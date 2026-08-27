Giá vàng tăng nóng, chuyên gia dự báo khó tin

Đợt điều chỉnh gần đây của giá vàng dường như không gây ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng đầu tư dài hạn của kim loại quý này; trong bối cảnh những lo ngại về nợ công không bền vững đang quay trở lại tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu, một chuyên gia chiến lược nhận định rằng kịch bản giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay hoàn toàn có khả năng xảy ra.



Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi - Giám đốc Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management - cho rằng các nhà đầu tư nên nhìn xa hơn cột mốc giá tiếp theo của vàng. Trong môi trường tài khóa toàn cầu hiện nay, ông coi việc giá vàng chạm mốc 10.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là chuyện có thể xảy ra hay không.

Nhận định lạc quan của ông Doshi được đưa ra sau khi giá vàng tăng khoảng 15% trong tháng 8 – mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 1999. Giá vàng giao ngay gần đây nhất ở mức 4.621,30 USD/ounce, giảm 0,79% trong ngày.

Ông giải thích rằng xu hướng đầu tư phòng ngừa rủi ro tiền tệ mất giá (hay còn gọi là "debasement trade") – yếu tố từng đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm – chưa bao giờ biến mất. Thay vào đó, xu hướng này chỉ tạm lắng xuống khi lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên tạo ra những trở ngại lớn đối với kim loại quý.

"Tại State Street, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng xu hướng này đã chấm dứt; chúng tôi chỉ cho rằng nó đang tạm dừng lại," ông nói. "Và giờ đây, tôi tin rằng nó đã trỗi dậy mạnh mẽ trở lại."

Ông Doshi cho biết động lực mới này xuất hiện khi một số diễn biến kinh tế vĩ mô quan trọng đã chuyển biến theo hướng có lợi cho vàng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa thực hiện các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay như thị trường kỳ vọng, dữ liệu thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu suy yếu, và quyết định tăng cường mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ một lần nữa thu hút sự chú ý vào tình trạng tài khóa đang ngày càng xấu đi của nước này.

Ông nói thêm rằng việc giá vàng giữ vững được mốc 4.000 USD/ounce trong đợt điều chỉnh và sau đó phục hồi về vùng 4.600 - 4.700 USD/ounce đã củng cố niềm tin của ông rằng xu hướng tăng giá dài hạn của thị trường vẫn được duy trì.

Ông Doshi cho biết phạm vi dự báo cơ sở của State Street hiện nằm trong khoảng từ 4.750 đến 5.500 USD/ounce vào đầu mùa đông năm sau. Với quan điểm đó, ông coi vùng giá thấp hơn 5.000 USD — cụ thể là khoảng 5.000 đến 5.250 USD — là một mục tiêu hợp lý, và đà tăng này có khả năng diễn ra sớm hơn dự kiến trước đây.

Ông cho biết, một sự thay đổi theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoặc một cú sốc kinh tế vĩ mô khác có thể đưa mức giá 5.000 USD vào tầm ngắm ngay trong quý IV.

"Chúng tôi bắt đầu thấy dòng vốn từ các nhà đầu tư ETF phương Tây quay trở lại mạnh mẽ," Doshi nói. "Tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều dư địa để đà tăng này tiếp diễn."

Mặc dù chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố thúc đẩy mang tính chiến thuật quan trọng đối với vàng, Doshi cho rằng vấn đề lớn hơn nhiều mà các thị trường toàn cầu đang đối mặt là tính bền vững của nợ công.

Nợ chính phủ Mỹ gần đây đã vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, nhưng Doshi cho rằng các nhà đầu tư không nên chỉ nhìn nhận vấn đề này qua lăng kính của Mỹ. Tình trạng suy giảm tài khóa và chi phí vay dài hạn gia tăng đã trở thành những vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến Vương quốc Anh, châu Âu và Nhật Bản khi các chính phủ tiếp tục duy trì mức thâm hụt ngân sách lớn ngay cả khi không ở trong giai đoạn suy thoái.

Ông nói thêm rằng môi trường này sẽ tiếp tục tạo ra sự ủng hộ rộng rãi đối với vàng như một loại tài sản tiền tệ toàn cầu.

"Người ta lo ngại về quy mô nợ khổng lồ cũng như mức chi tiêu ngân sách đang diễn ra ngay cả trong những giai đoạn không có suy thoái kinh tế," ông nhận định.

Bối cảnh tài khóa đang thay đổi này cũng buộc các nhà đầu tư phải xem xét lại một trong những mối tương quan truyền thống quan trọng nhất của vàng.

Trong lịch sử, lợi suất trái phiếu cao hơn — đặc biệt là lợi suất thực cao hơn — thường gây bất lợi cho vàng vì chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một loại tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, Doshi cho rằng giờ đây các nhà đầu tư cần đặt câu hỏi tại sao lợi suất lại tăng.

Ông lưu ý rằng nếu lợi suất tăng do tăng trưởng kinh tế đang tăng tốc và các nhà đầu tư ngày càng lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp, thì môi trường đó có thể tạo ra sự cạnh tranh thực sự đối với vàng. Nhưng nếu lợi suất tăng do nhà đầu tư đòi hỏi mức bù kỳ hạn cao hơn để bù đắp cho lạm phát, tình trạng vay nợ chính phủ quá mức và sự suy giảm uy tín tài khóa, thì hệ quả sẽ hoàn toàn khác biệt.

Trong bối cảnh đó, theo ông, vai trò của vàng không còn nằm ở vấn đề chi phí cơ hội mà chuyển sang việc bảo vệ sức mua.

"Lý do chuyển thành: 'Tôi nắm giữ vàng vì rủi ro mất giá tiền tệ, rủi ro về sức mua và rủi ro tiền tệ hóa nợ công'," Doshi nói, đồng thời cho biết thêm rằng diễn biến thị trường gần đây cho thấy quan điểm này đang chiếm ưu thế. Ông Doshi cho rằng diễn biến này giúp giải thích lý do tại sao giá vàng vẫn duy trì được sự vững vàng ngay cả khi lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao. Một đợt giảm nhẹ của lợi suất thực tế sẽ tạo động lực hỗ trợ truyền thống cho kim loại quý này; tuy nhiên, ngay cả khi lợi suất tăng mạnh, vàng vẫn có thể được hưởng lợi nếu đà tăng đó phản ánh sự sụt giảm niềm tin vào nợ công và đi kèm với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.

"Tôi cho rằng vào thời điểm hiện tại, vấn đề chủ yếu nằm ở yếu tố niềm tin," ông nhận định. "Vàng không có chủ nợ, là nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm và mang trong mình bề dày lịch sử".

Chính trong bối cảnh đó, ông Doshi nhận thấy triển vọng giá vàng có thể chạm mốc 10.000 USD trong tương lai. Ông cũng lưu ý rằng quá trình này sẽ không diễn ra theo một đường thẳng mà còn phụ thuộc vào diễn biến của các yếu tố rộng lớn hơn.