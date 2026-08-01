Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh 19 năm, nhiều lo ngại bủa vây thị trường

| | Tài chính quốc tế

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm chạm mức cao nhất trong 19 năm và tiến gần mức cao nhất kể từ năm 2002.

Lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh 19 năm, nhiều lo ngại bủa vây thị trường- Ảnh 1.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm – thước đo tham chiếu chính cho lãi suất thế chấp, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng - giảm chưa đến 1 điểm cơ bản xuống 4,72%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm nhẹ chưa đến 1 điểm cơ bản xuống 4,175%. Đây là kỳ hạn thường biến động sát với các quyết định lãi suất ngắn hạn của Fed.

Một điểm cơ bản tương đương 0,01%. Giá trái phiếu và lợi suất biến động ngược chiều nhau.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Mỹ công bố thâm hụt ngân sách tháng 7 tăng lên 432,3 tỷ USD. Đây là mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3/2021. Thâm hụt lũy kế từ đầu năm tài khóa đã lên gần 1.800 tỷ USD.

Chi phí trả lãi cho khoản nợ công gần 40.000 tỷ USD cũng tốn khoảng 1.200 tỷ USD của Chính phủ Mỹ trong năm nay.

Trong khi đó, các số liệu gần đây cho thấy mức lạm phát toàn phần tháng 6 và tháng 7 là thấp, nhưng cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Căng thẳng Trung Đông cũng gây thêm áp lực lên thị trường trái phiếu Mỹ. Giá dầu tăng sau khi thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình kết thúc hôm 17/8. Iran tuyên bố không gia hạn thêm. Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran sẽ chuyển sang thế tấn công nếu hoạt động ngoại giao với Mỹ thất bại.

Chuyên gia Jim Reid của Deutsche Bank cho biết trái phiếu và cổ phiếu đều suy yếu trong 24 giờ qua do các thông tin địa chính trị tiêu cực từ Trung Đông. Nhà đầu tư đang tính đến khả năng eo biển Hormuz bị đóng cửa trong thời gian dài hơn.

Lo ngại lạm phát quay trở lại cũng khiến chi phí vay của các chính phủ trên toàn cầu tăng lên. Lợi suất nhiều loại trái phiếu dài hạn đã lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất trong 30 năm. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên mức cao nhất kể từ sau năm 2008. Lợi suất trái phiếu Anh cũng tăng cao.

Về kinh tế Mỹ, giá nhập khẩu giảm 0,4% trong tháng 7. Trước đó, các chuyên gia được Dow Jones khảo sát dự báo chỉ số này sẽ tăng 0,1% trong tháng.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế lao đao vì ‘quay lưng' với Moscow và viện trợ Ukraine, chính trị gia nước châu Âu kêu gọi quay lại làm ăn với Nga, đòi EU hỗ trợ tiền

Kinh tế lao đao vì ‘quay lưng' với Moscow và viện trợ Ukraine, chính trị gia nước châu Âu kêu gọi quay lại làm ăn với Nga, đòi EU hỗ trợ tiền Nổi bật

Nga phát hiện báu vật quý hiếm chưa từng có, 1 mẩu bằng đầu bút bi giá gần 4 triệu đồng

Nga phát hiện báu vật quý hiếm chưa từng có, 1 mẩu bằng đầu bút bi giá gần 4 triệu đồng Nổi bật

Phát hiện một xe tải Trung Quốc liên tục di chuyển, không phát ra tiếng động, âm thầm khai thác 190 triệu tấn 'kho báu'

Phát hiện một xe tải Trung Quốc liên tục di chuyển, không phát ra tiếng động, âm thầm khai thác 190 triệu tấn 'kho báu'

00:02 , 19/08/2026
Trung Quốc phát triển cảm biến siêu nhỏ có thể phát hiện tàu ngầm vỏ thép ở khoảng cách nửa cây số

Trung Quốc phát triển cảm biến siêu nhỏ có thể phát hiện tàu ngầm vỏ thép ở khoảng cách nửa cây số

23:10 , 18/08/2026
Nga ra mắt 'pháo đài nổi', sát thủ của xuồng không người lái

Nga ra mắt 'pháo đài nổi', sát thủ của xuồng không người lái

22:46 , 18/08/2026
Iran nêu điều kiện mở cửa eo biển Hormuz

Iran nêu điều kiện mở cửa eo biển Hormuz

22:12 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên