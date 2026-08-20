Biên bản họp Fed được công bố: Số quan chức ủng hộ tăng lãi suất nhiều hơn 3, nội bộ chia rẽ mạnh

Biên bản cuộc họp ngày 28-29/7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), công bố ngày 19/8, cho thấy áp lực lạm phát tiếp tục là tâm điểm tranh luận. Tuy nhiên, mức độ bất định cao về triển vọng kinh tế khiến phần lớn quan chức lựa chọn chờ thêm dữ liệu trước khi hành động.

Biên bản cho hay: "Liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ, các thành viên nhắc lại rằng cách họ đánh giá những thông tin mới sẽ là yếu tố then chốt trong quá trình thảo luận."

Tại cuộc họp tháng 7, FOMC bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 để giữ lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,5-3,75%. 3 người phản đối gồm Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari. Cả 3 đều muốn nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

2 chủ tịch Fed khu vực không có quyền biểu quyết tại cuộc họp này là Jeff Schmid của Kansas City và Alberto Musalem của St. Louis sau đó cũng cho biết họ nghiêng về phương án tăng lãi suất.

Điều này cho thấy nhóm muốn thắt chặt chính sách thực tế đông hơn con số 3 phiếu phản đối chính thức.

Cuộc tranh luận chủ yếu xoay quanh câu hỏi liệu đợt tăng giá hiện nay có sớm kết thúc hay trở thành một vấn đề dai dẳng. Phần lớn quan chức dự báo lạm phát sẽ giảm trong những tháng còn lại của năm khi ảnh hưởng từ thuế quan và đợt tăng giá năng lượng trước đó suy yếu.

Tuy nhiên, nhiều người cảnh báo lạm phát có nguy cơ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Biên bản mô tả triển vọng giá cả là "rất bất định", trong đó việc xung đột Iran leo thang trở lại càng khiến bức tranh lạm phát khó đoán.

Thị trường lao động tại thời điểm cuộc họp vẫn được Fed đánh giá ổn định, với cung và cầu lao động tương đối cân bằng. Hoạt động kinh tế tiếp tục tăng trưởng "vững chắc", trong khi đầu tư vốn và năng suất đều mạnh.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất, sau 3 lần hạ lãi suất vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC một lần nữa cam kết sẽ "đảm bảo ổn định giá cả".

Dù vậy, thông điệp này chưa đủ trấn an thị trường.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh hứng chịu nhiều chỉ trích sau cuộc họp vì không giải thích rõ lý do FOMC quyết định chưa tăng lãi suất. Ông cũng tránh đề cập khả năng Fed phải nâng lãi suất trong những tháng tới, đồng thời gợi ý khuôn khổ mục tiêu lạm phát có thể được xem xét lại vào tháng 1.

Phản ứng sau đó khá mạnh. Nhà đầu tư bán trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, đẩy lợi suất lên gần mức cao nhất trong 2 thập kỷ. Diễn biến này được một số chuyên gia coi là dấu hiệu thị trường bắt đầu nghi ngờ mức độ quyết tâm của Fed trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, không phải mọi thước đo đều phát đi tín hiệu đáng lo. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu kho bạc thông thường và trái phiếu chống lạm phát kỳ hạn 5 năm chỉ tăng nhẹ, cho thấy kỳ vọng lạm phát dài hạn chưa mất kiểm soát.

Quan trọng hơn, những dữ liệu xuất hiện sau cuộc họp tháng 7 lại đang làm suy yếu lập luận cần tăng lãi suất ngay lập tức.

Doanh số bán lẻ tháng 7 giảm mạnh nhất hơn 1 năm khi người Mỹ hạn chế mua hàng trực tuyến và ôtô. Lạm phát lõi tháng 7 cũng tương đối thấp. Cùng lúc, doanh nghiệp bất ngờ cắt giảm việc làm, còn số liệu tuyển dụng của hai tháng trước bị điều chỉnh giảm đáng kể.

Những tín hiệu này cho thấy nền kinh tế và thị trường lao động có thể yếu hơn Fed đánh giá vào cuối tháng 7, qua đó giảm áp lực phải nâng lãi suất.

Thị trường cũng nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng. Đến sáng 19/8, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 chỉ còn khoảng 36%, giảm mạnh so với mức trên 70% vào cuối tháng 7.

Biên bản lần này còn hé lộ một thay đổi lớn khác mà ông Warsh đang cân nhắc đối với cách Fed vận hành. Ông đề xuất giảm số cuộc họp chính sách thường kỳ của FOMC từ 8 xuống còn 6 lần mỗi năm, tức trung bình 2 tháng một cuộc thay vì khoảng 6 tuần như hiện nay.

Theo ông Warsh, khoảng cách dài hơn giữa các cuộc họp sẽ giúp tích lũy thêm dữ liệu, đồng thời cho các nhà hoạch định chính sách và đội ngũ chuyên gia Fed nhiều thời gian hơn để nghiên cứu những vấn đề chiến lược.

Chủ tịch Fed đã yêu cầu các thành viên FOMC đóng góp ý kiến về đề xuất này. Song, biên bản khẳng định lịch họp sẽ không thay đổi trong năm nay. Nếu được thực hiện sau đó, đây sẽ là một điều chỉnh đáng kể đối với cách ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới xây dựng chính sách tiền tệ.

Sự chú ý của thị trường giờ đây chuyển sang hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole, Wyoming, diễn ra vào cuối tháng 8. Ông Warsh dự kiến có bài phát biểu quan trọng đầu tiên kể từ khi trở thành Chủ tịch Fed hồi tháng 5.

Theo Yahoo Finance﻿