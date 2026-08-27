Giá bạc thỏi, bạc miếng ngày 27/8 tại Phú Quý, Sacombank, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải
Giá bạc trong nước duy trì dưới mốc 65 triệu đồng/lượng.
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Ngày 24/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.334.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.406.000 đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 62,23 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 64,15 triệu đồng/thỏi (bán ra), giữ mức ổn định trong 3 phiên liên tiếp.
Cùng thời điểm, DOJI ghi nhận mức giá 2,357 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,449 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào - bán ra ở mức 2,355-2,427 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 62,8-64,72 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,729 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên hơn 69 USD/ounce, tương đương 2,19 triệu đồng/lượng, kém giá bạc trong nước khoảng 210.000 đồng/lượng.
Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.
Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Giá kim loại quý phục hồi lại những tổn thất từ phiên trước đó khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước cuộc họp quan trọng vào tháng tới.
Dữ liệu được công bố hôm thứ Tư cho thấy giá PCE của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 7 và vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed, củng cố triển vọng thận trọng đối với lãi suất.
Đối với bạc, đây là yếu tố có thể tạo áp lực trong ngắn hạn. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc thường trở nên kém hấp dẫn hơn tương đối so với các tài sản sinh lời. Đồng USD mạnh lên cũng khiến các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.
Các nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole thường niên vào thứ Sáu 28/8, mặc dù ông không được kỳ vọng sẽ đưa ra hướng dẫn rõ ràng về quyết định chính sách tháng 9 của ngân hàng trung ương.
Trong khi đó, kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi giao dịch giảm giá trị, khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước rủi ro khủng hoảng nợ của Mỹ và đồng đô la yếu hơn. Bạc cũng được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ gắn liền với quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, tấm pin mặt trời quang điện, xe điện và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.
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