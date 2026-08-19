Ông Trump tung tín hiệu nóng từ Triều Tiên: Ông Kim Jong-un đã phản hồi đề nghị từ Nhà Trắng

Ông Trump đã nhận lời hồi đáp của ông Kim Jong-un

Yonhap news đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (17/08) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hồi đáp lời mời đối thoại của ông, một ngày sau khi ông tiết lộ lệnh "cắt giảm đáng kể" các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ, động thái được xem là cử chỉ hòa giải hướng tới Bình Nhưỡng.

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Nhà Trắng, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng chỉ thị của ông về các cuộc tập trận liên minh có thể tạo điều kiện để nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, dù vẫn còn nhiều bất định về khả năng Triều Tiên quay lại con đường ngoại giao trong bối cảnh nước này ngày càng thắt chặt hợp tác với Moscow.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chưa phản hồi đề nghị đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Làm sao bạn biết ông ấy chưa phản hồi?".

Khi được hỏi dồn liệu ông Kim đã phản hồi hay chưa, ông Trump đáp: "Có, ông ấy đã phản hồi rồi".

Tổng thống Trump không giải thích gì thêm nên thời điểm, hình thức tương tác cũng như nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa được làm rõ.

Khi được đề nghị bình luận thêm về cuộc trao đổi với ông Kim, ông Trump mô tả cuộc hội đàm là "rất tích cực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi đề nghị đối thoại. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ nói về quan hệ với Hàn Quốc

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào Chủ Nhật 16/8, ông Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thu hẹp "đáng kể" quy mô các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Ông chỉ ra rằng dựa trên mối quan hệ "rất tốt đẹp" với ông Kim, ông "không hài lòng" khi Mỹ đồng ý tham gia các cuộc tập trận này.

Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận chung giữa hai nước đồng minh "không chỉ tốn kém" mà còn gửi đi một tín hiệu "hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch" tới Triều Tiên - quốc gia mà ông nhận xét là "không đe dọa và luôn tôn trọng" trong nhiệm kỳ của ông.

Khi được phóng viên yêu cầu phản hồi về quan điểm cho rằng việc cắt giảm tập trận chung là hành động ưu tiên lợi ích của Triều Tiên hơn đồng minh lâu năm Hàn Quốc, ông Trump lập luận rằng bản thân đang làm cho tình hình an ninh "an toàn hơn nhiều".

"Tôi rất ăn ý với ông Kim. Không, những gì tôi đang làm là khiến mọi chuyện trở nên an toàn hơn, hoàn toàn ngược lại", ông nói.

Ông cũng tự hào rằng ông Kim luôn đối xử với ông "bằng sự tôn trọng lớn".

"Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, thực tế là hai lần chính, đã trò chuyện và dành thời gian bên nhau", ông phát biểu. "Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy cũng hiểu tôi".

Ông Trump từng có ba cuộc gặp trực tiếp với ông Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên: cuộc gặp đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018, cuộc gặp thứ hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và cuộc gặp thứ ba tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều vào tháng 6/2019.

Đề cập đến cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ông Trump cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã từ chối yêu cầu của ông về việc Seoul hỗ trợ trong cuộc chiến Iran. Mặc dù vậy, ông khen ngợi Tổng thống Lee Jae Myung "thực ra rất tử tế".

"Tôi đã nói: 'Ông có muốn hỗ trợ chúng tôi một tay không? Chúng tôi không cần trợ giúp trong vấn đề Iran, nhưng nếu ông muốn, hãy giúp chúng tôi một tay đối với Iran.' Ông ấy đáp: 'Cảm ơn, nhưng không,'" ông Trump kể lại cuộc điện đàm với Tổng thống Lee Jae Myung.

"Và tôi đã nói: 'Chờ một chút. Chúng tôi có 39.000 quân đồn trú ở đó để bảo vệ các ông khỏi Triều Tiên, người hàng xóm ngay sát vách, vậy mà các ông lại không chịu giúp chúng tôi trong một chiến dịch quân sự rất dễ dàng tại Iran. Thật kỳ lạ.'"

Ông bày tỏ sự không hài lòng trước việc một quốc gia đồng minh từ chối hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến Iran, đồng thời nhấn mạnh điều ông muốn duy nhất là "sự công bằng".

"Tôi muốn giúp họ, nhưng khi bạn hỏi ai đó rằng 'Ông có muốn giúp chúng tôi một tay không?' và họ nói 'Không', trong khi chúng tôi đang bảo vệ họ khỏi một quốc gia khác, tự bỏ ra hàng tỷ USD và tốn kém hàng tỷ hàng tỷ USD để bảo vệ không chỉ họ mà còn cả các nước khác", ông phát biểu.

Ông Trump tuyên bố rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hàn Quốc từng đồng ý chi trả gần 3 tỷ USD mỗi năm - được cho là đề cập đến khoản đóng góp tài chính của Seoul cho việc duy trì 28.500 quân thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, nhưng người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ lệnh thanh toán đó.

"Lẽ ra chúng ta đã nhận được nhiều tiền hơn thế, nhưng chúng ta không thể đi khắp nơi bảo vệ tất cả các quốc gia này, nhất là khi họ không ở đó để giúp đỡ chúng ta", ông nhấn mạnh.

Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình trước việc các đồng minh thiếu hỗ trợ Mỹ trong các nỗ lực chống lại Iran.

Vào tháng 4, ông Trump từng nhận định Hàn Quốc "không giúp ích gì" cho Mỹ, dù Washington đã đặt lực lượng quân sự của mình vào "vị trí nguy hiểm" tại quốc gia châu Á này - nơi ông nhấn mạnh là nằm "ngay sát" lực lượng hạt nhân của Triều Tiên.