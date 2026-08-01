Dòng tiền lớn đang đổ mạnh vào vàng, chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn nhất có thể chặn đà tăng

Giá vàng thế giới đang lấy lại động lực sau thời gian tích lũy, với sự trở lại đáng chú ý của dòng tiền đầu tư.

Trong báo cáo mới nhất, bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa của ING , cho rằng những rủi ro liên quan đến tài khóa Mỹ đang tạo động lực mới cho vàng và góp phần đưa giá kim loại quý vượt mốc 4.600 USD/ounce.

Động lực đáng chú ý xuất hiện sau khi Bộ Tài chính Mỹ quyết định tăng quy mô mua lại trái phiếu Chính phủ dài hạn. Theo kế hoạch, quy mô tối đa mỗi đợt mua lại đối với nhóm trái phiếu kỳ hạn 10-30 năm sẽ tăng từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD.

Động thái ban đầu kéo lợi suất trái phiếu dài hạn đi xuống, song hiệu ứng này không kéo dài lâu khi lợi suất nhanh chóng phục hồi phần lớn mức giảm.

Điểm đáng chú ý là giá vàng vẫn tiếp tục tăng ngay cả khi lợi suất quay đầu đi lên.

Theo ING, điều này cho thấy đợt phục hồi hiện tại không đơn thuần xuất phát từ biến động trên thị trường trái phiếu. Kế hoạch mua lại của Bộ Tài chính Mỹ đã khiến nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến quy mô vay nợ, độ bền vững của tài khóa Mỹ cũng như rủi ro suy giảm sức mua của đồng tiền.

Trong bối cảnh đó, vai trò của vàng như một tài sản lưu giữ giá trị tiếp tục được củng cố.

Dòng tiền ETF quay trở lại

Một tín hiệu tích cực khác được ING đặc biệt lưu ý là dòng tiền đầu tư đang quay trở lại các quỹ ETF vàng.

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) được ING dẫn lại, các ETF vàng toàn cầu hút ròng khoảng 3 tỷ USD trong tháng 7 , qua đó nâng lượng vàng nắm giữ thêm 23 tấn.

Dữ liệu mới hơn cũng cho thấy sức mua chưa hạ nhiệt. Theo Reuters dẫn số liệu WGC, riêng tuần trước, các ETF vàng toàn cầu hút ròng tới 46,7 tấn vàng, tương đương khoảng 6,4 tỷ USD, đánh dấu tuần có nhu cầu lớn nhất trong 10 tháng. Các quỹ niêm yết tại Bắc Mỹ và châu Âu dẫn đầu dòng vốn vào.

Bên cạnh dòng tiền tư nhân, các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò là lực đỡ quan trọng. Theo ING, lượng mua ròng được báo cáo của các ngân hàng trung ương đạt 51 tấn trong tháng 6, đưa tổng lượng mua trong nửa đầu năm lên 102 tấn. Ba Lan và Trung Quốc nằm trong nhóm mua đáng chú ý.

ING kỳ vọng nhu cầu từ khu vực chính thức sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường, nhưng để giá vàng có thể đi xa hơn, mức độ tham gia của các nhà đầu tư phương Tây sẽ ngày càng quan trọng.

Diễn biến thị trường hiện cũng phản ánh điều này. Ngày 24/8, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng lên 4.677 USD/ounce, cao nhất hơn 3 tháng. Tính riêng tuần trước, giá kim loại quý đã tăng hơn 5%.

ING cảnh báo rủi ro từ lạm phát và Fed

Dù đánh giá nền tảng của đợt phục hồi đang trở nên vững hơn, ING cho rằng con đường đi lên của vàng khó diễn ra theo một đường thẳng.

Rủi ro lớn nhất nằm ở lạm phát Mỹ .

Giá năng lượng tăng đang tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá. Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí không loại trừ khả năng tăng thêm lãi suất.

Biên bản cuộc họp Fed tháng 7 cho thấy một số nhà hoạch định chính sách từng ủng hộ việc tăng lãi suất ngay lập tức, trong khi một số khác sẵn sàng tiếp tục thắt chặt nếu lạm phát duy trì ở mức cao.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với vàng. Lãi suất và lợi suất trái phiếu càng cao, chi phí cơ hội của việc sở hữu một tài sản không sinh lãi như vàng càng lớn. Đồng thời, chính sách tiền tệ cứng rắn hơn thường hỗ trợ đồng USD, tạo thêm sức ép lên giá kim loại quý.

Do đó, ING cho rằng diễn biến tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc lớn vào cách Fed phản ứng với lạm phát.

Nếu các nhà hoạch định chính sách thể hiện thái độ sẵn sàng tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể đồng loạt đi lên, qua đó kìm hãm đà tăng của vàng. Ngược lại, nếu Fed chú trọng hơn tới tăng trưởng hoặc ổn định tài chính, môi trường sẽ thuận lợi hơn đối với kim loại quý.

Theo bà Ewa Manthey, nhịp điều chỉnh trước đó của vàng dường như đã tìm được vùng đáy. Việc dòng tiền ETF quay lại và giá vàng vẫn thể hiện sức chống chịu trong môi trường lợi suất cao cho thấy đợt phục hồi lần này có nền tảng tốt hơn.

Dù vậy, khả năng vàng tiếp tục chinh phục các mốc cao hơn sẽ phụ thuộc vào hai điều kiện: dòng vốn đầu tư có tiếp tục được duy trì hay không và Fed sẽ phản ứng thế nào trước lạm phát dai dẳng.