nhân là ngay vào ngày 30/8 tới, CLB CAHN sẽ đối đầu với CLB CA TP.HCM trong đấu tranh Siêu cúp Quốc gia 2026. Bên phía CLB CA TP.HCM cũng có 4 cầu thủ vừa tham dự AFF Cup 2026 là Patrik Lê Giang, Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt và Khổng Minh Gia Bảo.

Những tuyển thủ Việt Nam còn lại có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn sau chức vô địch Đông Nam Á. Nhưng quãng thời gian cũng không quá dài, bởi sang tuần sau, V.League 2026/27 đã chính thức khởi tranh. Các trận đấu V.League sẽ liên tục diễn ra cho đến trước loạt trận FIFA Days tháng 9/2026, thời điểm tuyển Việt Nam hội quân trở lại để hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc nằm trong số những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất từ đầu năm 2026. Anh đã chơi 6 trận ở giải U23 châu Á 2026, sau đó là một loạt trận đấu trong màu áo CLB CAHN. Tại AFF Cup 2026, Đình Bắc góp mặt trong cả 8 trận đấu của tuyển Việt Nam. Đặc biệt tại vòng bán kết và chung kết, chân sút xứ Nghệ gần như không nghỉ phút nào.

Đình Bắc đã thi đấu với cường độ cao liên tục tại AFF Cup 2026

Mùa giải 2026/27, CLB CAHN góp mặt ở 5 đầu trường bao gồm: Siêu Cúp Quốc gia, V.League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 châu Á, Cúp C1 Đông Nam Á. CLB CA TP.HCM ngoài các giải đấu quốc nội cũng sẽ thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á.

Lịch trình dày đặc của nhóm tuyển thủ Việt Nam mang tới nỗi lo không nhỏ cho giới chuyên môn. Nhiều vị trí đã phải cày ải liên tục trong thời gian tương đối dài mà chưa có được một kỳ nghỉ đủ dài để hồi phục.

Theo KHD

Đời Sống Pháp Luật

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