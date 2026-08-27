Trung Quốc, Mỹ, Nhật đua nhau đặt, Việt Nam mỏi tay đếm đơn hàng

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 7, xuất khẩu đạt 451,5 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 458,2 triệu USD ghi nhận trong tháng 6.

So với mức tăng trưởng 14,2% sau 6 tháng, kết quả 7 tháng cho thấy đà tăng đã chậm nhẹ. Tuy nhiên, mức tăng hai chữ số vẫn cho thấy nhu cầu đối với tôm Việt Nam trên các thị trường chủ lực tương đối tích cực. Đáng chú ý, sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa từng thị trường đang ngày càng rõ nét.

Năm thị trường đơn lẻ lớn nhất gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia mang về gần 1,97 tỷ USD, chiếm hơn 70% tổng kim ngạch tôm.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất của tôm Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường này đạt gần 939 triệu USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ, chiếm 33,5% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Nếu tính cả Hồng Kông, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 980 triệu USD, tăng 39,6%, tương đương khoảng 35% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Riêng trong tháng 7, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc đạt gần 130 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cũng khiến khoảng cách giữa Trung Quốc và các thị trường lớn còn lại ngày càng được nới rộng. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong 7 tháng cao hơn đáng kể so với Mỹ - thị trường đứng thứ hai.

Đứng thứ hai trong nhóm các thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam là Mỹ, với kim ngạch 357,5 triệu USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ. Dù vẫn ghi nhận mức giảm hai chữ số nhưng diễn biến theo tháng đang cho thấy tín hiệu tích cực hơn từ thị trường này. Mức giảm lũy kế đã thu hẹp so với mức 14,9% sau 6 tháng.

Đáng chú ý, xuất khẩu tôm sang Mỹ trong tháng 6 tăng tới 32%, sau đó tiếp tục tăng 7,3% trong tháng 7, đạt 67,2 triệu USD.

Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí thứ ba với kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 323,8 triệu USD, tăng 4% trong 7 tháng đầu năm. Riêng tháng 7 đạt 52,8 triệu USD, tăng 10,1%, cho thấy thị trường vẫn duy trì sức mua khá ổn định.

Trong Top 5 thị trường lớn nhất, Hàn Quốc là thị trường đáng chú ý nhất theo chiều giảm. Sau 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc vẫn tăng nhẹ 0,9%, nhưng diễn biến tháng 7 đã thay đổi đáng kể. Xuất khẩu trong tháng giảm tới 14,6%, kéo kim ngạch lũy kế 7 tháng xuống 197,3 triệu USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ.

Trái ngược với Hàn Quốc, Australia - thị trường đang đứng thứ 5 trong top các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đang cho thấy đà tăng tốc rõ rệt. Trong 7 tháng, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này đạt 155,1 triệu USD, tăng 16,5%.

Đặc biệt, tháng 7 ghi nhận kim ngạch 29,3 triệu USD, tăng tới 43,9% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng theo tháng cao nhất trong nhóm 5 thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam.