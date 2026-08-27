Geely Việt Nam cải thiện hậu mãi, rút ngắn thời gian chờ phụ tùng

‏Khi thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, trải nghiệm sở hữu xe không còn được quyết định riêng bởi giá bán, trang bị hay công nghệ. Với nhiều khách hàng, khả năng bảo dưỡng, sửa chữa và đặc biệt là thời gian chờ phụ tùng sau khi mua xe mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an tâm trong quá trình sử dụng.‏

‏Đây cũng là một trong những vấn đề Geely Việt Nam và nhà phân phối Tasco Auto đang tập trung cải thiện sau những phản hồi ghi nhận từ khách hàng trong quá trình vận hành thực tế.‏

‏90% nhu cầu phụ tùng thông thường của xe Geely có thể đáp ứng từ kho‏

‏Theo Tasco Auto, hệ thống tổng kho hiện có khả năng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu phụ tùng phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa thông thường trên các dòng xe Geely.‏

‏Danh mục dự trữ không chỉ bao gồm các vật tư bảo dưỡng định kỳ mà còn mở rộng tới nhiều nhóm linh kiện có khả năng phát sinh trong quá trình sử dụng như kính chắn gió, đèn pha, rotuyn lái, cụm giảm xóc, linh kiện hệ thống điện, điều hòa, túi khí hay cảm biến va chạm…‏‏

‏Nguồn phụ tùng được vận hành theo mô hình tổng kho kết nối trực tiếp với hệ thống xưởng dịch vụ. Với những mã hàng đã có sẵn, thời gian cung ứng từ tổng kho tới đại lý hiện ở mức trung bình khoảng 1–3 ngày làm việc, tùy khu vực địa lý.‏

‏Tasco Auto đang vận hành hai tổng kho tại Hà Nội với tổng diện tích khoảng 2.500 m². Một tổng kho mới dự kiến được đưa vào hoạt động tại TP.HCM vào cuối năm 2026. Khi hệ thống mới hoàn thiện, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ khả năng cung ứng phụ tùng lên khoảng 97%.‏

‏Việc bổ sung một trung tâm lưu kho ở phía Nam cũng có ý nghĩa đáng kể về mặt vận hành, bởi phụ tùng có thể được phân bổ gần hơn tới các đại lý khu vực miền Trung và miền Nam, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hàng từ phía Bắc.‏

‏Bài toán phức tạp hơn nằm ở những linh kiện đặc thù, có tần suất thay thế thấp và không được lưu kho thường xuyên. Trong giai đoạn đầu, một số phụ tùng phải đặt từ nước ngoài bằng đường hàng không có thời gian chờ khoảng 30 ngày.‏

‏Hiện chu kỳ này đã được rút xuống còn khoảng 15–18 ngày. Tasco Auto cho biết đang tiếp tục làm việc với các đối tác trong chuỗi cung ứng để đưa thời gian đặt hàng bằng đường hàng không về mức 10–14 ngày.‏

‏Chuẩn hóa từ phụ tùng đến năng lực kỹ thuật‏

‏Nguồn linh kiện chỉ là một phần của bài toán hậu mãi. Với các mẫu xe mới, đặc biệt là xe điện, plug-in hybrid hay những dòng xe có hàm lượng điện tử cao, khả năng chẩn đoán và xử lý kỹ thuật tại xưởng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian xe phải nằm chờ sửa chữa.‏

‏Trước khi một sản phẩm Geely mới được đưa ra thị trường, nhóm kỹ thuật chủ chốt của Tasco Auto được đào tạo với chuyên gia hãng, sau đó chuyển giao quy trình và tiêu chuẩn xuống hệ thống đại lý.‏

‏Đối với các ca kỹ thuật phức tạp, đội ngũ chuyên gia tại Head Office có thể tham gia trực tiếp cùng xưởng dịch vụ để chẩn đoán và đưa ra phương án xử lý. ‏

99% các trường hợp lỗi, hỏng hóc phát sinh trên các dòng xe Geely hiện đã được hệ thống dịch vụ của Tasco Auto chẩn đoán và sửa chữa thành công.

‏‏Tasco Auto đồng thời áp dụng bộ tiêu chuẩn vận hành AAA tại hệ thống đại lý, bao gồm các yêu cầu về trải nghiệm khách hàng, quản trị phụ tùng, kỹ thuật và bảo hành.‏

‏Năng lực này được hỗ trợ bởi hệ thống dịch vụ của Tasco Auto trên toàn quốc, trong đó Carpla Service đóng vai trò mạng lưới bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sau bán hàng. Với những trường hợp xe phải lưu xưởng dài ngày, các phương án hỗ trợ cũng được triển khai tùy tình trạng cụ thể nhằm giảm ảnh hưởng tới nhu cầu di chuyển của chủ xe.‏

‏Hậu mãi trở thành một phần của trải nghiệm sở hữu Geely‏

‏Song song với việc đầu tư kho phụ tùng và năng lực kỹ thuật, Geely Việt Nam cũng đang đưa phản hồi của khách hàng vào quy trình cải thiện dịch vụ.‏

‏Theo số liệu tháng 7/2026, 99% cuộc gọi tới tổng đài chăm sóc khách hàng được tiếp nhận thành công, trong đó 95% yêu cầu có thể được hỗ trợ ngay tại thời điểm tiếp nhận. Khảo sát tại hệ thống dịch vụ ghi nhận tỷ lệ khách hàng hài lòng trên 90%.‏

‏Các chỉ số này chưa đồng nghĩa với việc mọi tình huống hậu mãi đều có thể được giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, việc công khai các mốc về tỷ lệ phụ tùng sẵn có, thời gian cung ứng và mục tiêu tiếp tục rút ngắn lead time cho thấy dịch vụ sau bán hàng đang được tiếp cận theo những tiêu chí có thể đo lường cụ thể hơn.‏

‏Với thông điệp "Phụ tùng sẵn sàng – Vững vàng cầm lái", Geely Việt Nam và Tasco Auto đang đặt trọng tâm vào một vấn đề khá thực tế: để khách hàng yên tâm sử dụng xe lâu dài, hậu mãi không chỉ cần một mạng lưới rộng mà còn phải trả lời được câu hỏi phụ tùng có sẵn hay không, mất bao lâu để đưa tới xưởng và chiếc xe có thể trở lại đường trong thời gian nào.‏

‏Việc mở rộng tổng kho, tăng tỷ lệ phụ tùng dự trữ và tiếp tục rút ngắn thời gian đặt hàng quốc tế vì thế sẽ là những chỉ số đáng chú ý trong quá trình Geely tiếp tục mở rộng tại thị trường Việt Nam.‏