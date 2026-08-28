Không phải ASEAN Cup, 23 tuyển thủ Việt Nam từng nhận 23 chiếc xe giống nhau sau một giải đấu, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, những phần thưởng dành cho các cầu thủ tiếp tục thu hút sự chú ý. Trước đó, sau khi giành huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, 23 cầu thủ U23 Việt Nam được Yamaha Motor Việt Nam trao tặng cùng một mẫu xe máy. Trong khi đó, HLV trưởng Kim Sang-sik nhận một mẫu xe khác. Tổng giá trị quà tặng được công bố hơn 870 triệu đồng.

Lễ trao thưởng diễn ra ngày 4/2 tại Hà Nội, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Yamaha Motor Việt Nam tổ chức. Đây là phần thưởng dành cho thành tích giành huy chương Đồng của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Theo công bố của Yamaha, 23 cầu thủ được tặng Yamaha PG-1 ABS, trong khi HLV trưởng Kim Sang-sik nhận một chiếc Yamaha NMAX phiên bản Tech Max. Yamaha cho biết đây là lời tri ân dành cho những nỗ lực và tinh thần cống hiến của đội tuyển tại giải đấu châu lục.

Đáng chú ý, PG-1 là mẫu xe được Yamaha định hướng cho nhóm khách hàng trẻ, với thiết kế mang phong cách scrambler kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại. Hãng mô tả mẫu xe này có khả năng vận hành linh hoạt cả trong đô thị và trên những cung đường địa hình. Phiên bản PG-1 ABS hiện được Yamaha Motor Việt Nam niêm yết từ khoảng 34,9 triệu đồng, tùy phiên bản.

Nếu lấy mức giá bán lẻ đề xuất khoảng 34,855 triệu đồng cho mỗi chiếc PG-1 ABS, riêng 23 xe dành cho các cầu thủ có giá trị khoảng 802 triệu đồng. Trong khi đó, Yamaha NMAX Tech Max dành cho HLV Kim Sang-sik hiện có giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng. Như vậy, nếu tính theo giá niêm yết hiện tại của các phiên bản tương ứng, tổng giá trị 24 chiếc xe vào khoảng 881 triệu đồng, tương đương gần 0,9 tỷ đồng. Mức này tương đối sát với con số hơn 870 triệu đồng được công bố tại lễ trao thưởng.

Sự khác biệt về mẫu xe cũng khá đáng chú ý. Yamaha PG-1 hướng tới phong cách năng động, linh hoạt, phù hợp với nhóm cầu thủ trẻ. Trong khi đó, NMAX thuộc dòng MAX Series của Yamaha, được định vị ở nhóm xe tay ga cao cấp hơn. Phiên bản Tech Max được trang bị các tiện ích và công nghệ cao hơn bản NMAX tiêu chuẩn, đồng thời có giá niêm yết cao hơn 10 triệu đồng.

Phần thưởng lần này cũng nằm trong mối quan hệ lâu dài giữa Yamaha Motor Việt Nam và bóng đá trẻ Việt Nam. Theo Yamaha, doanh nghiệp đã đồng hành với bóng đá Việt Nam trong nhiều năm, đặc biệt thông qua các giải đấu trẻ. Hãng nhắc tới những cầu thủ trưởng thành từ các sân chơi này và hiện góp mặt trong đội U23 như đội trưởng Khuất Văn Khang và Nguyễn Quốc Việt.

Về phía U23 Việt Nam, tấm huy chương Đồng tại giải đấu đó là một dấu mốc đáng chú ý. Đội tuyển đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba với tỷ số 2-0. Tiền đạo Đình Bắc ghi 4 bàn trong cả giải và trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một kỳ U23 châu Á.

Việc một doanh nghiệp trao tặng phương tiện cho toàn bộ đội hình cũng cho thấy cách các thương hiệu khai thác giá trị hình ảnh từ thành tích thể thao. Thay vì một khoản thưởng tiền mặt được chia cho tập thể, 23 chiếc xe tạo ra một hình ảnh trực quan và đồng nhất, đồng thời gắn sản phẩm với nhóm cầu thủ trẻ đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.