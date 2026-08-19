Quốc gia chủ chốt BRICS âm thầm xây hệ thống thanh toán xuyên biên giới mới, tuyên bố không cần đến SWIFT hay đồng USD

CEO Petr Fradkov của ngân hàng nhà nước Nga Promsvyazbank cho biết hệ thống thanh toán xuyên biên giới A7 của ngân hàng này có thể thực hiện giao dịch quốc tế mà không cần sử dụng SWIFT hay các công cụ thanh toán bằng USD.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Fradkov cho rằng các hệ thống thanh toán quốc tế truyền thống và đồng USD đã trở thành công cụ tạo quyền lực mềm, cho phép kiểm soát dòng tiền trên phạm vi toàn cầu.

Theo ông, việc giảm phụ thuộc vào USD trong thanh toán là chưa đủ, mà cần hướng tới độc lập hoàn toàn với những khuôn khổ tài chính bên ngoài.

CEO Petr Fradkov của ngân hàng nhà nước Nga Promsvyazbank

A7 được Promsvyazbank phát triển theo hướng cho phép thực hiện thanh toán mà không cần bên thứ ba phê duyệt, thông qua các stablecoin neo theo đồng rúp. Theo ông Fradkov, các tài sản này đã đạt tổng giá trị giao dịch khoảng 140 tỷ USD, trở thành nhóm stablecoin không neo theo USD có quy mô lớn nhất thế giới.

Hệ thống cũng sử dụng các pool thanh khoản phân tán tại nhiều quốc gia, với nhiều loại tiền tệ khác nhau. Đáng chú ý, ông Fradkov cho rằng về mặt kỹ thuật, các giao dịch này không vi phạm lệnh trừng phạt vì "không thực sự có giao dịch thanh toán xuyên biên giới theo cách truyền thống".

A7 được thiết kế để kết nối với một mạng lưới giao dịch toàn cầu có quy mô tương đương hàng nghìn tỷ USD.

"Chính các giao dịch không neo theo USD mới là phần thị trường có khả năng tăng trưởng và dần trở thành lựa chọn thay thế thực sự cho hạ tầng tài chính phương Tây", ông Fradkov nói.

Theo CEO Promsvyazbank, Nga không phải quốc gia duy nhất thử nghiệm mô hình này. Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan cũng đang phát triển những giải pháp thanh toán tương tự.

Ông cho rằng thế giới đang rời xa mô hình chỉ có một hệ thống thanh toán toàn cầu mà mọi giao dịch đều phải dùng qua. Thay vào đó, các hệ thống cấp quốc gia, khu vực và liên khu vực đang hình thành và sẽ cạnh tranh với nhau, tương tự các ngân hàng, mạng lưới logistics hay nền tảng công nghệ.

"Ngày nay, các quốc gia bắt đầu cạnh tranh không chỉ về hàng hóa mà còn về năng lực tài chính", ông Fradkov nhận định. Trong đó, khả năng cung cấp một hệ thống thanh toán không thể bị phong tỏa hoặc áp đặt lệnh trừng phạt ngày càng trở nên quan trọng.

Ông nói thêm: "Trong nhiều lĩnh vực, hệ thống ngân hàng truyền thống đơn giản là đã trở nên đắt đỏ và chậm hơn. Điều này không liên quan đến các hạn chế do lệnh trừng phạt".

Theo Sputnik