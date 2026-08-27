Giải mã chiến lược đưa MacCoffee CaféPHỐ thắng giải Thương hiệu châu Á 2026

Lời giải cho bài toán cạnh tranh ngành FMCG

Thị trường cà phê hòa tan tại Việt Nam từ lâu đã được giới chuyên gia đánh giá là một sân chơi khốc liệt với sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu trong và ngoài nước. Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào cuộc đua về giá hay mạng lưới phân phối. Chìa khóa quyết định nằm ở việc thương hiệu có tìm được "điểm chạm" đủ sâu sắc và gần gũi với thói quen của người tiêu dùng hay không.

Nhìn lại thời điểm ra mắt vào năm 2013, MacCoffee CaféPHỐ đã chọn một chiến lược thâm nhập thị trường khác biệt. Nhận thấy cà phê sữa đá không chỉ là thức uống mà còn là một phần nhịp sống phố thị, thương hiệu định hướng giải quyết bài toán khó: chuyển hóa trải nghiệm thưởng thức từ chiếc phin truyền thống, đá lạnh và không gian quán xá thành một sản phẩm hòa tan tiện dụng.

Bằng việc kết hợp nguồn nguyên liệu chọn lọc và công thức đậm đà, MacCoffee CaféPHỐ đã đưa bản sắc địa phương vào trọng tâm phát triển sản phẩm. Việc giành được danh hiệu Asia Pacific Outstanding Brands 2026 mới đây chính là bảo chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và sự thích ứng linh hoạt của thương hiệu trước những biến động không ngừng của thị trường.

Dấu ấn quản trị từ quy mô khu vực đến địa phương

Sự bứt phá của MacCoffee CaféPHỐ là minh chứng cho một triết lý quản trị hiệu quả được áp dụng tại Tập đoàn Food Empire và công ty thành viên FES Việt Nam. Hành trình này ghi nhận vai trò định hướng đặc biệt quan trọng của ông Satya Sutar - Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á, Ngành hàng Kinh doanh Tiêu dùng.

Gắn bó với Food Empire hơn một thập kỷ, ông Satya Sutar đã trực tiếp tham gia vào quá trình mở rộng mảng kinh doanh tiêu dùng của tập đoàn tại Đông Nam Á. Đối với khu vực có sự đa dạng lớn về hành vi mua sắm, văn hóa và mức độ cạnh tranh, ông theo đuổi chiến lược "Glocalization" (Tư duy toàn cầu, hành động địa phương).

Ông Satya Sutar, Tổng Giám đốc Điều hành, Đông Nam Á - Ngành hàng Kinh doanh Tiêu dùng của Tập đoàn Food Empire.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Việt Nam hiện đang là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Tập đoàn. Thay vì áp dụng một mô hình kinh doanh đồng nhất cho toàn khu vực, ban lãnh đạo đã chủ động trao quyền và kết nối nguồn lực để FES Việt Nam tự do phát huy năng lực thấu hiểu thị trường nội địa. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa định hướng vĩ mô từ tập đoàn và sự chủ động của đội ngũ địa phương đã giúp chiến lược khu vực được chuyển hóa thành những sản phẩm thành công tại Việt Nam.

Thành tựu tại Asia Pacific Outstanding Brands 2026 không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng vững chắc để MacCoffee CaféPHỐ tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Với năng lực cốt lõi và chiến lược linh hoạt đã được kiểm chứng, FES Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiến tạo nên những cột mốc tăng trưởng mới, đóng góp mạnh mẽ vào bức tranh chung của ngành hàng tiêu dùng khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn tới.