Tài sản lớn nhất của MC Hoàng Oanh

MC, Á hậu Hoàng Oanh đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau những khoảnh khắc thân thiết với thủ môn Patrik Lê Giang trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Cùng với đó, những thông tin xoay quanh hành trình sự nghiệp và cuộc sống của nữ MC cũng được nhiều người tìm kiếm.

Nữ sinh nuôi giấc mơ trở thành MC

Hoàng Oanh sinh năm 1990, được công chúng biết đến khi giành giải Nhất cuộc thi Hot Vteen 2006. Tuy nhiên, nữ MC từng thừa nhận con đường bước vào lĩnh vực nghệ thuật của mình không thuận lợi như nhiều người vẫn nghĩ.

Cô ước mơ trở thành MC từ năm 16 tuổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu bởi gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, còn bản thân cũng không có nhiều mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội. Khi theo học Khoa Ngữ văn - Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Hoàng Oanh thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển MC truyền hình để đăng ký nhưng không dễ tìm được cơ hội phù hợp.

Ngã rẽ đến với cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, theo cách kể của Hoàng Oanh, cũng bắt đầu từ mong muốn thử sức và một chút “liều”. Vốn là người khá nhút nhát, rụt rè, cô quyết định tham gia cuộc thi và bất ngờ giành danh hiệu Á hậu 1.

Hoàng Oanh là gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình truyền hình và sự kiện. Ảnh: FBNV

Danh hiệu này giúp Hoàng Oanh được công chúng biết đến nhiều hơn, đồng thời mang lại cho cô sự tự tin khi xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, với người đẹp sinh năm 1990, danh hiệu Á hậu không phải đích đến cuối cùng.

Năm 2013, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình và giành giải Ba chung cuộc. Từ đây, Hoàng Oanh từng bước tạo dựng dấu ấn trong vai trò MC. Theo cô, nếu danh hiệu Á hậu là một sự ghi nhận, MC mới thực sự là nghề nghiệp và cũng là ước mơ cô theo đuổi từ những ngày đầu.

Hoàng Oanh từng chia sẻ, một sự kiện có thể chỉ diễn ra trong khoảng 30-60 phút nhưng công việc của người dẫn chương trình thường kéo dài từ 4-5 giờ, bao gồm cả thời gian chuẩn bị và dẫn dắt chương trình. MC phải có mặt từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng và đôi khi là người rời đi sau cùng.

Qua quá trình tích lũy kinh nghiệm, cùng lối dẫn tự nhiên, khả năng giao tiếp và làm chủ sân khấu, Hoàng Oanh dần xây dựng vị trí riêng, trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình truyền hình và sự kiện.

Sắc vóc nữ MC ở tuổi 36. Ảnh: FBNV

Thành công với hình ảnh nữ nghệ sĩ đa tài

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Hoàng Oanh tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia nhiều dự án điện ảnh như Ba vợ cưới vợ ba, Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Biệt đội rất ổn...

Trong số đó, Tháng năm rực rỡ được xem là một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cô. Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện đạt doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và nhận được sự chú ý của khán giả.

Hoàng Oanh đảm nhận vai Dung “đại ca” - một cô gái mạnh mẽ, cá tính, luôn bảo vệ những người bạn của mình. Nhân vật này gần như đối lập với hình ảnh dịu dàng, nữ tính mà công chúng từng gắn với cô sau danh hiệu Á hậu. Vai diễn cũng trở thành một bước ngoặt trong sự nghiệp của Hoàng Oanh, giúp cô cho thấy một hình ảnh khác ngoài vai trò MC hay người đẹp.

Hoàng Oanh trong phim Tháng năm rực rỡ

Sau những dấu ấn trên sân khấu và màn ảnh, Hoàng Oanh tiếp tục thử sức ở một lĩnh vực mới. Năm 2023, cô trở thành một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đây là lần đầu khán giả nhìn thấy Hoàng Oanh với tư cách một thí sinh trong chương trình truyền hình thực tế. Dù phải dừng chân khá sớm, cô vẫn để lại dấu ấn khi thử sức với ca hát và vũ đạo - những lĩnh vực không phải thế mạnh vốn có.

Hoàng Oanh thử sức với ca hát và vũ đạo tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Hoàng Oanh còn sản xuất dự án podcast cá nhân Sống một đời rực rỡ, tham gia TED Talks với vai trò diễn giả và là sứ giả hành động của UNICEF Việt Nam trong chiến dịch Dinh dưỡng cho em.