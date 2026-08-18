Iran cảnh báo đanh thép nếu nỗ lực ngoại giao với Mỹ thất bại

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Tiến trình hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình và việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển chiến lược Hormuz đã bị đình trệ hoàn toàn. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các bên tham chiến đang tiến tới việc chấm dứt cuộc xung đột do Mỹ và Israel châm ngòi vào ngày 28/2.

"Các thực thể của Iran phải sẵn sàng cho việc leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, bởi Iran đã sẵn sàng đưa ra các quyết định và hành động đối với những vấn đề nan giải”, quan chức Iran cho biết, nói thêm rằng Tehran sẽ thực hiện một cuộc tấn công quân sự "kịp thời và chính xác" để phá vỡ thế phong tỏa hải quân của Mỹ nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Một quan chức Iran khác chia sẻ với Reuters, rằng trong khoảng thời gian ngắn vài tuần do Iran ấn định, “Mỹ phải thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận”.

Theo quan chức này, đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo với Mỹ. Các bên trung gian sẽ thông báo thời hạn chót của Tehran tới Washington và các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm - do Pakistan đóng vai trò trung gian chính với sự ủng hộ của các nước láng giềng khác - đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào ngày 17/6. Thời hạn của biên bản là 60 ngày, và ngày hết hạn là 17/8.

Biên bản bao gồm các điều khoản về việc mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với Iran và vạch ra các kỳ vọng cho những cuộc đàm phán trong tương lai về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ do những tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz, dẫn đến các cuộc tấn công quân sự tái diễn vào cuối tháng 6.

Vào ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biên bản ghi nhớ này đã "chấm dứt".

Trong bối cảnh kho vũ khí của Mỹ đang cạn dần và chưa có giải pháp lâu dài nào được đưa ra, ông Trump hiện đối mặt với nguy cơ lôi kéo Mỹ vào một "cuộc chiến không hồi kết" khác.

Ông đã khẳng định rõ ràng rằng việc gây sức ép kinh tế lên Iran là một phần trong chiến lược hiện tại của Washington. "Chúng tôi đang theo dõi tình hình Iran với mức lạm phát phi mã và thực tế là họ không còn tiền”, ông phát biểu hồi đầu tháng này.

Tuy nhiên, Tehran vẫn giữ lập trường kiên định. Hôm 15/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc liệu có nối lại đàm phán với Mỹ hay không.

Đáp lại lời đe dọa gần đây của ông Trump về việc tuyên bố eo biển này là lãnh thổ của Mỹ sau khi "đánh bại Iran", ông Araghchi khẳng định rằng eo biển "không thể bị chiếm giữ chỉ bằng một dòng tweet".