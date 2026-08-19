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'Siêu máy bay' Airbus 380 gặp sự cố khi hạ cánh tại Munich

| | Tài chính quốc tế

Một chiếc Airbus A380 của Lufthansa chở 351 hành khách đã va vào hệ thống đèn tiếp cận khi hạ cánh sớm xuống sân bay Munich, Đức. Sự cố xảy ra tối 18/8 (giờ địa phương), sau hành trình kéo dài khoảng 10 tiếng từ San Francisco, Mỹ.

Máy bay mang số đăng ký D-AIML, 12 năm tuổi, thực hiện chuyến bay LH-459. Theo thông tin ban đầu, chiếc A380 được hướng dẫn hạ cánh xuống đường băng 26L, đường băng phía Nam của sân bay Munich. Tuy nhiên, máy bay đã tiếp đất trước ngưỡng đường băng.

Do ở độ cao thấp hơn dự kiến trong giai đoạn tiếp cận cuối, càng đáp của A380 quệt vào hệ thống đèn tiếp cận, khiến một số đèn bị hư hỏng.

Một chiếc Airbus A380 của Lufthansa chở 351 hành khách đã va vào hệ thống đèn tiếp cận khi hạ cánh sớm xuống sân bay Munich, Đức. Ảnh: Flightradar24.

Khi căn chỉnh máy bay để hạ cánh, phi công thường đưa máy bay lướt dọc một phần đường băng trước khi tiếp đất trong khu vực được quy định. Trên đường băng 26L tại Munich được thiết kế với khu vực hình chữ V đánh dấu điểm bắt đầu phần bê tông, tiếp đến là khu vực ngưỡng được kẻ vạch và khu vực dành cho máy bay tiếp đất.

Điều này có nghĩa là dù máy bay đã tiếp đất trước ngưỡng đường băng, nó vẫn hạ cánh trên phần đường băng bê tông, chứ không phải hoàn toàn bên ngoài đường băng.

Sau khi hạ cánh, chiếc A380 không gặp thêm sự cố và các phi công có thể tự điều khiển máy bay về vị trí đỗ. Không có báo cáo về người bị thương.

Tuy nhiên, hơn 24 giờ sau vụ việc, máy bay vẫn chưa được đưa trở lại khai thác. Một số báo cáo cho biết càng đáp có thể đã bị hư hỏng sau khi va chạm với hệ thống đèn tiếp cận.

Thời tiết cũng được chú ý trong vụ việc của Lufthansa. Trong những giờ trước khi A380 hạ cánh, khu vực sân bay Munich xuất hiện một số trận giông bão mạnh. Tuy nhiên, tại thời điểm máy bay tiếp đất, điều kiện thời tiết được dự báo đã cải thiện, với những đợt mưa rào thoáng qua và tầm nhìn khoảng 10 km.

Cục Điều tra tai nạn hàng không Liên bang Đức (BFU) đang làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

Vì sao nhiều sân bay ngại đón Airbus A380 dù đây là chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới?

Theo Hồng Nhung

Tiền Phong

Từ Khóa:
airbus, máy bay

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