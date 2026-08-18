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Phát hiện tàu 100% Made in China, dài 230m, dung tích 99.000m3, bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện tàu 100% Made in China, dài 230m, dung tích 99.000m3, bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Ngày 18/8, Trung Quốc đã chính thức bàn giao tàu chở ethane-ethylene siêu lớn do chính Trung Quốc thiết kế và chế tạo.

Tàu được hạ thủy và giao cho công ty Agricultural Bank of China Financial Leasing thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Pacific Gas (Hồng Kông).

Các chỉ số kỹ thuật của con tàu này đạt đến top đầu thế giới. Tàu chở hàng dài 230 mét, dung tích 99.000 mét khối, chuyên chở các loại khí công nghiệp, khí hóa lỏng bao gồm etan, etylen và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Được phát triển bởi Xưởng đóng tàu Giang Nam thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc, con tàu có mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí bảo trì thấp cùng khả năng vận chuyển tầm xa. Nhờ đó, tàu trở thành một phương tiện vận tải tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Xưởng đóng tàu Giang Nam cũng đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới trong quá trình chế tạo, lập kỷ lục mới về chu kỳ thử nghiệm và thể hiện hiệu suất thử nghiệm trên biển vượt trội, từ đó tạo nên nhiều kỷ lục mới.

Theo trưởng nhóm thiết kế dự án Yuan Shizhen, công trình này chủ yếu sẽ hỗ trợ vận chuyển etan cho các doanh nghiệp hóa dầu trong nước.

Ông Yuan cho biết con tàu được trang bị máy phát điện và động cơ chính chạy bằng khí etan, có thể giảm lượng khí thải sunfua tới 99% và khí thải hydrocarbon tới 18%.

Tổng hợp: CGTN, IMarineNews

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Thiên Di

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Từ Khóa:
trung quốc, tàu

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