Tập đoàn của Warren Buffett ráo riết đầu tư 17 tỷ đô vào 1 cổ phiếu: Liệu có gỡ gạc được “sai lầm” quá khứ?

Thông tin này không hoàn toàn bất ngờ. Berkshire trước đó đã tiết lộ khoản đầu tư 10 tỷ USD vào đợt phát hành riêng lẻ của Alphabet. Đây là một phần trong kế hoạch huy động 80 tỷ USD nhằm tăng nguồn lực cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ này.

Việc Berkshire mua tổng cộng 17 tỷ USD cổ phiếu Alphabet trong quý 2 cho thấy tập đoàn có thể đã chi thêm khoảng 7 tỷ USD để mua cổ phiếu trên thị trường.

Sau thương vụ, giá trị khoản đầu tư vào Alphabet của Berkshire tăng lên 36,6 tỷ USD, đưa cổ phiếu này trở thành khoản đầu tư lớn thứ 3 của tập đoàn, chỉ sau Apple và American Express. Đáng chú ý, Alphabet hiện đã vượt Coca-Cola, khoản đầu tư lâu năm mà Warren Buffett bắt đầu xây dựng từ năm 1988.

Berkshire lần đầu mua cổ phiếu Alphabet vào quý 3/2025 và tăng hơn 3 lần quy mô khoản đầu tư trong quý 1/2026. Nhiều người cho rằng thương vụ này do Greg Abel, người đảm nhận vị trí CEO Berkshire từ đầu năm, thực hiện. Tuy nhiên, Buffett cho biết chính ông là người khởi xướng khoản đầu tư.

Năm 2019, Warren Buffett từng thừa nhận sai lầm khi không đầu tư vào Alphabet và Amazon. Ngay cả hiện tại, ông vẫn không đánh giá Alphabet cao bằng Apple.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Warren Buffett từng nói ông thích ít nhất 4-5 doanh nghiệp khác trong danh mục của Berkshire hơn Alphabet.

Alphabet hiện là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng AI. Chi tiêu vốn của công ty trong năm 2026 chỉ đứng sau Amazon. Dù Buffett vốn không quá ưa chuộng các công ty công nghệ và từng cảnh báo về những rủi ro của AI, Berkshire đang đặt cược vào xu hướng này thông qua Alphabet.

Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu khoản đầu tư vào Alphabet có thể giúp Warren Buffett sửa chữa sai lầm từng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào công ty hay không.

Berkshire từng mua cổ phiếu Apple lần đầu vào quý 1/2016 và liên tục gia tăng tỷ trọng. Có thời điểm, tập đoàn sở hữu khoảng 6% Apple, trị giá khoảng 174 tỷ USD, tương đương gần một nửa danh mục cổ phiếu niêm yết.

Apple cũng trở thành khoản đầu tư sinh lời lớn nhất của Buffett xét về lợi nhuận tuyệt đối. Berkshire đã ghi nhận hơn 100 tỷ USD lợi nhuận từ khoản đầu tư này và vẫn đang nắm giữ lượng cổ phiếu có giá trị hàng chục tỷ USD.

Tuy nhiên, Alphabet hiện có quy mô lớn hơn nhiều so với Apple thời điểm Berkshire bắt đầu đầu tư. Apple chỉ vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD vào năm 2018, hơn 2 năm sau khi Berkshire mua cổ phiếu. Trong khi đó, Alphabet hiện đã có vốn hóa khoảng 4.200 tỷ USD.

Do đó, dù cổ phiếu Alphabet vẫn có khả năng tăng giá, khoản đầu tư này khó có thể mang lại mức lợi nhuận ấn tượng như Apple từng đem lại cho Buffett.

Điều đó không có nghĩa Alphabet là một khoản đầu tư kém hấp dẫn. Doanh thu của công ty vẫn tăng mạnh. Trong quý 2, doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng điện toán đám mây tăng tới 82%.

Định giá cổ phiếu hiện cũng dễ chịu hơn so với thời điểm vượt 400 USD. Tuy nhiên, việc Alphabet có thể trở thành "thương vụ Apple" tiếp theo của Greg Abel hay không vẫn cần thời gian để chứng minh.

Berkshire đã đặt cược lớn vào Alphabet, nhưng thương vụ này khó có thể giúp Buffett hoàn toàn đảo ngược sai lầm từng bỏ lỡ cổ phiếu Google từ nhiều năm trước.

Theo Yahoo Finance