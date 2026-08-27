Căn nhà ở quê của Xuân Son, Đình Bắc, Quang Hải

Không chỉ được chú ý bởi những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ cùng danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2026, không gian sống của các tuyển thủ Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm.

Từ căn nhà mới Đình Bắc dành tặng bố mẹ, ngôi nhà của gia đình Quang Hải ở Đông Anh đến nơi ở của Xuân Son tại Ninh Bình, mỗi căn nhà lại có những đặc điểm riêng gắn với cuộc sống và hành trình thi đấu của các cầu thủ.

Đình Bắc xây nhà mới tặng bố mẹ ở quê

Nguyễn Đình Bắc, sinh năm 2004, đang nhận được sự chú ý trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh hành trình thi đấu, căn nhà mới của gia đình anh tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An cũng gây chú ý khi gần hoàn thiện.

Căn nhà được xây ngay bên cạnh nơi ở cũ của gia đình. Theo chia sẻ của chị gái Đình Bắc, sau khi công trình hoàn thiện, bố mẹ và nam cầu thủ sẽ chuyển sang nhà mới, còn gia đình chị gái ở lại căn nhà cũ.

Công trình mới có quy mô 2 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại với tông trắng - xám chủ đạo. Phòng khách sử dụng hệ tủ âm tường, các ô trưng bày chạy kịch trần. Khu vực cầu thang dùng bậc đá màu xám kết hợp đèn LED hắt sáng.

Các phòng ngủ đã hoàn thiện phần lớn nội thất cố định. Trong đó, phòng ngủ master có diện tích rộng, bố trí hệ tủ quần áo lớn cùng cửa kính nhìn ra bên ngoài. Tầng thượng có khoảng sân rộng, mái che bằng khung thép và kính cường lực, tạo không gian sinh hoạt và ngắm cảnh làng quê.

Đáng chú ý, Đình Bắc từng chia sẻ hình ảnh căn nhà cùng dòng chữ “Nhà bố mẹ”, “Báo hiếu bố mẹ”. Căn nhà cũ bên cạnh cũng được gia đình sửa sang lại. Đây từng là nơi cả gia đình sinh sống và hiện có một góc trưng bày huy chương, cúp, bằng khen cùng những hình ảnh của Đình Bắc trong màu áo các đội tuyển.

Quang Hải có căn nhà hơn 200 m² ở Đông Anh

Khác với căn nhà mới đang hoàn thiện của Đình Bắc, gia đình Nguyễn Quang Hải từ lâu đã sở hữu một không gian sống khang trang tại quê nhà ở khu vực Đông Anh, Hà Nội.

Theo thông tin được đăng tải, căn nhà của bố mẹ Quang Hải nằm tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh cũ, có diện tích đất hơn 200 m² và gồm 3 tầng. Công trình được xây theo phong cách hiện đại, nằm ở cuối làng, đối diện nhà văn hóa xã.

Ảnh: Người lao động

Ảnh: FBNV

Bên trong, phòng khách được thiết kế theo phong cách khá truyền thống với nội thất và sàn gỗ. Điểm đáng chú ý nhất là tủ kính trưng bày các danh hiệu, huy chương và cúp mà Quang Hải giành được trong sự nghiệp. Những bức ảnh gia đình cũng được đóng khung và đặt tại phòng khách.

Phòng ngủ của bố mẹ cầu thủ sử dụng nhiều nội thất gỗ, kết hợp các chi tiết trang trí tông đỏ thẫm. Trong khi đó, căn phòng Quang Hải từng sử dụng có phong cách hiện đại hơn với hai gam màu xám - trắng chủ đạo. Khuôn viên nhà có khoảng sân rộng, được gia đình trang trí cây cảnh vào các dịp lễ, Tết.

Đây cũng là không gian để gia đình Quang Hải sum họp. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh thường xuyên trở về nhà bố mẹ ở Đông Anh.

Xuân Son từng sống trong căn nhà 130 m², sau đó chuyển sang nơi ở mới

Trong khi đó, gia đình tiền đạo Nguyễn Xuân Son hiện sinh sống tại Ninh Bình để thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu. Theo thông tin được công bố, căn nhà mà gia đình anh từng ở có diện tích khoảng 130 m², gồm 3 tầng và 1 tum.

Căn nhà mang phong cách hiện đại với tông trắng - xám, hệ thống cửa kính lớn và ban công rộng. Sân có một bể cá Koi nhỏ. Bên trong, nội thất sử dụng nhiều chất liệu gỗ với gam nâu trầm; phòng khách có bộ sofa da màu kem và các bức ảnh gia đình.

Đáng chú ý, căn nhà này từng được định giá khoảng hơn 7 tỷ đồng vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, đây là thông tin về mức định giá được bài viết dẫn lại, không đồng nghĩa với giá mua bán thực tế của căn nhà.

ẢNh: FBNV

Ảnh: FBNV

Từ khoảng tháng 11/2025, những hình ảnh do Xuân Son và vợ chia sẻ cho thấy gia đình được cho là đã chuyển sang một căn nhà khác cũng tại Ninh Bình. Không gian mới được mô tả rộng rãi hơn, có sân lát đá, nhiều cây xanh và đủ diện tích để các con vui chơi cũng như để Xuân Son tập luyện phục hồi thể lực.

Nội thất căn nhà mới mang phong cách tân cổ điển, sử dụng tông trắng - kem kết hợp các chi tiết ánh vàng, giấy dán tường họa tiết và phào chỉ. Khu vực bếp có đảo bếp rộng, tủ bếp màu trắng, mặt đá vân mây và nhiều thiết bị gia dụng.

Tuy nhiên, vợ chồng Xuân Son chưa công khai thêm thông tin về nơi ở mới và cũng chưa tiết lộ căn nhà này là tài sản sở hữu hay đang thuê.