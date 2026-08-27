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Mua TV giá 78 triệu, người đàn ông trúng chiếc Toyota Camry 1,2 tỷ đồng

| | Thị trường

Mua TV giá 78 triệu, người đàn ông trúng chiếc Toyota Camry 1,2 tỷ đồng

Sony Việt Nam vừa trao chiếc Toyota Camry 2.0Q trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho khách hàng Nguyễn Tuấn Lợi Cường, chủ nhân giải đặc biệt của chương trình khuyến mại mới đây.

Lễ trao giải diễn ra ngày 24/8 tại TP.HCM. Trước đó, ông Cường được xác định là người trúng giải đặc biệt tại buổi livestream quay số công khai đợt 3 diễn ra ngày 9/8 trên fanpage Sony Vietnam. Khách hàng này mua một chiếc TV Sony Bravia 7 II kích thước 75 inch, giá niêm yết 77,99 triệu đồng.

Theo thông tin từ Sony, chương trình được triển khai trong gần ba tháng và thực hiện ba đợt quay số. Tổng cộng 421 khách hàng trên toàn quốc được xác định trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng. Trong đó, giải đặc biệt là một chiếc Toyota Camry 2.0Q trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Nakashima Tomohiro, Tổng Giám đốc Sony Electronics Việt Nam trao chiếc Toyota Camry 2.0Q trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho anh Nguyễn Tuấn Lợi Cường.

Ngoài giải đặc biệt, chương trình còn có 420 giải thưởng khác gồm các sản phẩm công nghệ. Cụ thể, có 20 giải Nhất là máy ảnh Sony ZV-1 II, 50 giải Nhì là tai nghe chống ồn Sony WH-1000XM6, 100 giải Ba là loa di động Sony ULT FIELD 3 và 250 giải Tư là tai nghe Sony WH-CH520.

Chương trình “Chọn Sony: Xem bóng đá đỉnh, rinh xe xứng tầm” được Sony triển khai trong thời gian diễn ra mùa bóng, kết hợp hoạt động bán hàng với chương trình quay số trúng thưởng dành cho khách hàng. Sau ba đợt quay số, doanh nghiệp cho biết chương trình đã hoàn tất việc xác định và trao các giải thưởng.

Tiêu Dao

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