Lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh 19 năm, nhiều lo ngại bủa vây thị trường

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm – thước đo tham chiếu chính cho lãi suất thế chấp, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng - giảm chưa đến 1 điểm cơ bản xuống 4,72%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm nhẹ chưa đến 1 điểm cơ bản xuống 4,175%. Đây là kỳ hạn thường biến động sát với các quyết định lãi suất ngắn hạn của Fed.

Một điểm cơ bản tương đương 0,01%. Giá trái phiếu và lợi suất biến động ngược chiều nhau.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Mỹ công bố thâm hụt ngân sách tháng 7 tăng lên 432,3 tỷ USD. Đây là mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3/2021. Thâm hụt lũy kế từ đầu năm tài khóa đã lên gần 1.800 tỷ USD.

Chi phí trả lãi cho khoản nợ công gần 40.000 tỷ USD cũng tốn khoảng 1.200 tỷ USD của Chính phủ Mỹ trong năm nay.

Trong khi đó, các số liệu gần đây cho thấy mức lạm phát toàn phần tháng 6 và tháng 7 là thấp, nhưng cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Căng thẳng Trung Đông cũng gây thêm áp lực lên thị trường trái phiếu Mỹ. Giá dầu tăng sau khi thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình kết thúc hôm 17/8. Iran tuyên bố không gia hạn thêm. Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran sẽ chuyển sang thế tấn công nếu hoạt động ngoại giao với Mỹ thất bại.

Chuyên gia Jim Reid của Deutsche Bank cho biết trái phiếu và cổ phiếu đều suy yếu trong 24 giờ qua do các thông tin địa chính trị tiêu cực từ Trung Đông. Nhà đầu tư đang tính đến khả năng eo biển Hormuz bị đóng cửa trong thời gian dài hơn.

Lo ngại lạm phát quay trở lại cũng khiến chi phí vay của các chính phủ trên toàn cầu tăng lên. Lợi suất nhiều loại trái phiếu dài hạn đã lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất trong 30 năm. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên mức cao nhất kể từ sau năm 2008. Lợi suất trái phiếu Anh cũng tăng cao.

Về kinh tế Mỹ, giá nhập khẩu giảm 0,4% trong tháng 7. Trước đó, các chuyên gia được Dow Jones khảo sát dự báo chỉ số này sẽ tăng 0,1% trong tháng.

Theo CNBC