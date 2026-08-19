Hôm nay, 'kho tiền' 1.600 tỷ USD sắp được khai thông, gần 180 triệu người ở láng giềng Việt Nam đứng trước thay đổi lớn

Theo quy định sửa đổi có hiệu lực từ tháng tới, người dân Trung Quốc sẽ được phép rút tiền từ Quỹ công tích nhà ở (Housing Provident Fund) cho nhiều khoản tiền liên quan đến nhà ở hơn trước, trong đó có những hạng mục sửa chữa, cải tạo có giá trị lớn.

Các điều kiện đối với việc rút tiền để thanh toán tiền thuê nhà cũng được nới lỏng. Điều này đồng nghĩa một phần trong khối tiền khổng lồ tích lũy nhiều năm trong hệ thống có thể dễ dàng được đưa trở lại nền kinh tế thông qua chi tiêu của hộ gia đình.

Quỹ công tích nhà ở là chương trình được Trung Quốc xây dựng dựa trên mô hình của Singapore khoảng 3 thập kỷ trước. Hàng tháng, người lao động và doanh nghiệp cùng đóng góp một tỷ lệ nhất định vào tài khoản. Số tiền này sau đó có thể được sử dụng để hỗ trợ mua nhà, trả khoản vay hoặc cung cấp các khoản vay thế chấp với lãi suất ưu đãi.

Theo số liệu chính thức mới nhất, hệ thống có sự tham gia của gần 180 triệu người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Đến cuối năm 2024, quy mô quỹ đạt khoảng 10.900 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1.600 tỷ USD và lớn hơn cả tổng dư nợ vay thế chấp đang được quỹ tài trợ.

Việc mở rộng cách sử dụng nguồn tiền này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh cần tìm thêm động lực cho nhu cầu nội địa mà không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào các gói chi tiêu ngân sách mới.

Kinh tế Trung Quốc suy yếu trên diện rộng trong tháng 7. Sản xuất công nghiệp tăng chậm hơn dự báo, trong khi doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ. Đầu tư tài sản cố định tiếp tục đi xuống và thị trường bất động sản chưa cho thấy dấu hiệu thoát khỏi cuộc suy giảm kéo dài.

Giá nhà mới giảm nhanh hơn, ảnh hưởng tới tâm lý và tài sản của các hộ gia đình. Sau những số liệu kém khả quan, Thủ tướng Lý Cường đã kêu gọi tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhằm củng cố đà phục hồi kinh tế.

Ngoài việc cho phép người dân sử dụng tiền linh hoạt hơn, quy định mới còn thay đổi cơ chế điều hành lãi suất của Quỹ công tích nhà ở.

Theo đó, Quốc vụ viện Trung Quốc có thể trực tiếp quyết định lãi suất đối với các khoản vay mua nhà do quỹ cung cấp. Trước đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) chịu trách nhiệm đề xuất thay đổi lãi suất, sau đó trình Quốc vụ viện phê duyệt.

Các chuyên gia của China Index Holdings nhận định thay đổi này mở đường cho việc điều chỉnh lãi suất linh hoạt hơn trong tương lai và có tác động tích cực, dù ở mức vừa phải, đối với thị trường bất động sản.

Hiện lãi suất vay mua nhà thông qua Quỹ công tích nhà ở đã thấp hơn khoảng 0,9 điểm phần trăm so với lãi suất thế chấp chuẩn của các ngân hàng thương mại. Nếu tiếp tục được giảm, chi phí vay của người mua nhà có thể giảm thêm.

Người dân cũng được phép rút tiền tích lũy trong quỹ để trả các khoản vay thế chấp ngân hàng. Vì vậy, việc giảm lãi suất và nới điều kiện sử dụng quỹ có thể đồng thời giảm gánh nặng nợ cho các hộ gia đình và giải phóng thêm thu nhập cho tiêu dùng.

Vai trò của quỹ ngày càng tăng trong hơn 1 năm qua khi các ngân hàng thương mại trở nên thận trọng hơn trước áp lực lợi nhuận và biên lãi ròng suy giảm. Theo China Index Holdings, từ đầu năm đến nay, hơn 80 chính quyền địa phương đã nâng hạn mức vay mua nhà thông qua hệ thống này.

Một thay đổi khác liên quan đến cách quản lý khối tài sản 10.900 tỷ nhân dân tệ. Lần đầu tiên, các trung tâm quản lý Quỹ công tích nhà ở sẽ được phép mua trái phiếu của các ngân hàng chính sách.

Việc mở rộng danh mục đầu tư được kỳ vọng giúp nguồn tiền nhàn rỗi trong quỹ đạt lợi suất cao hơn, thay vì chỉ hoạt động trong phạm vi tương đối hạn chế như trước đây.

Thị trường trái phiếu Trung Quốc đã phản ứng tích cực với thông tin này. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc giảm mạnh nhất trong khoảng 2 tháng trong phiên 18/8, phản ánh kỳ vọng về một nguồn cầu mới.

Theo Yahoo Finance