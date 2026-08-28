Nhật Kim Anh khoá bình luận bài đăng về Đình Bắc

Sau loạt bài đăng gây chú ý khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc bên Đình Bắc, mới đây, cư dân mạng phát hiện một động thái đáng chú ý trên trang cá nhân của Nhật Kim Anh. Theo đó, nữ diễn viên đã giới hạn bình luận ở những bài đăng có sự xuất hiện của ngôi sao đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, ở các bài viết Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh chụp cùng nam cầu thủ, phần bình luận hiện thông báo nữ diễn viên đã giới hạn những người có thể tương tác. Trong khi đó, những bài đăng khác trên trang cá nhân vẫn giữ ở chế độ bình thường. Động thái này nhanh chóng được cư dân mạng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh những ngày qua, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và Đình Bắc liên tục trở thành chủ đề được bàn tán.

Nhật Kim Anh bất ngờ khoá bình luận trên bài đăng liên quan đến Đình Bắc

Trước đó, Nhật Kim Anh từng nhiều lần có những khoảnh khắc thân thiết với Đình Bắc. Trong dịp sinh nhật Đình Bắc, Nhật Kim Anh từng gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng nam cầu thủ và con trai. Nữ diễn viên còn gọi anh là "idol của con trai tui", đồng thời gửi lời chúc đến cầu thủ trẻ: "Chúc mừng sinh nhật idol của con trai tui. Chúc em luôn thành công và tỏa sáng nhé!".

Đình Bắc sau đó đáp lại bằng cách gọi Nhật Kim Anh là "chị" và gửi lời cảm ơn. Màn tương tác chưa dừng lại ở đó khi nữ diễn viên tiếp tục hài hước hỏi: "Giờ tui đu idol với con tui được không cậu Bắc". Những bình luận qua lại tự nhiên, vui vẻ giữa cả hai từng khiến cư dân mạng thích thú và chú ý.

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Nhật Kim Anh cũng có mặt ở Mỹ Đình để theo dõi trực tiếp. Sau trận đấu, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc cùng nam cầu thủ và để anh ký tặng lên áo, khăn cờ đỏ sao vàng. Những hình ảnh này nhận được lượng tương tác đáng kể trên trang cá nhân của cô.

Các bài đăng về Đình Bắc trên trang cá nhân của Nhật Kim Anh hút lượng tương tác khủng

Những bài đăng có sự xuất hiện của Đình Bắc sau khi được Nhật Kim Anh chia sẻ đã nhận lượng tương tác lớn, đồng thời kéo theo không ít bình luận tò mò về mối quan hệ giữa nữ nghệ sĩ và cầu thủ trẻ.

Nhật Kim Anh là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và thời gian gần đây gây chú ý ở mảng kinh doanh. Cô từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình và thường xuyên chia sẻ cuộc sống, công việc trên mạng xã hội.

Về Đình Bắc, nam cầu thủ đang trải qua giai đoạn được chú ý mạnh mẽ trong sự nghiệp. Tiền đạo sinh năm 2004 liên tục để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Đình Bắc kết thúc giải đấu với 5 bàn thắng, 3 kiến tạo, đồng thời được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới.

Hình ảnh Nhật Kim Anh có mặt ở SVĐ Mỹ Đình theo dõi đội tuyển Việt Nam đá chung kết

Ảnh: FBNV