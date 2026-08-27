Nguyễn Xuân Son đã có đủ bộ 3 xe xăng, điện, hybrid: 2 chiếc được tặng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, chiếc mới nhất được miễn phí sạc 30 năm

Jaecoo J5 EV Flagship – phần thưởng mới nhất của Xuân Son sau ASEAN Cup 2026

Ngay sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra tối qua (26/8), Nguyễn Xuân Son nhận thêm một món quà xe hơi. Theo đó, Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam trao tặng tiền đạo này 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc Jaecoo J5 EV Flagship.

Jaecoo J5 EV có gì đặc biệt?

Ngày 14/8 vừa qua, Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá bán Jaecoo J5 với ba lựa chọn động cơ: xăng, hybrid và thuần điện. Giá niêm yết bản EV Flagship là 749 triệu đồng. Đây là phiên bản được miễn phí sạc 30 năm, quy đổi ra tiền mặt trừ vào giá bán chỉ còn 599 triệu đồng.

Jaecoo J5 EV là phần thưởng mới nhất cho Nguyễn Xuân Son. Ảnh: O&J

J5 EV là SUV thuần điện, dùng pin 58,9 kWh, tầm hoạt động tối đa 461 km theo chuẩn NEDC. Motor điện cho công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,7 giây.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 130 kW, nạp từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút. Bản Flagship còn có 18 tính năng hỗ trợ lái ADAS, 6 túi khí và camera toàn cảnh 540 độ.

Đây là phiên bản điện cao cấp nhất của dòng xe J5, được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: O&J

Đáng chú ý, J5 EV đang góp mặt trong Top 5 hạng mục "Xe thuần điện mới của năm" tại Car Choice Awards 2026 (CCA 2026), sau vòng chấm điểm của Hội đồng Tư vấn chuyên môn và các KOL, KOC cùng nhà báo trong ngành.

Xuân Son từng được tặng một chiếc xe khác

Đây không phải lần đầu Xuân Son nhận xe từ thương hiệu này. Tháng 1/2025, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và giữa lúc điều trị chấn thương nặng ở chân phải, anh được Omoda & Jaecoo Việt Nam tặng một chiếc Jaecoo J7 PHEV Flagship, giá niêm yết khi đó khoảng 999 triệu đồng.

Chiếc trước đây Xuân Son được tặng là J7 động cơ hybrid cắm sạc. Ảnh: O&J

J7 PHEV dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 347 mã lực, mô-men xoắn cực đại 525 Nm. Xe chạy được khoảng 88 km chỉ bằng điện, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,9 lít/100 km khi kết hợp cả hai nguồn động lực.

Tại thời điểm ra mắt, đây là mẫu SUV/crossover cỡ B mạnh nhất phân khúc ở Việt Nam.

Xuân Son còn một chiếc xe tặng vợ

Tháng 3/2025, Xuân Son mua thêm một chiếc Omoda C5 Luxury tặng vợ Marcele Seippel, tại sự kiện ra mắt phiên bản này của hãng. Giá niêm yết công bố khi đó khoảng 539 triệu đồng.

Xuân Son còn mua thêm một chiếc xe xăng tặng vợ. Ảnh: O&J

Đặc biệt, dòng Omoda C5 hiện cũng có tên trong Top 5 hạng mục "Xe mới trang bị nổi bật của năm" tại CCA 2026, nhờ nhiều trang bị vượt tầm giá, như camera 360 độ, treo sau đa liên kết và dàn âm thanh Sony 8 loa...

Bộ sưu tập 3 xe, 3 công nghệ động cơ

Sau hơn một năm rưỡi, Nguyễn Xuân Son và vợ đang sở hữu ba chiếc xe với đủ ba kiểu động cơ phổ biến nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay: Omoda C5 chạy xăng, Jaecoo J7 PHEV dùng hybrid cắm sạc, và Jaecoo J5 EV chạy điện hoàn toàn.

Tính theo giá niêm yết công bố tại từng thời điểm, hai chiếc J7 PHEV và J5 EV quà tặng có tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Cả hai mẫu J5 và C5 đều đang là ứng viên một số Top 5 tại Car Choice Awards 2026. Giải thưởng sắp mở bình chọn cho người dùng từ ngày 31/8 tới.