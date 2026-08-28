Nữ ca sĩ bị chồng doanh nhân “đá” sau nửa năm cưới: Hết sạch tiền, giấu bố lén mang vàng đi bán để sống qua ngày

Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) là sao nữ có đời sống tình ái làm tiêu tốn giấy mực hàng đầu ở làng giải trí Hàn Quốc. Còn nhớ cô từng bị chồng cũ - 1 doanh nhân công nghệ “đá” hồi năm 2023 chỉ sau đúng 7 tháng kết hôn. Khi đó, việc bị đàng trai đột ngột đệ đơn ly hôn khiến Seo In Young sốc mất mấy ngày, đồng thời công khai đăng đàn bày tỏ sự hoang mang tột độ.

Tới sáng 27/8, nữ ca sĩ họ Seo vừa đăng tải video than vãn kể khổ về cuộc sống của bản thân ở thời điểm hiện tại. Đáng nói, cô xác nhận tái hôn doanh nhân Choi Ji Hoon - CEO doanh nghiệp sáng tạo nội dung NP cách đây ít tháng. Vậy mà giờ đây, tình hình tài chính của nữ ca sĩ nổi tiếng 1 thời vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, điều này khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang lo lắng.

Trong video mới, Seo In Young gây sốc khi tuyên bố: “Bây giờ tôi muốn từ bỏ tất cả, hướng đến lối sống tối giản. Hiện tại, tôi đang không có tiền. Tôi dự định sẽ bán những chiếc túi hàng hiệu còn lại của mình”.

Nữ ca sĩ họ Seo cho biết thêm cô đã bị bố tịch thu sổ tiết kiệm và hiện phải sống bằng tiền tiêu vặt do bố cấp cho. Trước ống kính, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 than thở: “Bố cho ít tiền đến mức khiến tôi sắp phát điên lên rồi đây này. Tôi từng bị bố mắng cho 1 trận khi ngỏ ý muốn mua thêm quần áo mới. Hễ cứ bảo muốn mua quần áo mới để chuẩn bị cho lịch ghi hình là bố tôi lại cằn nhằn: ‘Con vẫn chưa chữa khỏi bệnh (cuồng mua sắm) cơ à? Để bố đi tìm bệnh viện cho con chữa trị nhé’ với vẻ mặt khó chịu”.

Ở phần sau của video, Seo In Young đã lôi cả 2 chiếc túi Chanel và Hermès còn sót lại trong tủ ra để chuẩn bị mang đi bán lấy tiền về trang trải cuộc sống. Ekip không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước hành động của nữ ca sĩ: “Ơ, không phải cô từng nói phải giữ lại 2 chiếc túi này bằng mọi giá hay sao?”. Ngay lập tức, Seo In Young bày tỏ thái độ dứt khoát: “Cũng chẳng có dịp nào để đeo chúng cả. Chỉ là bây giờ tôi không có tiền mà thôi. Nhưng cũng phải xem sao đã. Nếu cửa hàng trả giá quá rẻ thì thà không bán còn hơn”.

Seo In Young hiện lâm cảnh khánh kiệt, phải mang đồ đạc đi bán để có tiền. Ảnh: Naver

Chưa hết, nữ ca sĩ họ Seo cũng lôi ra cả số vàng mình đã lén lấy đi mà không cho bố biết. Đồng thời, cô cho biết thêm chuẩn bị mang vàng đi bán để xoay tiền.

Seo In Young kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Ngay sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin Seo In Young bị chồng đâm đơn ly dị trong tháng 9/2023. Ban đầu, truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của Seo In Young. Thế nhưng tới năm nay, nữ ca sĩ họ Seo lại ám chỉ chính chồng cũ mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Chưa dừng lại ở đó, Seo In Young còn cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và chồng cũ: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X

Việc nữ ca sĩ ghim thù chồng cũ tới tận thời điểm hiện tại cho thấy cuộc hôn nhân tan vỡ đã để lại nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng cô. Bên cạnh những tổn thương tâm lý nghiêm trọng, Seo In Young còn lâm cảnh lao đao tài chính hậu ly hôn người chồng đầu tiên. Hồi đầu tháng 4, nữ ca sĩ sinh năm 1984 tung video thông báo cô hiện đang thất nghiệp và đã gặp nhiều vấn đề về mặt tiền bạc sau khi ly dị doanh nhân công nghệ. Để có tiền trang trải cuộc sống và sống qua ngày, Seo In Young đã phải bán hết gần 800 đôi giày hàng hiệu.

Cô tiết lộ thêm rằng mình không chỉ bán gần 800 đôi giày hàng hiệu mà còn cho hàng chục chiếc túi Hermès đắt đỏ “bốc hơi”: “Tôi từng sở hữu hàng chục chiếc túi Hermès nhưng giờ chỉ giữ lại đúng 2 chiếc, còn lại bán sạch. Sau khi bán xong, tôi cũng thu về được 1 khoản khá hời để trang trải cuộc sống”. Nhưng tới nay, Seo In Young đã quyết định bán nốt luôn 2 chiếc túi hàng hiệu còn sót lại trong tủ đồ.

Tới tháng 6 năm nay, cô bất ngờ tuyên bố tái hôn với doanh nhân Choi Ji Hoon. Nhưng không rõ vì lý do gì mà tới nay nữ ca sĩ này vẫn than vãn mình không có nổi 1 xu dính túi, phải bán túi, bán vàng để xoay tiền.

Seo In Young tuyên bố tái hôn với doanh nhân Choi Ji Hoon hồi tháng 6, nhưng tới nay cô vẫn đối mặt với tình cảnh tài chính lao đao. Ảnh: Nate

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…