7 người kiếm 11.3 nghìn tỷ trong 4 tháng

Những con số đáng nể khẳng định đẳng cấp của BTS

Không cần đợi đến khi world tour khép lại, BTS đã liên tục ghi thêm những dấu ấn mới cho sự nghiệp nhóm bằng loạt thành tích ấn tượng.

Khởi động từ tháng 4, Arirang World Tour - chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp nhóm đã cán mốc 433,2 triệu USD (khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng) doanh thu, với 2,3 triệu vé được bán ra qua 38 đêm diễn tính đến ngày 11/8. Đáng nói, hành trình này còn chưa dừng lại mà sẽ tiếp tục kéo dài đến tận tháng 3/2027.

Với thành tích này, BTS chính thức góp mặt vào nhóm nghệ sĩ hiếm hoi đạt doanh thu tour trên 100 triệu USD/tháng, sánh vai cùng hai 2 nghệ sĩ lớn là Beyoncé và Bad Bunny.

Arirang World Tour - chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp BTS đã cán mốc 433,2 triệu USD (khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng) doanh thu

Không dừng ở đó, BTS còn liên tiếp thống trị bảng xếp hạng Top Tours trong tháng 4 và tháng 5, nâng tổng số lần xưng vương lên bốn lần tính cả các chuyến lưu diễn trước đây. Đỉnh điểm là tháng 5/2026, chỉ với 12 đêm diễn, nhóm đã thu về 127,8 triệu USD, thiết lập kỷ lục doanh thu tháng cao nhất của một nhóm nhạc kể từ khi Billboard Boxscore bắt đầu thống kê vào năm 2019, đồng thời vượt qua kỷ lục cũ của The Rolling Stones tới 35%.

Doanh thu khổng lồ từ tour diễn của BTS

Sau một tháng 6 “hụt hơi” vì lịch diễn thưa thớt khiến BTS tụt xuống hạng 6, nhóm đã nhanh chóng lấy lại phong độ ngay trong tháng 7. Với 8 đêm diễn, BTS mang về 102,5 triệu USD (khoảng 2.673 tỷ đồng) cùng 582.000 vé bán ra, giúp nhóm trở lại top đầu bảng xếp hạng doanh thu tour theo tháng. Con số này góp phần khẳng định vị thế của nhóm khi chỉ xếp sau The Weeknd, nghệ sĩ dẫn đầu với 124,4 triệu USD từ 892.000 vé qua 16 đêm diễn.

Từ kỷ lục vượt mặt huyền thoại Rolling Stones đến những cuộc rượt đuổi vị trí top đầu với các tên tuổi lớn của thế giới, có thể thấy sức nóng của BTS trên đường đua world tour chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt” và những con số phía trước hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gây bất ngờ.

Arirang World Tour: Chuyến lưu diễn gây sốt toàn cầu

Sau 4 năm vắng bóng, BTS chính thức trở lại đường đua với đội hình đầy đủ bằng World Tour Arirang. Đây là tour diễn có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp nhóm với hơn 85 suất diễn trải dài 34 thành phố trên toàn cầu.

Sau 4 năm vắng bóng, BTS chính thức trở lại đường đua với đội hình đầy đủ bằng World Tour Arirang.

Sức nóng của Arirang thể hiện rõ ngay từ những phút mở bán đầu tiên. 46 buổi diễn tại Goyang, Tokyo, Bắc Mỹ và châu Âu đã sold out hoàn toàn. Riêng hai thị trường Bắc Mỹ và châu Âu ghi nhận khoảng 2,4 triệu vé được bán ra.

Tại Goyang, đợt presale biến thành một cuộc chạy đua thực sự khi hơn 100.000 người cùng lúc xếp hàng chờ trực tuyến ngay thời điểm mở bán. Vé cho 3 đêm diễn “bốc hơi” gần như tức thì, dù rất nhiều người đã đăng ký trước đó. Nhu cầu vượt xa nguồn cung đã đẩy giá vé trên thị trường resale tại Mỹ lên mức chóng mặt, dao động từ 1.300 USD đến hơn 4.400 USD một vé, cao gấp nhiều lần giá gốc.

BTS liên tục lập kỷ lục trong tour diễn mới

Ngày 9/4, BTS chính thức khởi động Arirang tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) - buổi diễn mở màn cho tour lớn nhất sự nghiệp và cũng là lần đầu tiên cả 7 thành viên đứng chung sân khấu sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Làn sóng người hâm mộ đổ về khiến cả thành phố như bừng tỉnh, mang theo kỳ vọng thúc đẩy kinh tế địa phương. Theo chính quyền địa phương, từ 9 đến 12/4, phần lớn cơ sở lưu trú trên địa bàn gần như kín phòng, nhiều khách sạn lớn quanh khu vực sân vận động đạt tỉ lệ đặt phòng từ 80 đến 100%.

Concert của BTS không chỉ mang đến doanh thu cho nhóm mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương nơi diễn ra concert

Mới đây nhất, chặng Bắc Mỹ mở màn bằng hai đêm diễn tại MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ), thu hút khoảng 160.000 khán giả. Nhưng con số ấn tượng không chỉ dừng ở lượng người xem mà còn đến từ việc fan đổ về khu vực New York - New Jersey từ khắp nơi trên thế giới. Điều này kéo theo hàng loạt khoản chi tiêu ngoài vé tham gia concert như di chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm và các hoạt động trải nghiệm liên quan đến tour diễn biến hai đêm diễn thành một cú hích kinh tế thực sự cho địa phương đăng cai.

Thậm chí, sức nóng của tour diễn còn vượt khỏi phạm vi âm nhạc. Sau khi 3 đêm diễn tại Mexico “cháy vé” trong chưa đầy một giờ, để lại gần 1 triệu người không mua được vé, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã trực tiếp gửi đề nghị tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, mong muốn BTS bổ sung thêm suất diễn tại Mexico City.

Cùng với tour diễn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều đêm diễn, những con số này cho thấy BTS tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường Kpop hiện nay

Sức nóng của Arirang World Tour không phải là thành tích đơn lẻ. Trước đó, album ARIRANG đã lập kỷ lục trở thành album Kpop có lượt nghe trong ngày đầu cao nhất lịch sử Spotify, đồng thời bán ra gần 4 triệu bản chỉ trong ngày đầu phát hành. Cùng với tour diễn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều đêm diễn, những con số này cho thấy BTS tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường Kpop hiện nay.

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