Tàu khu trục USS Benfold của Mỹ gặp sự cố nghiêm trọng

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ (USN) vừa tiết lộ điều này cho hãng tin CNN.

Ngày 24/7, do sự cố kỹ thuật ở máy phát điện, con tàu mất khả năng tự di chuyển, đồng thời không thể sử dụng nhà vệ sinh, điều hòa không khí, nhà bếp và hệ thống sản xuất nước uống.

USN không cung cấp vị trí chính xác của con tàu khi gặp sự cố, nhưng trang USNI News đưa tin chiếc chiến hạm khi đó đang ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vào cuối tháng 7, nhiệt độ ban ngày trong khu vực vào khoảng 90 - 98 độ F (32 - 37 độ C).

Trong lúc xảy ra vụ việc, tàu USS Benfold đã nhận được hỗ trợ từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls, khi cung cấp bữa ăn chuẩn bị sẵn cho thủy thủ đoàn. Những chiến hạm khác thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington cũng đã hỗ trợ tàu khu trục trong những ngày khó khăn.

Cuối cùng tàu Benfold được kéo đến một vịnh ở Philippines để sửa chữa. Hải quân Mỹ cho biết quá trình trên đã hoàn tất vào ngày 8/8, sau đó con tàu trở lại hoạt động.

Nguyên nhân hư hỏng máy phát điện hiện đang được điều tra. Đây là sự cố thứ hai liên quan đến tàu khu trục của USN tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm nay. Hồi tháng 4, tàu USS Higgins cũng bị mất điện và không thể di chuyển trong vài giờ do sự cố hệ thống động lực.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Benfold thực hiện các hoạt động theo lịch trình khi đang di chuyển trên biển vào ngày 23/7/2026.

Do khối lượng công việc nặng nề mà Hải quân Mỹ phải gánh chịu liên quan đến cuộc chiến tranh ở Trung Đông, thông tin về những khó khăn trong hoạt động của nhiều loại tàu thuyền khác nhau ngày càng xuất hiện nhiều.

USS Benfold và USS Higgins thuộc lớp Arleigh Burke - xương sống hạm đội tàu mặt nước thuộc Hải quân Mỹ.

USN hiện có hơn 70 tàu khu trục loại này đang hoạt động.

Tàu USS Benfold thường là một phần của nhóm hộ tống cho tàu sân bay USS George Washington. Chiếc hàng không mẫu hạm này hiện đang trên đường đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln.

Thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Abraham Lincoln trước đó đã phải đối mặt với sự suy giảm tinh thần nghiêm trọng sau hơn 250 ngày lênh đênh trên biển mà không có chỗ neo đậu đầy đủ tại cảng.

Các thủy thủ đang làm việc theo ca dài, đã trải qua khoảng 40 ngày liên tục trong các hoạt động chiến đấu, và cũng đang phải đối mặt với sự gián đoạn trong việc cung cấp vật tư, thư từ, thực phẩm và nước uống. Trong bối cảnh đó, người thân báo cáo về tinh thần sa sút và cả trường hợp có ý nghĩ tự tử.

Thông thường, tàu sân bay sẽ vào cảng mỗi 30 - 45 ngày để tiếp tế, bảo dưỡng và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Tàu sân bay này ban đầu dự kiến thực hiện chuyến triển khai theo lịch trình đến Thái Bình Dương, nhưng đã bị điều hướng đến Trung Đông do xung đột. Điều này đã làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần thông thường và ngăn cản thủy thủ đoàn được nghỉ ngơi tại cảng.

Hải quân Mỹ đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp bình thường và đã đưa được nhu yếu phẩm cần thiết cho tàu sân bay trong một chuyến dừng chân ngắn ở Oman.