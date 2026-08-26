Diễn biến bất ngờ của giá vàng sáng nay

Khảo sát lúc 8h35 ngày 26/8, giá vàng miếng tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 147,6–150,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 149–150,5 triệu đồng/lượng, cao hơn các thương hiệu trên 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng thấp hơn 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Như vậy sau khi lập đỉnh trong một tháng vào phiên sáng qua, giá vàng tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,1–150,1 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm được khảo sát, ở mức 155–159 triệu đồng/lượng và cũng là thương hiệu ghi nhận mức tăng mạnh nhất tới 5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 148–152 triệu đồng/lượng; Mi Hồng ở mức 149–150,5 triệu đồng/lượng. Hai thương hiệu này giá cũng không đổi so với phiên sáng qua.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,5–150,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI ở mức 150–154 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng 26/8, giá vàng thế giới trên Kitco đạt 4.679 USD/ounce, tăng 7 USD so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đi lên khi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo các chuyên gia, sức hút của vàng vẫn đáng chú ý trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài ở mức cao. Kim loại quý được xem là kênh phòng hộ trước những bất định về chính sách tài khóa, lạm phát và rủi ro trên các thị trường tài sản, nhất là khi định giá đang cao và dòng vốn đổ vào lĩnh vực AI gia tăng.

Về dài hạn, vàng còn được hỗ trợ bởi xu hướng giảm phụ thuộc vào USD khi các tổ chức trên toàn cầu đa dạng hóa tài sản, giảm nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ và tăng tỷ trọng vàng. Dù vậy, tình trạng mua quá mức có thể khiến giá vàng đối mặt với những nhịp điều chỉnh.