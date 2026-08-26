Đảo chiều bán ròng, khối ngoại liên tục gom hàng sau khi VPB vào hai chỉ số của FTSE

‏Sau thời gian liên tục chịu áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang ghi nhận tín hiệu đảo chiều đáng chú ý. ‏

‏Cụ thể, trong phiên 24/8, cổ phiếu VPB được mua ròng 2,55 triệu đơn vị, tương ứng 67 tỷ đồng, cao thứ ba trên thị trường. Tiếp nối đà mua ròng trong phiên 25/8, khối ngoại tiếp tục mua ròng thêm hơn 300.000 đơn vị, hay 8 tỷ đồng.‏

‏Không chỉ khối ngoại, dòng tiền "thông minh" từ các công ty chứng khoán cũng liên tục tìm đến cổ phiếu VPB. Trong tuần 17 – 21/8, tự doanh các công ty chứng khoán đã mua ròng gần 3,1 triệu cổ phiếu VPB (77 tỷ đồng), cao thứ hai toàn thị trường. Tiếp nối xu hướng trên, tự doanh duy trì đà mua ròng thêm ‏ ‏8 tỷ đồng trong phiên 24/8.‏

‏Sự trở lại của dòng tiền ngoại, cùng diễn biến tích cực của dòng tiền trong nước và tâm lý chung của thị trường, đã giúp cổ phiếu VPB ghi nhận chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Chốt phiên 25/8, VPB tăng 0,2% lên 26.400 đồng/cp - mức cao nhất trong hơn một tháng.‏

‏SSI Research dự kiến VPB sẽ được các quỹ thụ động mua gần 5.000 tỷ đồng trong kịch bản tích cực. (Ảnh: SSI Research).‏

‏Sự trở lại của dòng tiền khối ngoại đến trong bối cảnh VPB đón nhận hàng loạt thông tin tích cực từ câu chuyện nâng hạng cũng như kết quả kinh doanh. Ngày 21/8, FTSE Russell đã công bố kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026, theo đó VPB nằm trong nhóm cổ phiếu mới được thêm vào cả rổ FTSE All Cap và FTSE All-World. ‏

‏Sự kiện này mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đáng kể từ các quỹ chỉ số và ETF theo dõi hai rổ trên, cũng như cải thiện vị thế, uy tín của VPB đối với nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ chủ động sắp có kế hoạch giải ngân hậu nâng hạng. Theo ước tính của SSI Research, trong kịch bản tích cực, dòng vốn từ các quỹ thụ động giải ngân sau nâng hạng có thể vượt 4 tỷ USD. Bên cạnh đó, các ước tính của nhiều tổ chức dự báo dòng vốn chủ động vào thị trường Việt Nam có thể lên tới 5 – 8 tỷ USD hoặc cao hơn.‏

‏Đặc biệt, VPB dự kiến là mã ngân hàng hưởng lợi lớn nhất từ quá trình nâng hạng. Trong bản tin ETF ngày 24/8, SSI Research cho biết trong kịch bản tích cực, khi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index lên 0,95% vào tháng 9/2027, VPB sẽ là mã ngân hàng hút dòng vốn lớn nhất, đạt 187,6 triệu USD (4.906 tỷ đồng) sau 4 đợt giải ngân. Với kịch bản cơ sở, dòng vốn thụ động vào VPB ước đạt 96,8 triệu USD, tương đương 2.532 tỷ đồng.‏

‏Còn theo Chứng khoán BIDV (BSC), quy mô quỹ thụ động giải ngân với cổ phiếu VPB sẽ đạt 83,9 triệu USD (2.193 tỷ đồng) trong kịch bản cơ sở. Trong khi đó, Chứng khoán Mirae Asset Vietnam (MASVN) kỳ vọng VPB sẽ nhận dòng vốn trị giá 92 triệu USD (2.406 tỷ đồng) từ các quỹ thụ động.‏

‏Bên cạnh đó, cổ phiếu VPB còn được tiếp sức bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ và chất lượng tài sản không ngừng cải thiện, cùng định giá hấp dẫn. Cuối quý II/2026, tổng tài sản hợp nhất VPBank vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối 2025, tiếp tục dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân. Lợi nhuận trước thuế quý II đạt gần 11.000 tỷ đồng - đánh dấu quý có kết quả cốt lõi tốt nhất trong lịch sử - đưa lợi nhuận nửa đầu năm đạt gần 18.900 tỷ đồng.‏

‏Song song, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 của VPB cũng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Cụ thể, đến cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, đồng thời NPL hợp nhất dưới 3%.‏