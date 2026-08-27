Chính thức: 9/9 ra mắt iPhone mới, sẽ có cả iPhone gập

Apple vừa gửi thư mời báo chí cho sự kiện mang tên "Surprise and Shine", diễn ra ngày 9/9 tại Apple Park, Cupertino, bắt đầu lúc 10h sáng giờ Thái Bình Dương. Đây là sự kiện phần cứng lớn nhất trong năm của hãng, sẽ được phát trực tiếp trên website Apple, YouTube và ứng dụng Apple TV.

Thư mời sự kiện Apple ngày 9/9 mang tên Surprise and Shine (Từ bất ngờ tới rực rỡ)

Khác với mọi năm, Apple năm nay sẽ không ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn. Dòng máy giá phổ thông, gồm cả iPhone 18e và iPhone Air 2, được dời sang mùa xuân 2027. Sự kiện 9/9 vì vậy chỉ xoay quanh ba thiết bị: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng, tên gọi chính thức chưa được xác nhận dù nhiều nguồn tin gọi là iPhone Ultra. Đây là lần đầu Apple tách lịch ra mắt iPhone thành hai đợt trong năm.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, người có thành tích dự đoán sản phẩm Apple chính xác nhiều năm liền, sự kiện sẽ giới thiệu tổng cộng 8 sản phẩm mới. Ngoài ba mẫu iPhone, danh sách còn có Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, Apple TV 4K thế hệ mới và HomePod mini 2. Mark Gurman cho biết smart home hub đầu tiên của Apple, tạm gọi HomePad, có thể chỉ xuất hiện dưới dạng xem trước tại sự kiện, còn bản bán ra chính thức sẽ đợi đến khoảng tháng 10 hoặc đầu năm sau.

iPhone Fold có thể sẽ có thiết kế như này

Điện thoại gập là tâm điểm được chờ đợi nhất. Máy có thiết kế dạng sách, kích thước khoảng 5,5 inch khi gập và 7,6 inch khi mở, chiều ngang lớn hơn chiều dọc, gần giống trải nghiệm dùng iPad thu nhỏ. Do thân máy làm rất mỏng, Apple phải đánh đổi một số tính năng: máy dùng Touch ID thay vì Face ID và không có camera tele. Dòng iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn dùng chip A20 Pro tiến trình 2nm, có thể bổ sung camera sau khẩu độ biến thiên, nhưng thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên so với iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro Dark Cherry, một trong các phiên bản màu được đồn đoán

Một mạch chuyện đáng chú ý khác nằm ở giá bán. Chỉ hai tuần trước sự kiện, Apple đã phá lệ khi tung Mac mini và Mac Studio mới ngay ngày 25/8, sớm hơn hẳn thông lệ ra mắt Mac vào tháng 10 hoặc giữa năm cùng MacBook. Mac mini bản mới dùng chip M6 tiến trình 2nm, tại Việt Nam có giá từ 24.999.000 đồng, cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với mức khởi điểm của Mac mini M4 ra mắt năm 2024. Mac Studio bản cao cấp nhất dùng chip M5 Ultra, giá tại Việt Nam từ 159,99 triệu đồng, cấu hình tối đa có thể vượt 500 triệu đồng.

Mức tăng giá của Mac mini và Mac Studio xuất phát từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu, khi nhu cầu RAM và bộ nhớ lưu trữ cho các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt. Đây cũng là nguyên nhân giới phân tích dự báo sẽ đẩy giá dòng iPhone 18 Pro tăng theo tại sự kiện 9/9, tiếp nối đợt tăng giá Mac hồi cuối tháng 6.

Apple hiện chưa công bố thời điểm mở bán Mac mini và Mac Studio mới tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về giá bán, ngày mở đặt hàng và ngày lên kệ của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu điện thoại gập sẽ được xác nhận ngay sau khi sự kiện Surprise and Shine diễn ra vào ngày 9/9.