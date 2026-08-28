Chuyện lần đầu xảy ra tại quần thể 4.400 tỷ đồng, sở hữu 2 kỷ lục Guinness của Sun Group

Trong danh sách những quần thể du lịch gắn với tên tuổi Sun Group, Fansipan - Sa Pa là điểm đến nổi bật với công trình cáp treo sở hữu 2 kỷ lục thế giới. Vào dịp 2/9 tố đây, quần thể này sẽ diễn ra một chuyện "chưa từng có".

Cụ thể, ngày 28/8, Sun World Fansipan Legend thông báo lần đầu triển khai chương trình “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan”, tổ chức trong hai buổi sáng 31/8 và 1/9, ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Điểm đáng chú ý là chuyến cáp treo đầu tiên trong ngày sẽ khởi hành từ 5h sáng. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, hành trình ở khung giờ này trước đây chưa từng được mở cho du khách. Mỗi ngày chỉ có 100 vé, tương đương tổng cộng 200 suất trong hai ngày.

Combo gồm vé cáp treo, tàu hỏa leo núi chiều lên, đồ uống và bánh ngọt tại Cafe Du Soleil. Mức giá được công bố là 1,25 triệu đồng/người lớn và 900.000 đồng/trẻ em. Du khách tham gia còn có cơ hội dự lễ thượng cờ trên khu vực đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m.

Thời điểm tổ chức cũng trùng giai đoạn Sa Pa bước vào mùa lúa chuyển vàng. Từ cabin cáp treo, du khách có thể quan sát các thửa ruộng bậc thang dưới thung lũng, bản làng và dãy Hoàng Liên. Ở khu vực cao trên 3.000 m, hoa dơn thóc sắc cam đang nở quanh quần thể kiến trúc tâm linh. Bản Mây trong khu du lịch đồng thời tổ chức Lễ hội Thổ cẩm đến hết ngày 6/9 với các hoạt động văn hóa, múa, khèn và trò chơi dân gian.

Quần thể có vốn đầu tư ban đầu 4.400 tỷ đồng, lập 2 kỷ lục Guinness

Chương trình mới diễn ra đúng năm tuyến cáp treo Fansipan tròn một thập kỷ hoạt động.

Dự án Quần thể Du lịch Fansipan - Sa Pa được khởi công ngày 2/11/2013. Theo thông tin chủ đầu tư công bố vào tháng 8/2026, dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu 4.400 tỷ đồng. Báo cáo tổng hợp về quy hoạch hệ thống du lịch do cơ quan quản lý nhà nước công bố trước đó cũng ghi nhận tổng kinh phí giai đoạn 1 của dự án là 4.400 tỷ đồng.

Ngày 2/2/2016, tuyến cáp treo Fansipan chính thức đi vào vận hành. Công trình sử dụng hệ thống cáp treo ba dây và ngay thời điểm hoàn thành đã được Guinness World Records xác nhận hai kỷ lục thế giới.

Kỷ lục thứ nhất là cáp treo ba dây không dừng dài nhất thế giới, với chiều dài 6.292,5 m. Kỷ lục còn lại là độ chênh cao lớn nhất của một hệ thống cáp treo ba dây không dừng, đạt 1.410 m. Tuyến cáp gồm 6 trụ chính và 33 cabin, với sức chứa khoảng 30-35 người mỗi cabin. Hiện hành trình bằng cáp được giới thiệu mất khoảng 15 phút.

Trước khi tuyến cáp xuất hiện, việc chinh phục Fansipan chủ yếu được thực hiện bằng hình thức trekking và thường cần một đến hai ngày hoặc lâu hơn tùy hành trình. Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết trước năm 2016, người leo núi thường phải mất ít nhất hai ngày đêm để lên đỉnh.

10 năm và hơn 10 triệu lượt khách

Sau tuyến cáp treo, khu vực Fansipan dần được bổ sung tàu hỏa leo núi, các công trình tâm linh, không gian văn hóa và hệ thống cảnh quan phục vụ khách tham quan.

Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm tuyến cáp đi vào hoạt động. Ngày 20/6, Sun World Fansipan Legend công bố đã đón vị khách thứ 10 triệu kể từ năm 2016. Đến lễ kỷ niệm 10 năm tổ chức vào tháng 7, Sun Group cho biết hệ thống đã phục vụ hơn 10 triệu lượt khách.

Cùng giai đoạn này, lượng khách du lịch tới Sa Pa cũng tăng đáng kể so với một thập kỷ trước. Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước khi cáp treo Fansipan hoạt động, Sa Pa đón khoảng 600.000-700.000 lượt khách mỗi năm. Năm 2016, lượng khách đạt khoảng 970.000 lượt; đến năm 2025, con số này vượt 4,3 triệu lượt, với doanh thu du lịch khoảng 19.000 tỷ đồng.



