Căn nhà 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà

Nhắc đến những tổ ấm sang xịn của các mỹ nhân Vbiz, không thể bỏ qua căn biệt thự trị giá 30 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà. Đây là nơi nữ ca sĩ tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên ông xã Kim Lý cùng cặp song sinh Lisa và Leon. Tọa lạc ven sông Sài Gòn, căn biệt thự sở hữu vị trí đắc địa giữa lòng TP.HCM, gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại và cách bài trí tinh tế, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Cơ ngơi của vợ chồng Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng ngay từ quy mô khi được xây dựng trên nền đất rộng khoảng 300m², gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu. Thiết kế 3 tầng giúp gia đình dễ dàng phân chia các khu vực sinh hoạt, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa mang đến không gian sống tiện nghi cho các thành viên. Bên trong biệt thự là phòng khách rộng thoáng, phòng ngủ master sang trọng, khu vui chơi dành riêng cho các con, phòng bếp hiện đại cùng những khoảng không gian ngoài trời thoáng đãng. Không chỉ chú trọng diện tích và công năng, căn nhà còn ghi điểm bởi cách bài trí tinh tế, hài hòa giữa vẻ sang trọng và cảm giác ấm cúng. Từ không gian sinh hoạt chung đến những góc nhỏ dành cho gia đình, mỗi khu vực đều mang dấu ấn của một tổ ấm hiện đại nhưng vẫn gần gũi, tạo cảm giác thư thái giữa nhịp sống sôi động của thành phố.

Phòng khách trong biệt thự nổi bật với thiết kế rộng rãi, mang phong cách hiện đại, tinh giản nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp và sang trọng. Từng món nội thất, đồ decor, chậu cây hay bình hoa đều được vợ chồng Hồ Ngọc Hà lựa chọn kỹ lưỡng, sắp xếp gọn gàng và có chủ ý, tạo nên tổng thể hài hòa, đẹp mắt. Không gian vì thế vừa thoáng đãng, tiện nghi vừa mang đậm dấu ấn riêng.

Cầu thang dẫn lên các tầng nổi bật với chất liệu gỗ cùng thiết kế xương cá, kết hợp lan can kính vừa hiện đại vừa tạo cảm giác thoáng đãng cho tổng thể. Không gian cầu thang cũng được tận dụng như một góc check-in lý tưởng của Hồ Ngọc Hà, với thiết kế đẹp mắt và ánh sáng hài hòa. Chỉ một góc nhỏ cũng đủ cho thấy căn biệt thự 30 tỷ được chăm chút kỹ lưỡng, gần như góc nào cũng có thể trở thành một background sống ảo ấn tượng.

Góc bếp là một trong những không gian thường xuyên xuất hiện trong các daily vlog của Hồ Ngọc Hà, nơi cô trổ tài nấu nướng và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Khu vực này được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, nổi bật với bàn đảo tiện lợi giúp tăng không gian sơ chế, chuẩn bị món ăn và sinh hoạt. Bên cạnh đó, căn bếp còn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, sang xịn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nấu nướng hằng ngày. Cách bài trí gọn gàng, tinh tế cũng giúp không gian vừa tiện nghi vừa giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của căn biệt thự.

Không gian phòng ngủ của cặp song sinh Lisa và Leon được vợ chồng Hồ Ngọc Hà thiết kế theo hướng đơn giản nhưng đẹp mắt và tiện nghi. Căn phòng nổi bật với chất liệu gỗ, từ sàn nhà đến một phần tường, mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi. Hệ thống cửa sổ kính lớn mở ra khoảng không bên ngoài, giúp căn phòng đón nhiều ánh sáng tự nhiên và luôn giữ được sự thoáng đãng. Cách bài trí không quá cầu kỳ nhưng được sắp xếp hợp lý, tạo nên một không gian nghỉ ngơi vừa xinh xắn vừa thoải mái cho hai bé.



