Vợ HLV Kim Sang-sik muốn sang Việt Nam sống, ông Kim trêu: “Giá nhà ở Hà Nội cao quá, chưa mua được”

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam để lại cho ông nhiều ấn tượng đặc biệt.

Sau hai năm làm việc tại Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận cuộc sống của ông tại đây không có nhiều thay đổi, thậm chí gia đình còn nhiều lần gợi ý về việc chuyển sang Việt Nam sinh sống.

Đánh giá về tình yêu bóng đá của người Việt Nam so với Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik cho rằng bầu không khí tại sân Mỹ Đình có nhiều nét tương đồng với những gì ông từng chứng kiến tại World Cup.

“Bầu không khí tại Mỹ Đình rất giống không khí tại World Cup. Sự khác nhau là người Việt Nam có đặc trưng riêng, sau trận đấu thường ‘đi bão’ rất vui. Tôi rất nhớ hình ảnh mọi người mang nồi niêu ra gõ. Tôi và người dân Hàn Quốc thấy hình ảnh đó đều thấy lạ và đặc biệt”, ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Người hâm mộ đi bão (Ảnh: Trung Lê)

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng nhắc đến gia đình sau quãng thời gian dài xa nhà. Ông cho biết sự đồng hành của người thân là nguồn động lực lớn, đặc biệt khi gia đình đã trực tiếp có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ ông và các cầu thủ.

“Tôi cảm ơn gia đình mình. Trong trận vừa qua, gia đình đã đến Mỹ Đình để cổ vũ tôi và các cầu thủ. Đó là động lực to lớn với tôi. Thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, chúng tôi cũng chưa thể gặp nhau vì quãng đường khá xa”, HLV Kim Sang-sik nói.

Theo HLV Kim Sang-sik, con trai ông vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và hai cha con chỉ mới có dịp gặp lại nhau. Trong thời gian ông làm việc tại Việt Nam, khoảng cách địa lý khiến việc đoàn tụ với gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Tuy nhiên, tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho ông cũng khiến gia đình có suy nghĩ về việc gắn bó lâu dài với đất nước hình chữ S. “Con trai của tôi vừa xuất ngũ. Chúng tôi chỉ vừa gặp lại nhau. Vợ tôi hỏi vui rằng thế người dân Việt Nam yêu quý mình như thế này thì chắc có lẽ gia đình cũng chuyển sang Việt Nam sống chứ nhỉ?”, ông Kim kể.

Vợ HLV Kim Sang-sik gợi mở, hay là cả gia đình sang Việt Nam sống (Ảnh: VFF)

Trước khi sang Việt Nam, HLV Kim Sang-sik từng có kinh nghiệm tham dự các giải đấu của AFC và một số lần góp mặt trong những trận đấu diễn ra tại Việt Nam. Chính những trải nghiệm đó khiến ông mong muốn có ngày được làm việc tại đây.

“Trước khi đến đây, tôi có kinh nghiệm tham gia các giải đấu của AFC. Tôi cũng được góp mặt một vài trận đấu tại Việt Nam, thấy được bầu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động cũng như nỗ lực của các cầu thủ nơi đây. Lúc đó, tôi rất muốn sẽ có một ngày được làm việc tại Việt Nam. Bây giờ tôi đã thực hiện được điều đó”, ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Sau khi trực tiếp làm việc cùng các cầu thủ Việt Nam, HLV Kim Sang-sik càng ấn tượng với sự chăm chỉ và tinh thần cống hiến của học trò.

“Sau khi sang Việt Nam, cùng với các học trò tập luyện, cùng đổ mồ hôi và công sức, tôi thấy cầu thủ có sự chăm chỉ, đóng góp rất nhiều cho bóng đá. Họ là những tài năng. Là HLV nước ngoài, được các cầu thủ lắng nghe, chia sẻ, tôi cảm thấy vui”, ông nói.

Hai năm làm việc tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết cuộc sống của ông không thay đổi quá nhiều. “Buổi sáng dậy, tôi ăn phở và bắt đầu công việc”, ông nói. Vợ và người thân cũng thường xuyên nói với ông rằng Việt Nam đã trở thành “quê hương thứ 2” và có lẽ ông nên tiếp tục sống tại đây.

HLV Kim Sang-sik cũng giữ sự hài hước khi nhắc đến chuyện định cư. “Tôi hay trêu rằng giá nhà Hà Nội cao quá, tôi chưa mua được”, ông chia sẻ.