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Động thái “lạ” của quỹ vàng lớn nhất thế giới khi giá lên cao nhất hơn 3 tháng

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Động thái “lạ” của quỹ vàng lớn nhất thế giới khi giá lên cao nhất hơn 3 tháng

Diễn biến của vàng trong phiên 25/8 chịu tác động trái chiều từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố.

Trong phiên 25/8, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - đã quay đầu bán ròng khoảng 1,14 tấn vàng, đưa tổng lượng vàng nắm giữ giảm nhẹ về khoảng 1.048 tấn.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới biến động khá mạnh trong phiên 25/8 nhưng vẫn giữ được sắc xanh, đóng cửa quanh 4.660 USD/ounce, vùng cao nhất trong 3 tháng qua.

Thay vì tiếp tục gia tăng nắm giữ theo đà tăng giá, quỹ lại bất ngờ chốt bớt vị thế sau 4 phiên liên tiếp gom mạnh liền trước.﻿

Động thái “lạ” của quỹ vàng lớn nhất thế giới khi giá lên cao nhất hơn 3 tháng- Ảnh 1.

Động thái “lạ” của quỹ vàng lớn nhất thế giới khi giá lên cao nhất hơn 3 tháng- Ảnh 2.

Diễn biến của vàng trong phiên 25/8 chịu tác động trái chiều từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board giảm xuống 89,4 điểm trong tháng 8, từ 90,2 điểm tháng trước. Đáng chú ý, chỉ số kỳ vọng giảm mạnh 5,8 điểm xuống còn 68,2 điểm. Trong khi đó, doanh số bán nhà mới tháng 7 giảm 10,5%, mạnh hơn nhiều so với dự báo.

Các số liệu kém tích cực đã thúc đẩy dòng tiền quay lại trái phiếu dài hạn, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,638%, kỳ hạn 30 năm còn 5,174%, trong khi kỳ hạn 2 năm ở mức khoảng 4,195%.

Dù lợi suất giảm thường là yếu tố hỗ trợ vàng, kim loại quý không tạo được thêm động lực tăng rõ rệt. Thị trường hiện vẫn giằng co giữa tín hiệu tăng trưởng kinh tế suy yếu và rủi ro lạm phát còn hiện hữu.

Các hợp đồng tương lai lãi suất vẫn nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, song chưa loại trừ hoàn toàn khả năng tiếp tục thắt chặt. Nhà đầu tư hiện chờ đợi chỉ số PCE tháng 7 cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách.

Theo Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo, nhịp suy yếu của vàng hiện tại chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời, sau khi giá kim loại quý đã tăng khoảng 7% chỉ trong 5 phiên.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

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